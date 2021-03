Dans le domaine du Marketing, de nombreuses tâches sont répétitives et régulières. Afin de faciliter la tenue des opérations Marketing qui engendrent ces tâches fréquentes, il est aujourd’hui possible d’utiliser des logiciels dont le but est d’automatiser tous les process et opérations Marketing.

Ces outils permettent ainsi aux chefs de projet Marketing d’une entreprise d’entamer sereinement un projet sans avoir à répéter à chaque fois les mêmes opérations. Intuitifs et faciles à utiliser, ces logiciels Marketing Automation constituent une aide et un accompagnement 2.0 aux départements Marketing d’entreprises, que que soit le secteur d’activité de ces dernières. Voyons ainsi qui sont les meilleurs logiciels Marketing Automation 2021.

Sendinblue

Créée en 2012 à Paris, la startup Sendinblue est spécialisée dans l’automatisation de process Marketing en entreprise. Outre sa version gratuite, Sendinblue est également disponible suivant différents forfaits. Ces forfaits diffèrent de par leurs coûts mais aussi de par leurs fonctionnalités, allant des fonctionnalités de base pour les forfaits d’entrée de gamme aux fonctionnalités avancées pour les forfaits complets. Parmi les fonctionnalités de Sendinblue se trouvent le (la, l’):

Envoi et personnalisation de mails et de SMS

Assistance téléphonique et par e-mail

Workflows

Importation illimitée de contacts

Personnalisation de formulaires

Intégration de logiciels externes (WordPress, etc.)

Editeur responsive design



Pour ce qui est du prix de Sendinblue, ce logiciel de Marketing Automation est accessible dès 49€ pour un forfait de 120.000 emails mensuels. Il s’agit ainsi d’un logiciel d’automatisation Marketing accessible et doté de nombreuses fonctionnalités innovantes. Sendinblue est le logiciel idéal pour accompagner les TPE/PME et startups dans le développement de leurs activités. Néanmoins, c’est aussi une alternative idéale pour les entreprises souhaitant allier stratégie marketing 2.0 et forte intervention de leurs équipes dans les opérations Marketing, notamment en force de vente. La version gratuite permet d’ailleurs de tester toutes les fonctionnalités de Sendinblue afin de juger de leur efficacité.

HubSpot

Logiciel incontournable dans le secteur de la vente puisque précurseur du concept d’inbound marketing, HubSpot est un acteur majeur du secteur Marketing. Créé en 2006, ce logiciel Marketing Automation permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités innovantes. Ces fonctionnalités ont été soigneusement élaborées et pensées afin d’optimiser le processus d’attraction du prospect jusqu’à la fidélisation client. Parmi les fonctionnalités d’Hubspot se trouvent le (la, l’,les):

CRM (Customer Relationship Management)

Blog intégré

Création de site web

Gestion des réseaux sociaux et planification des publications

Gestion des contacts

Personnalisation et envoi d’emails et de SMS

Landing pages

Outils SEO

Synchronisation avec Salesforce

Gestion des leads

Automatisation des ventes

Planification de rendez-vous

Workflows basés sur des devis

basés sur des devis

Pour ce qui est du tarif, Hubspot est accessible à partir de 46€ par mois. On distingue trois offres tarifaires pour ce qui est d’Hubspot: l’offre Starter à partir de 46€ par mois, l’offre Pro à partir de 740€ le mois et l’offre Entreprise à partir de 2944€ par mois. Même si les tarifs d’Hubspot semblent assez élevés, cela représente un très bon investissement puisque le logiciel dispose de nombreuses fonctionnalités avancées permettant d’assurer la réussite de ses campagnes marketing.

