Microsoft étend ses concepts de métaverse aux jeux et Xbox

Quelques jours après que Mark Zuckenberg ait dévoilé le Meta, beaucoup ont immédiatement imaginé la manière dont ce nouveau moyen d’interagir en ligne peut impacter la vie quotidienne. D’autres sociétés comme Microsoft ont aussi décidé de se concentrer sur cette vision du futur. En effet, le géant du web prévoit des plans dans le métaverse.

Lors de sa conférence Ignite 2021, l’éditeur a levé la voile sur son équipe Microsoft metaverse 3D. Celle-ci sera principalement utilisée pour les appels vidéo, les réunions, mais l’entreprise a aussi des plans pour l’univers du jeu et du divertissement. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a indiqué que la société compte réunir les mondes physique et numérique grâce à une nouvelle série d’applications intégrant des environnements virtuels.

Microsoft a apporté des détails sur sa vision du métaverse et sur ses projets qui ont pour objectif de créer des applications 3D pour Xbox.

Une vision différente de celle de Facebook

La vision de Microsoft pour le métaverse diffère de manière distincte de celle de Facebook, mais comprend peut-être aussi la forme d’acceptation publique la plus accessible en intégrant les jeux. Dans son interview avec Bloomberg TV, Nadella confirme que Microsoft est « absolument » concentré sur les jeux pour le métaverse avec Xbox.

« Vous pouvez absolument vous attendre à ce que nous réalisions des choses dans le jeu. Halo par exemple est un métaverse. C’est également le cas de Flight Sim et Minecraft. » indique le CEO. « Dans un certain sens, ils sont en 2D aujourd’hui, et la question est de savoir si vous pouvez maintenant amener cela dans un monde 3D complet, et nous prévoyons absolument de le faire. » a-t-il ajouté.

Un projet particulièrement ambitieux

L’idée de transporter Halo, Minecraft et Flight Sim vers des univers totalement 3D représente un projet ambitieux, surtout si les joueurs auront la possibilité de les explorer côte à côte avec des casques AR ou VR. Pour le moment, Microsoft ne s’est pas encore prononcé sur le moment exact où nous verrons le développement de Microsoft dans un métaverse 3D pour les jeux.

Lors de la conférence, les déclarations de Microsoft se sont surtout étalées sur les espaces virtuels partagés et les avatars 3D. La question qui se pose est : de quelle manière Microsoft compte adapter ses jeux propriétaires et son réseau social AltspaceVR pour les applications métaverse sur Xbox. On se demande aussi si le l’entreprise prévoit d’apporter un jour des casques AR ou VR aux consoles Xbox.