Découvrez les 6 meilleures solutions pour créer un site internet

Vous êtes un professionnel, une association, une institution ou encore un particulier… Vous voulez développer votre visibilité sur internet et créer votre site web ? Créer un site internet devient à la portée de tous grâce aux solutions de création de site web, encore faut-il choisir celle qui vous convient.

Gagnez du temps, de l’argent et créez un espace à votre image grâce à ces outils. On vous dévoile les 6 meilleures solutions de création de site pour créer un site web qui vous ressemble et met en avant votre activité. Mais, d’abord, savez-vous quels sont les avantages d’un Website Builder ?

Pourquoi faire appel à un Website Builder pour la conception de son site internet ?

Avoir un site internet devient presque indispensable aujourd’hui, il vous permet de mettre en avant votre activité, de regrouper vos travaux ou encore de développer votre commerce en ligne. Pour créer votre site web, plusieurs solutions s’offrent à vous, certaines plus onéreuses que les autres. Entre agences de communicationation, free-lance et Website Builders, qui choisir ?

Aujourd’hui, les Website Builders se disputent le marché de la création de site. Cependant, ils ont des arguments de poids. Ils vous permettent de créer un site vous-même, donc de créer un espace qui vous correspond et répond à vos besoins.

En effet, les éditeurs de site vous permettent de vous offrir un site à votre image à moindre coût. Si faire appel à une agence de communication ou un free-lance peut vous permettre de gagner du temps, ces solutions s’avèrent être très couteuses.

Les solutions de créations de site, comme celles que nous allons vous montrer ensuite, vous offre surtout la possibilité de créer un site facilement et rapidement. La plupart des sites ne requièrent pas de compétences techniques, ce qui vous permet de créer une vitrine ou une boutique en ligne simplement.

L’autre avantage non négligeable reste le prix. En effet, les prix restent relativement abordables et ils proposent généralement plusieurs formules pour vous permettent de choisir ce qui vous correspond le mieux. De plus, la plupart d’entre eux vous offrent aussi la possibilité de faire un essai gratuit ou même de créer un site entièrement gratuitement.

Par exemple, l’outil d’Orson vous proposent différentes offres débutantes à 20€. Vous pouvez aussi retrouver SiteW qui offrent différentes formules allant de 0€ à 29,99€.

Mais, assez de bla-bla, retrouvez la liste des meilleures solutions de création de site pour créer votre site web.

Les Website Builder français

Trouvez l’éditeur de site, qui vous correspond, relève du challenge. Il en existe un certain nombre sur le marché, c’est pourquoi il est difficile de savoir vers lequel se tourner.

Avoir une interface qui propose une assistance française, disponible si besoin, c’est essentiel. Malgré les offres similaires, certains ont réussis à se démarquer par leur professionnalisme, leurs fonctionnalités et leur humanité. Nous vous avons regroupé les meilleurs éditeurs de site français.

SiteW

SiteW est un outil 100% français, la solution française originaire du Cantal est née en 2007. Cet éditeur propose à ses utilisateurs une interface intuitive et facile d’utilisation pour vous simplifier la création de votre site internet.

✅ Le plus de SiteW c’est le service client. Avec un accompagnement qui concurrence tous les autres Website Builder. Vous serez toujours à l’écoute avec SiteW. Une équipe disponible, qui répond à vos questions en un temps éclair et vous accompagne pour créer un site avec SiteW.

De plus, le site met à votre disposition des tutoriels et guides afin de vous permettre de réaliser le meilleur site possible. N’hésitez pas également à jeter un œil à la faq, vous y trouverez un certain nombre de réponses et de conseils pour créer votre site.

En plus de vous offrir un outil qui vous permet de créer facilement, vous bénéficierez gratuitement d’un SEO optimisé et d’un site responsive, accessible sur tous les supports. C’est simple avec SiteW, avec le système de Glisser-Déposer, vous sélectionnez votre template et vous ajoutez les modules que vous voulez pour créer un site à votre image.

Et, parce que c’est normal de ne pas vouloir dépenser une fortune dans votre site internet, SiteW propose 5 formules différentes. Avec des offres qui s’adaptent à votre budget de 0 à 29 €, dont une totalement gratuite et une autre pour créer une boutique en ligne, en plus le nom de domaine est compris dans les formules payantes.

❌ Les points faibles de SiteW c’est le choix de templates. En effet, jusqu’ici le nombre de templates proposé est limité. Néanmoins, les équipes SiteW semblent sur le coup puisque de plus en plus de templates voient le jour.

Orson.io

Orson est aussi un outil français, il ressemble à SiteW. Cet éditeur vous permet de créer très facilement un site internet professionnel. Cette solution française est simple d’utilisation et relativement intuitive.

✅ Le plus d’Orson c’est la possibilité de faire appel à un expert pour faire créer votre site internet. Mais, vous pourrez également facilement prendre en main l’éditeur, personnaliser votre site à l’infini et l’optimiser pour le référencement.

Vous pourrez également bénéficier d’une assistance en français, très réactive et professionnelle. Et, si vous le souhaitez demander un devis gratuit pour la création de votre site.

❌ Vous ne pourrez malheureusement pas créer de boutique en ligne avec cet outil. Certaines fonctionnalités sont donc manquantes. Les offres d’Orson sont également un peu plus onéreuses que SiteW, puisqu’il faut compter au moins 20 € par mois pour un abonnement.

E-monsite

E-monsite est le dernier éditeur de site français de cette liste. Cet outil fonctionne un petit peu différemment des autres. En effet, il est entièrement construit sur des formulaires ce qui vous permet de gérer facilement vos contenus.

✅ L’avantage de e-monsite c’est le prix ! La solution française propose des offres de 0 à 24 €. Vous pourrez créer gratuitement un site internet complet et optimisé pour les mobiles.

