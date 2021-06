Guide d’achat & Comparatif : Meilleurs Routeur Wifi

Un routeur Wifi peut s’avérer très pratique dans le cas où l’on souhaite obtenir un meilleur réseau chez soi. En effet, un routeur wifi se montre beaucoup plus pratique et performant que la box du fournisseur d’accès à internet. Avec les nombreux modèles disponibles sur le marché, il faudra également savoir comment acheter un bon routeur wifi.

Ainsi, l’on ne tombera pas sur un modèle de mauvaise qualité ou peu performant. Afin de vous aider, voici notre guide d’achat pour les meilleurs routeurs wifi avec une sélection des modèles les plus intéressants.

Qu’est-ce qu’un routeur Wifi ?

Un routeur wifi est un appareil qui permet de créer un réseau à l’intérieur de votre domicile. Il recueille les informations provenant d’internet via votre modem pour les distribuer ensuite à vos différents appareils. En d’autres termes, il s’assure que tous les appareils comme les ordinateurs, smartphones, tablettes, objets connectés, etc. puissent accéder au réseau fourni par le modem. Sans un routeur, il se peut qu’aucun de vos appareils n’ait accès à internet.

Le routeur wifi est beaucoup plus pratique qu’un simple routeur. En effet, il permet de créer directement un réseau wifi, ce que l’on ne pourra pas faire avec les routeurs traditionnels. Il combine donc les fonctionnalités de plusieurs appareils en même temps.

Notre comparatif pour choisir le meilleur routeur Wifi sur Amazon

Lorsque vous naviguez sur les différents sites de vente en ligne, vous trouverez un important nombre de modèles, ce qui compliquera grandement le choix. Afin de vous aider à trouver le routeur wifi qui vous conviendra le mieux, nous avons sélectionné neuf produits qui pourront certainement vous intéresser.

TP-Link Archer C80

Le TP-Link Archer C80 est un routeur wifi double bande pouvant atteindre un débit maximal cumulé de 1,9 Gbps. Il supporte les fréquences 2,4 et 5 GHz, respectivement limitées à 600 et 1300 Mbps. Cela permet de garantir une expérience très fluide pour les jeux en ligne et les vidéos en 4K.

L’appareil offre une couverture wifi très efficace allant jusqu’à 160 m². Grâce à la fonction Smart Connect, le routeur bascule automatiquement entre les bandes 2,4 et 5 GHz réunies au sein d’un même SSID. Cela assure la meilleure connexion possible pour chaque appareil. De plus, la technologie MU-MIMO permet de connecter plusieurs appareils en même temps, améliorant ainsi le flux et réduisant le temps d’attente.

Pour la connexion filaire, ce routeur dispose de 4 ports Gigabit Ethernet ainsi que d’un port WAN pour la connexion avec le modem. Ainsi, vous pouvez offrir une connexion fiable et rapide pour vos différents appareils comme les TV, consoles de jeux, etc.

Le contrôle de l’Archer C80 s’effectue via une interface web ou bien par l’intermédiaire de l’application mobile TP-Link Tether. Vous pouvez alors accéder à différentes fonctions de gestion avancée comme le contrôle d’accès, le contrôle parental ou encore la création de réseau invité.

Rockspace Routeur Wifi–AC2100

Le Rockspace routeur wifi-AC2100 permet de créer un réseau wifi double bande sur les fréquences 2,4 e 5 GHz. Il peut atteindre un débit maximal de 2033 Mbps, avec respectivement 300 Mbps et 1733 Mbps pour les deux fréquences. Cela vous garantira alors une grande fluidité pour le gaming en ligne ainsi que le streaming en 4K.

Ce routeur est équipé de 4 antennes ainsi que de la technologie Beaforming. Tout ceci lui permet d’étendre sa couverture sur 160 m², largement suffisant pour une maison de taille moyenne ou large. L’on retrouve aussi la technologie MU-MIMO permettant de connecter plusieurs appareils en même temps. Au total, vous pouvez connecter jusqu’à 120 appareils simultanément.

