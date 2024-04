Cette marque défie Garmin sur le marché des montres de sport, découvrez les nouveautés qu’elle apporte

Lorsqu’on parle de smartwatch, et plus précisément de montre de sport, Garmin fait incontestablement partie des premières marques auxquelles on pense. Cependant, la marque américaine doit faire face à Coros, un constructeur qui propose également des solutions intéressantes. D’ailleurs, il vient de déployer une mise à jour majeure pour ses montres ajoutant des fonctionnalités inédites.

Une fonction de mirroring pour mieux visualiser les données

Avec les Coros Pace 3 et Coros Apex 2 Pro, Coros se présente comme un concurrent de poids pour Gamin sur le marché des montres de sport. D’ailleurs, avec l’annonce de cette nouvelle mise à jour, l’ajout de nouvelles fonctionnalités pourrait donner des points supplémentaires aux produits de cette marque.

L’une des innovations principales de cette mise à jour est l’introduction de la fonction de mirroring. Cette fonction permet aux utilisateurs de projeter les données affichées sur leur montre Coros directement sur leur smartphone.

Idéale pour les cyclistes ou lorsque la montre est moins accessible, cette option améliore nettement la facilité d’accès et la visibilité des informations durant l’effort.

Amélioration des capacités de navigation

En plus du mirroring, Coros a optimisé l’affichage des parcours via une carte étendue visible sur le téléphone, complétant ainsi les cartes déjà disponibles sur la montre elle-même.

Cette double visualisation assure une meilleure orientation lors des activités extérieures.

Le Virtual Pacer : une révolution pour le suivi de performance

Ajout significatif de la mise à jour Coros d’avril 2024, le Virtual Pacer (ou pacemaker virtuel), propose aux athlètes de définir un objectif de temps ou de distance, et indique en temps réel si l’usager est en avance ou en retard sur son objectif prévu.

Comparable à des fonctions déjà présentes chez d’autres fabricants, cette caractéristique vise cependant à offrir une précision et une personnalisation accrues pour l’entraînement des coureurs et autres sportifs.

Nouveau design de l’écran d’activités

La dernière mise à jour intègre également un redesign de l’écran d’activités, avec des icônes et des polices agrandies pour une meilleure lisibilité en mouvement. Cet ajustement ergonomique favorise une expérience utilisateur douce et intuitive.

Coros ne s’est pas limité à l’amélioration des fonctionnalités existantes ; la marque a aussi développé de nouvelles options pour les entraînements spécifiques comme l’escalade, proposant des programmes prédéfinis qui pourront être personnalisés selon les besoins des utilisateurs.

Disponibilité et accessibilité de la mise à jour

Initialement disponibles en version bêta pour les modèles comme le Coros Pace 3, Coros Apex 2, Coros Apex 2 Pro, et Vertix 2, ces fonctionnalités sont promues à une disponibilité élargie au grand public dès le 30 mai.

Les Coros Pace 2, Apex Pro et Vertix quant à elle recevront leur version bêta un peu plus tôt le 16 mai.

Cette démarche inclut tous les principaux modèles de la gamme, assurant que tous les utilisateurs puissent bénéficier des dernières avancées de la marque sans distinction de modèle.

En conclusion, la résolution de Coros à innover dans le domaine des montres sportives renforce non seulement sa position sur le marché mais défie également des géants établis comme Garmin.

