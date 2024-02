Meilleures classes et builds dans Diablo 4 saison 3 ? : le guide complet

Si Diablo 4 connait un succès aussi retentissant, c’est en partie grâce à son gameplay exigeant. Cela dit, pour évoluer dans le jeu et garantir une expérience sans frustration, l’idéal est avant tout de bien choisir son build. Si pour les habitués, c’est une tâche peu complexe, pour les nouveaux c’est loin d’être simple. Vous souhaitez vous assurer un choix judicieux de classes et de build pour votre aventure dans Diablo 4 ? Suivez-moi.

L’univers de Diablo 4 est particulièrement impitoyable, afin de garantir une évolution sereine dans le jeu, il est crucial de bien choisir son build. Malheureusement, lorsqu’on ne s’y connait pas assez, cela peut être compliqué. Grâce à ce guide détaillé, vous avez une vue d’ensemble sur les meilleures classes de la saison de 3, mais également sur les builds associés à chaque classe. Druide, nécromancien, Barbare, voleur ou même Sorcier, voici tout ce qu’il faut savoir avant de choisir.

Comprendre le « endgame » de Diablo 4

Le contenu de haut niveau de Diablo 4, également appelé endgame, s’ouvre après avoir terminé la campagne principale. En effet, l’endgame inclut de nombreux éléments clés du post-game. On y retrouve notamment les niveaux de difficulté 3 et 4 en plus d’éléments tels que l’Arbre des Murmures. Vous pourrez rencontrer ce dernier pendant la campagne, puis continuez à participer à ses missions de prime. De plus, vous pourrez accomplir des tâches allant des donjons aux boss du monde pour gagner des Faveurs Sinistres. Une fois que vous en avez accumulé dix, choisissez parmi plusieurs récompenses.

Les Points Parangon sont également des éléments importants de l’Endgame. Après avoir atteint le niveau 50, le Tableau Parangon devient disponible. Ils vous permettent de personnaliser vos compétences en dehors des compétences principales. Pour en gagner, il vous suffit de monter de niveau et développer vos tableaux vers huit autres tableaux Parangon, chacun offrant des bonus différents.

Dans cette partie du jeu, vous découvrez aussi les Donjons Capstone qui sont débloqués une fois que votre personnage atteint des niveaux de puissance spécifiques (50, 75 et 100). C’est aussi le moment d’affronter les 5 Uber boss surpuissants venus de la saison 2 dans ces défis uniques. Vous l’aurez compris, l’Endgame de Diablo 4 est une aventure passionnante qui vous attend après avoir vaincu Lilith et terminé l’histoire principale.

Classement complet des builds de haut niveau pour la saison

Pour l’établissement de cette tier list, nous nous sommes basés sur des éléments tels que la puissance, la vitesse de farming et les capacités de survies. En gros, ce sont les principaux critères pour garantir votre succès dans l’Endgame. Il faut cependant garder à l’esprit que cette sélection peut évoluer si de nouveaux builds apparaissent ou si les classes s’équilibrent.

S tier : builds dominants en endgame

Si vous voulez éviter l’angoisse des performances avant d’aborder l’Endgame de Diablo 4, c’est dans cette sélection qu’il vaudrait mieux choisir votre build. Eh oui, pour faire simple, vous tenez là la catégorie la plus impressionnante en matière de performance. C’est dire qu’elle fait pour affronter les défis les plus ardus. On y retrouve notamment :

Barbare Marteau des anciens

En matière de puissance brute, très peu de build Endgame sont au-dessus de Barbare marteau des anciens. Sa particularité, il écrase littéralement tous les ennemis avec son marteau, causant de gros dommages aux cibles rapprochées. Cependant, il est très exigeant en fureur, mais il présente une bonne survie et une excellente mobilité. Le marteau des anciens, Fente et Cri de ralliement sont ses principales compétences.

Druide Pulvérisation

Dans Diablo 4, le Druide Pulvérisation est un build Endgame remarquablement robuste. Il excelle au corps à corps, infligeant un lourd DPS à ses ennemis. Il se démarque également par une grande survie. Cependant, il dépend fortement de ses ressources et brille moins en monocible. Toutefois, vous pouvez utiliser Pointe de terre pour générer des ressources et Pulvérisation comme sort principal.

Druide Orage

Le Druide Orage dans Diablo 4 est un build Endgame puissant qui combine les magies de foudre et de terre, infligeant des dégâts impressionnants en mono et en AoE. Sa compétence ultime, Esprit du cerf, renforce les dommages critiques et la durée de la forme de lycanthrope. Il faudrait cependant faire attention, car ce build nécessite un bon équipement et un niveau élevé.