Le routeur wifi-AC2100 permet une excellente connexion filaire avec 5 ports Gigabit Ethernet dont un port WAN. L’on peut alors connecter différents appareils simultanément tels que les Smart TV et les consoles de jeux. Un port USB permet également d’effectuer des sauvegardes si nécessaires.

Pour configurer l’appareil, l’on dispose de l’interface RS WIFI APP qui permet d’accéder à tous les paramètres. Vous pouvez entre autres accéder au contrôle parental, la configuration de la minuterie et le blocage des sites web dangereux. De plus, l’on peut facilement importer les réglages depuis un ancien appareil vers le Rockspace AC2100 pour garder les mêmes habitudes.

TP-Link Archer C50

Le TP-Link Routeur Wifi AC 1200 Archer C50 offre un débit maximal de 1,2 Gbps. Ce routeur wifi dual band cumule alors des vitesses de 867 Mbps sur la bande 5 GHz et 300 Mbps en 2,4 GHz. Vous pouvez en profiter pour jouer à des jeux en ligne ou bien pour streamer en HD.

L’appareil est équipé de 4 antennes bien aménagées pour assurer une connexion stable et efficace. Ainsi, son réseau wifi peut atteindre une couverture de 100 m², soit la surface d’une maison de taille normale.

Le TP-Link Archer C50 dispose de 4 ports Ethernet RJ45 avec une vitesse de 100 Mbps. Ceci s’avère très pratique pour les appareils comme les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux et les Smart TV.

TP-Link propose une application web ainsi qu’une application mobile baptisée Tether pour le contrôle et la configuration de ses appareils. Le tout offre une administration facile du réseau avec notamment la possibilité de créer un réseau invité. Le contrôle parental vous aidera également à limiter les contenus disponibles pour les enfants ainsi que leur temps de connexion.

HONOR Routeur 3 Wi-FI 6+

Le Honor Routeur 3 est un routeur dual band permettant de créer une excellente connexion wifi. Utilisant les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, il peut atteindre une vitesse maximale de 2976 Mbps, soit respectivement 574 Mbps et 2401 Mbps pour les deux fréquences. De plus, la puce Wifi LINGXIAO permet de générer un signal très puissant. Par conséquent, l’on peut profiter pleinement de tout type de contenu, que ce soient des jeux en ligne ou bien des vidéos en 4K.

Ce routeur peut connecter au total 128 appareils sur le réseau et simultanément sur les deux bandes. Cela suffira amplement pour un usage domestique, au bureau ou pour les petits commerces. Pour garantir une excellente couverture, il s’équipe de 4 antennes externes à gain élevé.

Vous pouvez également connecter vos périphériques filaires sur le Honor Routeur 3. Il dispose pour cela de 3 ports Ethernet LAN auto-adaptatifs et d’un port WAN pour la connexion au modem. Vous aurez alors la possibilité de brancher plusieurs appareils sur le réseau tout en garantissant une connexion stable.

L’appareil propose 3 modes d’économie d’énergie permettant une grande flexibilité tout au long de la journée. L’on a également droit au contrôle parental pour protéger les différents membres de la famille.

TP-Link Routeur Wi-Fi N300

Le TP-Link TL-WR841N est un routeur wifi avec la norme sans fil N300. La technologie 2T2R MIMO lui permet d’offrir une performance Wifi très correcte. Ainsi, il peut atteindre un débit maximal de 300 Mbps, suffisant pour le streaming en HD, le VoIP et les jeux en ligne.

Avec ses deux antennes, ce routeur permet une couverture sans fil jusqu’à 50 m². Il peut également connecter jusqu’à 15 appareils au réseau internet. Ainsi, il convient parfaitement à un usage dans les petites entreprises ou bien pour un réseau domestique. De plus, il est compatible avec toutes les boxes du marché peut parfaitement servir de point d’accès.

Le TL-WR841N embarque 4 ports Ethernet RJ45 pour pouvoir connecter les périphériques filaires. Ainsi, vous pourrez brancher différents appareils comme les smart TV, consoles de jeux et imprimantes sur le réseau. Ceci s’avèrera très pratique pour les usages sensibles aux interruptions tels que le streaming.

