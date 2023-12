Meilleurs jeux vidéo 2023 : les incontournables de l’année

En 2023, le monde des jeux vidéo a été marqué par un grand nombre de titres exceptionnels. Entre les jeux ayant obtenu une note de 9 ou 10 sur IGN et les indépendants qui ont conquis le cœur des joueurs, cette année a été riche en divertissement vidéoludique. Dans cet article, nous vous proposons un tour d'horizon des meilleures expériences de jeu proposées en 2023.

Les meilleurs jeux de l’année selon IGN

Parmi les jeux ayant reçu une note de 9 ou 10 sur IGN, on retrouve des titres tels que :

Alan Wake 2 ,

, Cocoon ,

, Dave the Diver ,

, Dead Space Remake ,

, Final Fantasy 16 ,

, Hi-Fi Rush ,

, Star Wars Jedi : Survivor ,

, Street Fighter 6 ,

, Et Super Mario Bros. Wonder.

Ces jeux ont su se démarquer par leur qualité et leur potentiel addictif auprès du public.

Hogwarts Legacy : une immersion dans le monde magique d’Harry Potter

Un autre titre majeur de l’année est Hogwarts Legacy, qui a permis aux fans d’Harry Potter de vivre pleinement leur rêve de devenir étudiant à Poudlard. Les joueurs peuvent ainsi être répartis dans les différentes maisons et apprendre des sorts tout au long de leur parcours scolaire.

Nintendo : une année pleine de succès

Nintendo s’est également imposé comme un acteur incontournable en 2023 avec des jeux tels que :

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon ,

, Fire Emblem Engage ,

, Et Pikmin 4.

Les avis des joueurs ont été très positifs pour ces différents titres.

Le retour en force des jeux de sport

Même si les sorties des grands jeux n’étaient pas régulières chez les autres développeurs comme on l’a observé chez Nintendo, un genre négligé a par ailleurs connu une année étonnamment fructueuse. en effet, 2023 a été également été une année de succès pour les jeux de sport et de course, notamment :

EA Sports UFC 5 : un jeu de combat ultra réaliste.

: un jeu de combat ultra réaliste. Gran Turismo 7 VR : une expérience de course immersive en réalité virtuelle.

: une expérience de course immersive en réalité virtuelle. MLB : The Show 23 : la dernière itération d’une série phare du baseball vidéoludique.

Ces jeux de sport ont su innover et proposer des expériences de jeu nouvelles et excitantes pour les amateurs du genre.

Les indépendants à l’honneur

Indéniablement, l’année 2023 a été marquée par le succès des studios indépendants. Parmi les jeux ayant marqué les esprits, on compte notamment Cocoon, mais aussi d’autres petites perles comme Humanity (un nouveau jeu de réflexion développé par Tetris Effect) ou encore Ghostrunner 2.

Deux platformers indépendants qui font sensation

L’année 2023 a également vu deux jeux de plateforme indépendants remarquables se distinguer de la concurrence, à savoir :

Pizza Tower : derrière son nom absurde se cache un hommage déjanté à Wario Land 4.

: derrière son nom absurde se cache un hommage déjanté à Wario Land 4. Honkai : Star Rail : une offre de science-fiction intrigante développée par le studio basé à Shanghai MiHoYo.

Ces deux platformers ont su séduire les joueurs grâce à leur gameplay addictif et leur univers décalé.

Autres jeux qui ont marqué l’année 2023

Enfin, citons quelques autres titres ayant reçu un 9 sur IGN en 2023 :

Jagged Alliance 3 : un RPG tactique particulièrement réussi.

: un RPG tactique particulièrement réussi. Making of Karateka : une compilation de jeux classiques agrémentée d’un documentaire sur leur conception.

: une compilation de jeux classiques agrémentée d’un documentaire sur leur conception. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : une suite époustouflante au célèbre Breath of the Wild, améliorant sa formule à tous les niveaux.

En résumé, 2023 a été une année exceptionnelle pour le monde des jeux vidéo. Les gros titres comme les indépendants ont su se démarquer et offrir des expériences de jeu inédites et passionnantes aux joueurs du monde entier. Nous avons hâte de voir ce que 2024 nous réserve en termes d’aventures vidéoludiques !