Sarbacane

Véritable référence française en matière d’e-mailing et de campagne marketing, Sarbacane est une entreprise qui a vu le jour en 2001. Acteur d’expérience dans le domaine du marketing, ce logiciel de Marketing Automation a séduit jusqu’ici plus de 10.000 entreprises clientses, allant des PME aux startups, en passant par les grandes entreprises. Sarbacane se veut être un logiciel Marketing Automation intuitif et facile à prendre en main. L’offre de Sarbacane s’articule sur la personnalisation des formules afin de répondre aux besoins des PME mais aussi des agences et des multinationales. Pour ce qui est des fonctionnalités, Sarbacane dispose des fonctionnalités suivantes:

Landing pages

Création et personnalisation de campagnes emailing

Statistiques des campagnes marketing

La création et l’envoi de SMS marketing

Création de formulaires

Logiciel disponible en 6 langues

A/B Testing

Accompagnement de vos campagnes marketing par des experts

En ce qui concerne les tarifs de Sarbacane, ce logiciel est disponible suivant une offre gratuite mais aussi suivant des abonnements sans engagement: l’offre ‘Essentiel’ à partir de 59€, l’offre ‘Premium’ à partir de 129€ et l’offre ‘Exclusive’ à partir de 229€.

Leadfox

Comme tout logiciel Marketing automation, Leadfox permet de gérer tout type de stratégie marketing. Ce logiciel redoutablement efficace est spécialement dédié aux petites entreprises, aux agences et aux startups souhaitant améliorer leur productivité et réussir leurs campagnes marketing. Parmi les fonctionnalités principales de Leadfox se trouvent:

Les landing pages (pages d’atterrissage)

La création d’emails

Les emails automatisés

Les pop-ups

Le reporting

La gestion des contacts



La plateforme de Leadfox est particulièrement intuitive, ergonomique et facile à prendre en main. Outre le support client à l’écoute, Leadfox c’est aussi la possibilité de tester le logiciel en version gratuite. Pour ce qui est des tarifs, Leadfox est accessible dès 49.95$ par mois dans le cadre de l’offre Fennec. D’autres offres d’abonnement personnalisables sont également proposées chez Leadfox.

Pardot

C’est en 2012 que le logiciel de Marketing automation voit le jour. Il s’agit d’un logiciel d’automatisation Marketing par Salesforce doté de nombreuses fonctionnalités, pour ne citer que:

La qualification des leads

Le nurturing des leads

Les alertes et notifications

L’A/B testing

La création de formulaires et de landing pages

Les campagnes de recherche

Le reporting

La personnalisation des emails et des contenus



Adapté aux PME et aux ETI, le logiciel Pardot est accessible dès 1250€ par mois pour près de 10.000 contacts. Si les tarifs peuvent grimper jusqu’à 4000€, c’est que la réussite et l’efficacité du logiciel de marketing automation Pardot sont au rendez-vous.

Marketo

Destiné aux entreprises grands comptes, le logiciel Marketing automation Marketo est un des géants de son secteur et ce, depuis sa création en 2006. Cette réussite est assurée par le nombre exponentiel de fonctionnalités innovantes et personnalisables en fonction de ses besoins:

Landing pages

Création d’emails

Lead nurturing

Lead scoring

Marketing social

Calendrier marketing

Reporting

Tableaux de bord de campagnes

A/B testing

Outils CRM (Customer Relationship Management) intégrés

Customer engagement engine (CEM)

(CEM)

Côté tarifs, Marketo est accessible dès 2000€ pour environ 10.000 contacts. Malgré un coût relativement élevé au niveau de l’abonnement, les résultats sont bel et bien là avec l’outil marketing Marketo.

Qu’est ce qu’un logiciel de marketing automation ?

L’automatisation des opérations Marketing en entreprise, ou Marketing Automation en anglais, constitue un aspect important du développement des activités d’une entreprise. En effet, ce process permet au département Marketing d’une PME, d’une startup ou d’une multinationale de gagner en efficacité.

Finies les tâches répétitives, chronophages et fastidieuses qui ruinent la productivité du personnel Marketing et place au gain de temps, à la rapidité et à la productivité. L’automatisation Marketing est ainsi un processus regroupant de nombreux outils dédiés à l’automatisation, dont les logiciels Marketing Automation.

