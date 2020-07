Microsoft abandonne Mixer, son concurrent de Twitch

Microsoft a décidé ce 22 juin de mettre les clés sous la porte en ce qui concerne sa plateforme de streaming de jeux vidéo, Mixer. Cette dernière n’est pas parvenue à s’imposer sur le marché dominé par Amazon Twitch et laisse la place libre pour d’autres plateformes comme YouTube Gaming et Facebook Gaming. D’ailleurs, cette dernière a été choisie pour accueillir la communauté de la désormais ex-plateforme de Microsoft.

Des gros investissements

Le marché du streaming de jeux vidéo est actuellement en plein expansion avec des revenus qui s’élevaient à 5 milliards de dollars en 2019. En étant conscient de cela, Microsoft a instauré sa propre de plateforme afin de grappiller une part du gâteau. Mais Mixer est arrivé sur le marché à un moment ou Twitch, la plateforme d’Amazon, était déjà très bien installée en tête du classement, et il a fallu à la firme de Redmond de débourser des sommes importantes pour rattraper son retard.

Cela s’est fait entre autres par le biais du recrutement de stars du Streaming comme Shroud et Ninja. Mais le transfert de ces joueurs a été assez onéreux et les dépenses ont pu s’élever jusqu’à 20 millions de dollars selon les estimations. Et malgré la forte augmentation des spectateurs pendant le confinement, Microsoft a jugé qu’elle n’avait pas sa place sur ce marché et a ainsi décidé de fermer définitivement son service.

Facebook récupère une bonne partie de la communauté

Suite à cette fermeture du service, l’ancienne communauté de Mixer a dû alors se trouver une nouvelle plateforme de streaming afin de poursuivre ses activités. Et pour cela, c’est du côté de Facebook que la solution a été trouvée. En effet, l’entreprise de Mark Zuckerberg a su s’entendre avec son concurrent afin de récupérer les membres de Mixer qui vont alors basculer sur Facebook Gaming. Cette initiative du géant des réseaux sociaux vise surtout à booster son service qui peine encore à s’imposer sur le marché.

Toutefois, ce n’est pas l’intégralité de la communauté qui va basculer sur Facebook Gaming. En effet, les stars comme Ninja se sont vu accorder la liberté de choisir sur quelle plateforme ils souhaitent continuer. Bien que des rumeurs ont annoncé un éventuel retour du joueur sur Twitch, celui-ci a tenu à exprimer via son compte Twitter son attachement à la communauté qu’il a fondé sur Mixer, d’où la possibilité d’une migration sur Facebook Gaming.