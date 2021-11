Microsoft lance Windows 11 SE avec un nouveau Surface Laptop SE

Microsoft vient d’annoter une nouvelle version de son dernier OS, Windows 11. Baptisée Windows 11 SE, celle-ci constitue en réalité une déclinaison revue du système d’exploitation afin de correspondre plus facilement à une utilisation par les étudiants. Par la même occasion, la firme de Redmond a également présenté un nouvel appareil de la gamme Surface. Il s’agit du Surface Laptop SE qui, bien entendu, tourne sous la nouvelle monture de l’OS.

Une version remaniée de Windows 11

Cette nouvelle déclinaison ressemble globalement au Windows 11 d’origine mais avec quelques fonctionnalités en moins. Comme il s’agit d’une version pensée pour un usage en milieu scolaire et universitaire, l’essentiel des modifications apportées par Microsoft contribuent à une meilleure concentration.

Tout d’abord, l’OS fait l’impasse sur les nouveaux widgets qui risquent de distraire l’utilisateur. A part cela, le multitâche se limite également à seulement deux applications ouvertes côte à côte. De plus, les applications s’ouvrent par défaut en plein écran afin d’attirer toute l’attention de l’utilisateur.

Du côté des applications, l’on aura le navigateur Edge qui va fonctionner avec les extensions Chrome. Néanmoins, le système supporte parfaitement l’installation des applications non signées par Microsoft à l’image de Chrome ou Zoom. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont vécu les malheurs des OS similaires comme Windows 10X.

Sur le plan technique, Windows 11 SE reste très similaire à Windows 11. L’on ne pourra de ce fait pas l’installer sur un appareil non compatible avec Windows 11. Toutefois, le prix des ordinateurs préinstallés avec Windows 11 SE s’avèrera nettement moins cher que ceux avec Windows. Des constructeurs tels que Lenovo, Asus, HP et Dell pourraient prochainement sortir de nouveaux appareils équipé du nouvel OS.

Le moins cher de la gamme Surface

Pour illustrer la sortie de ce nouvel OS, Microsoft a aussi présenté un ordinateur qui en est compatible : le Surface Laptop SE. Le géant américain a tenu à proposer une expérience similaire à celle des autres appareils de la gamme Surface tout en limitant le prix de l’appareil.

Le Surface Laptop SE est équipé d’un écran HD de 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il dispose d’un clavier qui, selon Microsoft, permet une expérience de frappe identique aux autres appareils Surface. Côté design, l’on a toutefois droit à une coque entièrement en plastique.

A l’intérieur, l’utilisateur a le choix entre un processeur Intel Celeron N4020 ou bien un N4121. Pour épauler ce dernier, l’on pourra s’en remettre à 4 ou 8 Go de RAM et compter 64 ou 128 Go de stockage eMMC. Pour la connectique, l’on aura droit à un port USB-C, un port USB-A et une prise jack. L’appareil embarque également une webcam qui peut filmer en 720p à 30 fps ainsi qu’un micro et deux haut-parleurs, idéal pour les cours à distance. La batterie permet de faire fonctionner tout ce petit monde pendant un temps maximum de 16 heures pour une recharge d’environ deux heures.

Microsoft a tout d’abord annoncé le lancement du Surface Laptop SE pour le début de l’année 2022 aux États-Unis, au Canada, au Japon et au Royaume-Uni. Il sera vendu auprès des écoles à un prix de 249,99 dollars, soit environ 217 €. Cela en fait tout simplement le moins cher de tous les appareils Surface. L’on pourra aussi s’attendre à un prix plus ou moins similaire pour les appareils sous Windows 11 produits par d’autres marques.