Mise à jour Palworld : de gros changements avec ce nouveau patch

Déjà considéré comme l’un des plus gros succès dans l’univers gaming en ce début d’année 2024, Palworld ne cesse de se perfectionner. La preuve avec cette nouvelle mise à jour qui promet de gros changements. Découvrez dès maintenant les dernières améliorations et ajouts apportés par ce nouveau patch.

Les changements apportés par la mise à jour

La nouvelle mise à jour de Palworld a été déployée récemment, avec une multitude d’améliorations et d’ajustements destinés à optimiser l’expérience de jeu. Les développeurs ont écouté attentivement les retours des joueurs pour offrir une version 0.1.5.0 du jeu plus équilibré et agréable.

Amélioration de l'intelligence artificielle (IA) :

L'IA des monstres et alliés a été revue pour offrir un défi plus approprié aux joueurs tout en étant plus réaliste. Système de combat retravaillé :

Les combats sont désormais plus fluides et dynamiques, ce qui les rend plus intéressants et stratégiques. Introduction d'un système de sauvegarde automatique :

Les progrès des joueurs sont désormais sauvegardés régulièrement pour éviter toute perte de données imprévue. Ajustements d'équilibrage : Les copains individuels ont vu leur impact modifié pour mieux correspondre au niveau des joueurs et offrir une expérience plus cohérente.

[Patch Notice]

・Steam patch v0.1.5.0

・Xbox patch v0.1.5.0



Steam version v0.1.5.0 has been released.

(Xbox version v0.1.5.0 will released as soon as it is ready)



Patch Notes:



===



▼Major Fixes

・Implemented backup of save data on the world selection screen

・Resolved… pic.twitter.com/ZYoytWqBv5 — Palworld (@Palworld_EN) February 27, 2024

Chacun de ces changements contribue à améliorer l’expérience de jeu et offre aux joueurs une immersion encore plus intense dans l’univers de Palworld.

Réactions de la communauté

Les retours des joueurs sont très positifs à la suite de cette nouvelle mise à jour. En effet, les améliorations apportées répondent aux attentes d’une grande partie de la communauté, qui trouve désormais le gameplay plus dynamique et agréable à jouer.

En plus de ces ajustements notables, les développeurs sont également appréciés pour leur communication transparente avec les joueurs concernant les mises à jour à venir et les corrections de bugs. La réactivité dont ils font preuve rassure ainsi quant à leur volonté de parfaire continuellement leur jeu et d’offrir une expérience optimale aux joueurs.

Palworld : un succès complètement inarrêtable

Bien que Palworld ait laissé sa place à Helldivers 2 au sommet des plus grosses ventes sur la plateforme de Valve, il est bien loin d’avoir dit son dernier mot. D’ailleurs, celui qui occupe désormais la cinquième place du classement des plus grosses ventes sur Steam vient de battre un nouveau record personnel avec total de 25 millions de joueurs.

Le 27 janvier dernier, le jeu avait déjà atteint un pic record de 2 101 867 gamers en simultanés sur Steam, et il ne semble pas vouloir s’arrêter. En gros, selon les détails donnés par le compte du jeu sur X (ex-Twitter), ce record de 25 millions de joueurs est partagé entre les joueurs Steam et Xbox. Soit respectivement 15 millions et 10 millions.

Il convient également de mentionner que Palworld se maintient dans le classement des meilleures ventes, se positionnant ainsi comme un titre incontournable pour les amateurs de jeux vidéos.

une mise à jour bénéfique pour le joueur

Finalement, cette nouvelle mise à jour de Palworld s’avère être un véritable atout pour ce jeu qui continue de progresser et d’évoluer. Les améliorations apportées par la version 0.1.5.0 répondent aux attentes de la communauté et prouvent une fois de plus l’engagement des développeurs à offrir la meilleure qualité possible.