❌ Les points faibles de e-monsite c’est sa facilité d’utilisation. L’outil peu intuitif nécessite d’avoir quelques connaissances techniques. De plus, pour un novice dans la création de site, vous serez limités dans la gestion de la partie graphique et personnalisation de votre site. Enfin, la solution propose beaucoup de publicités sur votre site ce qui peut vite faire fuir vos visiteurs.

Choisir un Website Builder français, c’est vous assure un support français avec une équipe française. Parce qu’on sait que lorsqu’on contacte un service client, on ne veut pas avoir à faire à un robot.

Avoir un support avec le même fuseau horaire, une écoute attentive et qui vous accompagne dans votre projet est un atout non négligeable ! Mettez toutes les chances de votre côté pour développer une relation de confiance et de proximité qui vous accompagnera dans votre projet.

Les autres Website Builder

En dehors de la frontière française, il existe encore une multitude d’éditeurs de sites. Nous vous avons regroupé nos préférés. Malgré leurs nombreuses ressemblances, ils ont tous des disparités et proposent des offres différentes. On vous dit tout :

Jimdo

Jimdo est un éditeur de site qui a été développé en Allemagne en 2007. L’outil ne cesse de prendre de l’importance dans le monde des solutions de création de site.

✅ Très facile d’utilisation, vous pourrez en toute simplicité créer et personnaliser votre site. Cet éditeur est très rapide et vous propose une offre gratuite pour débuter dans la création de votre site.

Le point fort de Jimdo c’est sa possibilité de créer un logo pour votre entreprise. En bref, Jimdo propose une interface complète, intuitive et surtout qui centralise tout dans un seul et même espace.

❌ Malheureusement Jimdo propose des tarifs supérieurs à ses concurrents et son nombre de template est limité.

Webself

Webself est un éditeur de site canadien, il se démarque de ses concurrents par son design élégant et clair. Cet outil est très facile d’utilisation et propose de nombreux templates.

✅ Les points forts de Webself c’est sa simplicité d’utilisation qui vous permet de créer rapidement un site. Les offres de Webself sont très avantageuses, elles vont de 0 à 16,95 €.

En plus, vous disposez d’un service client disponible en français.

❌ Cependant, Webself ne propose pas d’énormément de fonctionnalités. Malgré son grand nombre de template, il est difficile de réaliser un site à votre image et de personnaliser les modèles. Si vous souhaitez réaliser une boutique en ligne, ce n’est pas l’outil le plus adapté.

Wix

Wix est une solution de création de site Israëlo américaine lancée en 2006. Cet outil est le plus populaire du marché pourtant nous allons voir qu’il n’est pas sans défauts. Il vous promet tout de même de créer votre site de qualité professionnelle simplement.

✅ L’atout de l’outil, c’est son large choix de templates qui permet de créer simplement un site. Avec des modèles professionnels, personnalisables et faciles d’utilisation, Wix a su se démarquer. Cet éditeur offre à ses utilisateurs une interface à l’esthétique irréprochable et abordable avec des formules qui vont de 0 à 35 €.

❌ Cependant, le nombre de fonctionnalités est limité et son offre e-commerce possède quelques lacunes. Malgré la possibilité d’utiliser une offre gratuite, Wix impose des publicités à celle-ci. Le point faible de Wix, c’est surtout son assistance qui n’est pas accessible en français et reçoit de nombreux avis défavorables sur Trustpilot.

Vous pouvez faire appel à un Website Builder étranger, ils présentent tous des atouts. Veillez tout de même à prendre en compte l’importance d’un bon service client.

Maintenant que vous connaissez les éditeurs de site les plus en vogue, saurez-vous choisir celui qui vous correspond ? Vous ne créez pas un site tous les jours, votre site symbolise la concrétisation d’un de vos projets.

Votre solution de création doit donc être en accord avec ce projet et répondre à ses besoins.

Les compétences techniques

Choisir le meilleur éditeur de site, c’est surtout faire le choix d’une interface adaptée à vos compétences. Si vous êtes novice sur internet, veillez à créer votre site avec un outil présent à vos côtés et investit dans votre projet.

Avoir un service client accessible et disponible est indispensable comme sur la plateforme SiteW. En cas de problème technique ou de questions, c’est toujours rassurant de savoir que vous pourrez vous reposer sur quelqu’un qui est à votre écoute.

Si vous avez peur de trouver la conception de votre site difficile et d’être bloqué, vous devez choisir un éditeur de site avec une technologie simplifiée. Par exemple, la technologie Glisser-Déposer qui vous permet de modeler votre espace comme bon vous semble et surtout facilement.

Attention à votre visibilité

Créer un site visuellement esthétique est une chose, mais faut-il encore qu’il soit visible. Si vous voulez développer votre activité sur le net vous devrez obligatoirement travailler le référencement de votre site.

Avec un éditeur de site qui vous propose un SEO optimisé, vous gagnerez en visibilité et en temps. Surtout si vous choisissez une offre gratuite, prêtez attention à ce que l’outil ne fasse pas de différence avec le choix de votre formule.

Pour gagner en professionnalisme et en crédibilité, il est nécessaire de choisir un nom de domaine qui vous représente. Il vous permettra également à améliorer votre référencement, vous pouvez vous concentrer sur le nom de votre activité comme : “marie-photographe.com” Mais également utiliser votre localisation pour travailler votre référencement local, par exemple : “photographe-bordeaux.com”.

Voilà vous disposez de tous les éléments pour faire votre choix et surtout choisir un éditeur de site en accord avec vos besoins et vos valeurs. Gardez bien en tête lors de votre choix que c’est l’éditeur qui doit s’adapter à votre projet et non l’inverse.

On a hâte de voir les sites que vous allez créer !