Concrètement, un logiciel d’automatisation Marketing est composé de nombreuses fonctionnalités permettant d’automatiser certains processus Marketing tels que l’envoi de mails ou de SMS, la mise à jour de la base de données Marketing de l’entreprise ou l’animation des pages de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Ces logiciels dédiés à l’automatisation des opérations Marketing permettent ainsi de finir rapidement plusieurs tâches tout en assurant les résultats au niveau de la conversion prospects/clients. Ces fonctionnalités ont généralement pour finalités de :

Rationaliser le processus de communication

Optimiser la génération de leads

Noter ou évaluer les leads (prospects)

Prioriser uniquement les leads chauds afin d'augmenter le ratio de conversion

Entamer les processus Marketing suivant la qualification d'un lead (lead chaud ou lead froid)

suivant la (lead chaud ou lead froid) Guider vos leads facilement dans l’entonnoir de vente

Analyser l’interaction du lead pour des résultats concrets

pour des résultats concrets Augmenter le ratio prospection/conversion

Les fonctionnalités de ces logiciels restent sensiblement les mêmes mais certaines fonctionnalités avancées font que certains logiciels de Marketing Automation se distinguent d’autres outils. Pour ce qui est du coût des logiciels d’automatisation Marketing, celui-ci peut aller de 8€ à près de 4000€ mensuels. L’abonnement mensuel va varier d’un fournisseur à l’autre et le coût du logiciel en lui-même peut sensiblement varier en fonction des fonctionnalités choisies.

Pourquoi utiliser un logiciel de marketing automation ?

L’utilisation d’un logiciel de Marketing automation répond à la nécessité d’entamer l’automatisation des processus Marketing en entreprise. Allant de l’envoi des mails aux stratégies SEO, en passant par l’évaluation des leads et la programmation d’actions pour convertir les leads, les logiciels de marketing automation constituent des alternatives idéales pour de nombreuses raisons:

Le gain de temps : Puisque toutes les tâches répétitives et chronophages liées à la conversion de leads sont désormais automatisées grâce aux logiciels d’automatisation Marketing, les départements Marketing et communication d’une entreprise peuvent désormais se focaliser sur des projets plus importants. Les logiciels de marketing automation représentent ainsi un gain de temps majeur.

La qualification optimisée de ses leads : Les logiciels de marketing automation permettent de mieux comprendre ses leads et de facilement les évaluer et les qualifier. Entre le lead chaud ou le lead froid, les logiciels de marketing automation évaluent et qualifient automatiquement un lead en lui attribuant un score en fonction de divers métrics: visite du site internet de l’entreprise, intérêts personnels, interaction avec les actions marketing, etc. Ensuite, la priorité est donnée aux leads chauds afin d’optimiser la conversion.

La réduction des coûts Marketing : L’utilisation d’un logiciel marketing automation permet d’augmenter ses leads tout en diminuant le CAC (Coût d’Acquisition de Clients). Le CAC, qui représente le ratio entre la somme des coûts des ventes et marketings et le nombre de nouveaux clients, est alors réduit puisque le logiciel peut aisément effectuer des tâches marketing et entamer une stratégie marketing à lui tout seul. Nulle besoin donc d’investir dans de grands projets marketing coûteux qui auraient un faible taux de conversion.

Quel est le meilleur logiciel marketing automation ?

Pour faire son choix de logiciel marketing automation, il est important de prendre plusieurs critères en compte. En premier lieu, il est essentiel de faire un état des lieux de la stratégie marketing de son entreprise.

Que cela soit au niveau de l’envergure de ses opérations et campagnes marketing, au niveau de la gestion de son site internet ou au niveau de la taille de sa base de données marketing, une évaluation interne est nécessaire afin de choisir le logiciel marketing automation adapté. Viennent ensuite les différents critères afférents directement aux logiciels d’automatisation marketing.

Parmi ces critères se trouve l’intégration d’outils CRM (Customer Relationship Management) ou outils de gestion de la relation clients. Ces outils permettront aux équipes marketing d’entamer des stratégies de conversion efficaces pour les leads matures. Outre cela, un bon logiciel marketing automation doit faciliter la génération de leads grâce notamment aux workflows. Le reporting, les campagnes multicanales, la prise en main facile ou le lead profiling constituent également des fonctionnalités qui constituent des critères de base pour son choix de logiciel de marketing automation. Voyons ainsi le Top 6 des meilleurs logiciels d’automatisation marketing du moment afin d’en tirer le meilleur.

En somme, Hubspot fait figure de meilleur logiciel marketing automation de par le nombre élevé de fonctionnalités et de par l’efficacité de ces dernières. Côté tarif, Hubspot se veut aussi accessible, que ce soit pour les entreprises grands comptes, pour les PME ou pour les startups.