Metal Gear Solid : Une grosse surprise arrive, mais pas pour tout le monde

Vous PC gamer et fan de Metal Gear Solid ? Eh bien, bonne nouvelle. La franchise vous prépare une belle surprise. Dommage que qu’elle ne concerne pas toutes les plateformes. Voici les détails.

Pour certains joueurs de la célèbre franchise Metal Gear Solid, une agréable surprise vient s’ajouter à leur expérience de jeu. En effet, deux opus de cette série mythique sont désormais disponibles et compatibles sur le Steam Deck. Découvrons ensemble les éléments clés de cette nouveauté destinée uniquement aux joueurs PC.

Mise à jour 1.4.1 : Une aubaine pour les utilisateurs du Steam Deck

Après un premier patch 1.4.0 sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, la version PC quant à elle bénéficie à présent d’une mise à jour 1.4.1. Cette dernière apporte notamment une belle nouveauté aux possesseurs de la machine Steam Deck. Désormais, il est possible de jouer à Metal Gear Solid 2 et 3 sur cette plateforme de jeu optimisée pour l’expérience en déplacement.

Compatibilité étendue des jeux Metal Gear Solid

MGS 1 était déjà disponible sur le Steam Deck

était déjà disponible sur le Steam Deck Metal Gear et Metal Gear 2 étaient également accessibles sur cette plateforme

Metal Gear Solid 2 et 3 rejoignent donc leurs prédécesseurs pour offrir une véritable collection aux fans

Avec cet élargissement de la compatibilité, les utilisateurs du Steam Deck peuvent profiter pleinement de l’univers captivant de Metal Gear Solid et vivre des aventures uniques, peu importe où ils se trouvent.

Konami à l’écoute de sa communauté

Cette mise à jour démontre que Konami, éditeur du jeu, est attentif aux besoins des joueurs et cherche constamment à améliorer l’expérience en proposant des nouveautés pertinentes. Malgré certains problèmes rencontrés par la compilation Master Collection Vol.1, les développeurs s’efforcent de peaufiner leur produit et de répondre aux attentes des utilisateurs.

Des correctifs pour une meilleure expérience de jeu

Outre l’intégration de Metal Gear Solid 2 et 3 au Steam Deck, la mise à jour 1.4.1 comprend également des correctifs permettant d’améliorer le fonctionnement général du jeu et d’en optimiser les performances graphiques sur cette nouvelle plateforme. Cette démarche montre la volonté de Konami de continuer à soutenir ses anciennes franchises et de leur offrir une deuxième jeunesse grâce à cette compatibilité avec le Steam Deck.

Le Steam Deck : Une machine idéale pour les fans de Metal Gear Solid

Conçu par Valve, le Steam Deck est un véritable concentré de technologie qui offre aux gamers PC et aux fans de la franchise toute la puissance nécessaire pour profiter de leurs jeux préférés dans un format portable. Voici quelques points forts et caractéristiques spécifiques de cette console inédite :

Ecran tactile HD de 7 pouces avec une résolution de 1280×800 pixels

HD de 7 pouces avec une résolution de 1280×800 pixels Processeur AMD APU Zen 2 combinant CPU et GPU pour une performance optimale

Capacité de stockage variant de 64 Go à 512 Go selon les modèles

Compatibilité avec la bibliothèque de jeux Steam, s’étoffant sans cesse

Avec l’ajout des deux opus phares de la série sur le Steam Deck, nul doute que cette machine a encore gagné en attractivité et saura séduire davantage de joueurs à la recherche d’une expérience vidéoludique complète.

Un bel avenir pour Metal Gear Solid et le Steam Deck

Cette annonce prouve que les développeurs continuent de croire au potentiel de la franchise et veulent offrir aux fans de Metal Gear Solid toujours plus d’options pour profiter de leurs titres favoris. Avec cette mise à jour et cette compatibilité enrichie, on ne peut qu’imaginer un futur prometteur pour ces deux géants du jeu vidéo.