L’appareil offre une configuration facile grâce à l’application Tether et l’interface Web de TP-Link. Celles-ci permettront également de contrôler l’utilisation du réseau. Vous pourrez alors créer un réseau invité pour les visiteurs. Vous aurez également la possibilité d’instaurer un contrôle parental afin de restreindre l’accès au réseau de vos enfants.

TP-Link Routeur WiFi AC1200

Le TP-Link Archer C6 est un routeur wifi puissant et rapide. Il s’agit d’un modèle double bande supportant les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Sur ces deux fréquences, il peut atteindre respectivement des débits de 300 Mbps et 867 Mbps, ce qui offre une bande passante totale de 1,2 Gbps. Ainsi, il pourra facilement supporter des usages gourmands tels que le streaming HD ou les jeux en ligne.

Cet appareil dispose de 4 antennes externes bien agencées ainsi que d’une cinquième antenne interne. Cela lui permet d’offrir une couverture sans fil sur une surface de 100 m², parfaitement convenable pour un usage dans un bureau ou une maison de taille moyenne. La technologie MU-MIMO améliore la connexion simultanée avec plusieurs appareils.

L’Archer C6 dispose de 4 ports Ethernet pour tous les appareils câblés. Cela se montrera très utile pour garantir une connexion stable à votre smart TV ou à votre console de jeux.

Comme tous les routeur TP-Link, ce modèle se configure à l’aide d’une interface Web intuitive. Vous pouvez également vous servir de l’application mobile Tether, disponible sur iOS et Android. Elles donnent accès à différentes fonctions comme le contrôle parental, le réseau invité pour les visiteurs, la liste d’accès internet…

TP-Link Routeur WiFi AC 1750

L’Archer C7 figure parmi les meilleurs routeurs wifi du marché. C’est un routeur dual band offrant une vitesse maximale cumulée de 1,75 Gbps. Il atteint des débits de 450 Mbps et 1300 Mbps respectivement sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Grâce à cela, vous pourrez parfaitement profiter de vos jeux en ligne ainsi que du streaming en 4K.

Ce modèle est équipé de trois antennes omnidirectionnelles qui offrent une excellente couverture wifi dans toute la maison ou le bureau. Il est aussi compatible à la technologie OneMesh de TP-Link. Celle-ci permet de relier tous les appareils TP-Link pour n’utiliser qu’un seul SSID Wifi. Ainsi, vous pourrez basculer d’un point d’accès à un autre sans interrompre votre connexion.

L’appareil dispose de 5 ports Ethernet Gigabit dont 4 ports LAN et 1 port WAN. Vous pouvez alors facilement le relier à n’importe quelle Box Internet mais aussi aux différents appareils filaires chez vous. Muni d’un port USB 2.0, il peut connecter une clé USB ou un disque externe afin de partager rapidement du contenu sur le réseau local.

Le TP-Link Archer C7 est facile à installer grâce à son interface Web et à l’application mobile Tether. Vous pouvez aussi vous en servir pour gérer les paramètres réseau ainsi que pour accéder à différentes fonctions pratiques. L’on peut citer entre autres le contrôle parental, la liste d’appareils connectés, le blocage de contenu inapproprié ou encore la création de réseau invité.

Tenda AC6 Routeur WiFi AC

Le Tenda AC6 est un routeur dual band avec de nombreux atouts. Il offre des débits de 300 Mbps à 2,4 GHz et 867 Mbps à 5 GHz, offrant une bande passante maximale de 1,2 Gbps. Cela sera amplement suffisant pour lire des vidéos en HD ainsi que pour les jeux en ligne.

Grâce au CPU 900 MHz de Broadcom et la technologie Beamforming+, le routeur peut atteindre une vitesse plus rapide tout en gardant une excellente stabilité. Il dispose de 4 antennes externes offrant une excellente couverture. La technologie MU-MIMO permet également une meilleure connexion pour plusieurs appareils simultanés.

Le Tenda AC6 est équipé de 4 ports Ethernet pour les appareils filaires. L’on a alors droit à 3 ports LAN pour les périphériques et un port WAN pour la connexion au modem. Ainsi, les appareils fixes tels que les consoles de jeux et les smart TV pourront bénéficier d’une connexion stable à tout moment.

Tenda propose une interface de configuration simple permettant d’installer l’appareil en seulement 30 secondes. Vous disposerez également d’une application de gestion à distance pour accéder au contrôle parental, le contrôle de sécurité, l’édition de liste noire ou encore la création de réseau invité. Ce routeur dispose également d’un mode d’économie d’énergie intelligente pour limiter la consommation selon votre usage.

Google WiFi Pack de 2 Routeur

Google Wifi est une excellente alternative aux routeurs traditionnels. Il s’agit en réalité d’un système Wifi supportant les deux bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cet article comporte deux appareils distincts qui formeront le système. Il y a alors un module principal et une unité secondaire.

Les appareils fonctionnent simultanément pour offrir une connexion optimale dans toute votre maison. Ce système wifi composé de deux Google Wifi permet facilement une couverture sans fil sur 150 m² voire même jusqu’à 250 m². Ceci correspond parfaitement à un usage dans une grande maison. De plus, vous pouvez accroître davantage la couverture en ajoutant d’autres Google Wifi.

Chaque module dispose de deux ports Ethernet. Sur l’unité principale, l’une fera office de port LAN et l’autre de port WAN. Sur le module secondaire, les deux agiront comme des ports LAN. Ainsi, vous pouvez non seulement connecter des périphériques filaires mais vous pouvez également les placer dans différents endroits de la maison.

Le système Wifi Google s’installe facilement grâce à une application mobile disponible sur iOS et sur Android. Celle-ci vous permettra alors de paramétrer le réseau ainsi que d’ajouter d’autres unités Google Wifi au système. Une fois le système configuré, vous pourrez accéder à différentes fonctions comme le réglage de la bande passante pour chaque appareil, la programmation du système ou encore de bloquer certains sites sur des appareils en particuliers. Aussi, vous pourrez vous servir de Google Home ou Amazon Alexa pour contrôler votre réseau.

Le routeur wifi est le nœud central de votre réseau local. Il se connecte directement au modem ou au câble Ethernet qui lui fournira un accès à internet. Ensuite, il créera un réseau local qui pourra profiter de cet accès à internet. Comme il s’agit d’un routeur wifi, il pourra tout aussi bien créer un réseau sans fil wifi qu’un réseau câblé en utilisant les ports Ethernet.

En général, un routeur wifi combine les fonctionnalités de trois appareils différents. Tout d’abord, il y a le routeur proprement dit qui gère le réseau et oriente le trafic sur tous les appareils connectés. Ensuite, il y a un switch réseau constitué de plusieurs ports Ethernet. Ceux-ci serviront à connecter différents appareils sur le réseau créé par le routeur. Enfin, il y a le point d’accès wifi qui permettra de créer un réseau wifi autour du routeur. Il permettra de connecter les appareils équipés du wifi sans avoir à utiliser un câble réseau.

Sur quels sites acheter un routeur Wifi : Amazon, Boulanger, Darty ?

Le routeur wifi figure parmi les matériels réseau les plus populaires. De ce fait, vous pourrez le trouver dans de nombreuses boutiques vendant des accessoires informatiques. Néanmoins, le plus simple serai de se rendre sur les principaux sites de vente en ligne tels qu’Amazon, Darty, Boulanger, eBay, etc. Ceux-ci offrent généralement un large choix de modèles mais également différentes promotions qui rendent les produits beaucoup plus abordables.

Quelles marques choisir : TP Link, Netgear ?

Il existe de nombreuses marques de routeurs wifi sur le marché, mais certains proposent généralement des produits beaucoup plus intéressants que d’autres. Nous pourrons citer la marque chinoise TP-Link ou bien l’américain Netgear. Ces deux constructeurs figurent souvent parmi les mieux notés lorsque l’on parle de matériel réseau. A part celles-ci, il y a également d’autres marques avec des modèles intéressants tels que Google, Tenda, Linksys et Asus.