Barbare Déchirure

Il serait difficile de parler de build dans Diablo 4 sans citer le Barbare Déchirure. Très apprécié des joueurs, il excelle aux plus hauts niveaux du jeu grâce à ses dégâts constants et élevés. Cependant, il dépend fortement des coups critiques et nécessite un équipement solide. En ce qui concerne ses compétences clés, elles incluent Déchirure, Cri de ralliement, et Charge.

Voleur Lames sournoise

La particularité du Voleur Lames Sournoise est qu’il adopte un gameplay rapide et amusant. Cependant, il inflige des dégâts puissants en zone et en mono-cible grâce à Imprégnation d’ombre et Imprégnation de poison. Par ailleurs, bien qu’il soit fragile, il compense avec des techniques de mobilité comme Célérité et Pas de l’ombre. Le build endgame inclut des talents tels que Lames sournoises, Frappes drainantes, et Innervation.

Druide Loup des tempêtes

Principalement axé sur les dégâts et sur la forme lycanthrope, le Druide Loup des tempêtes et la forme de lycanthrope, ce build est l’un des plus appréciés des joueurs pour cette phase de jeu. Grâce à Rage du grizzly et Aspect de loup féroce vous pourrez maintenir la forme de loup active en permanence. En outre, il offre de nombreux avantages tels que des dommages extrêmement élevés, une mobilité énorme et une grande solidité.

Barbare Soulèvement

Autre véritable montre de puissance à exploiter dans l’Endgame de Diablo 4, le Barbare Soulèvement a tout pour vous offrir une expérience de jeu palpitante. Il se focalise sur l’abus de la puissance de sa masse à deux mains, infligeant des dommages élevés grâce à l’effet Accablement. De plus, ce build est idéal pour farmer les boss et les packs d’élites dans les donjons et en monde ouvert.

Nécromancien lance d’os

Si vous êtes en quête d’un build puissant, alors vous pouvez aussi compter sur le Nécromancien Lance d’Os. Pour profiter pleinement de sa puissance, maintenez votre Essence élevée pour lancer continuellement Lance d’os. Vous pouvez également utiliser Explosion macabre pour générer de l’Essence et Tempête d’os pour infliger des dégâts. Cependant, ce build nécessite un équipement solide et n’est recommandé qu’au niveau 50 et au-delà.

A tier : builds forts et viables

Les builds de cette catégorie se caractérisent pour la plupart par leurs performances plutôt équilibrées et surtout par leur polyvalence. Bien que moins performants que ceux de la catégorie précédente, ils demeurent d’excellents choix pour progresser sans grande difficulté. Leurs styles variés sont également des atouts à prendre en considération.

Voleur Piège mortel

Le Voleur Piège mortel est un build de haut niveau idéal pour la dureté de l’Endgame dans Diablo 4. Il combine contrôle des foules, sorts utilitaires et puissance brute pour affronter les ennemis. Le piège mortel, activé lorsqu’une cible adverse passe à portée, inflige 250% de dommages à chaque adversaire dans la zone affectée. Ce style de jeu nécessite une maîtrise accrue et offre une mobilité inégalable, mais peu de capacité à survivre en dehors de sa mobilité.

Druide Pulvérisation

Véritable spécialiste du combat rapproché, le Druide Pulvérisation est un excellent choix pour entrer dans la phase Endgame de Diablo 4. Il s’agit d’un build tank robuste qui excelle dans le corps à corps et peut anéantir des groupes d’ennemis sans risque. Son style de jeu repose sur la forme ursoïde, mais il dépend fortement d’objets uniques. Bien qu’efficace à haut niveau, il peut sembler ennuyeux à certains.

Nécromancien invocation

Dans la phase Endgame de Diablo 4, le Nécromancien Invocation est une référence pour se faire des alliers pendant les combats. En effet, il a la capacité d’invoquer des squelettes guerriers en se servant des cadavres de ses ennemis pour combattre. Par ailleurs, il reste en retrait, lançant des malédictions et faisant exploser les cadavres. C’est vraiment un choix idéal pour ceux qui préfèrent jouer de manière sure et qui aiment lever des armées de morts-vivants.

Sorcier mur de feu

Le Sorcier Mur de feu est un build original qui se concentre sur l’infliction de dégâts de Feu sur la durée plutôt que sur les dégâts directs. Il est particulièrement efficace pour les joueurs de la Saison 3 de Diablo 4 qui ont peu d’équipement, mais reste viable pour ceux qui sont bien équipés. En outre, ce build permet de consumer vos ennemis avant qu’ils n’explosent en une grosse boule de feu, infligeant des dégâts à leurs alliés. Cependant, il est dépendant de ses CDs offensifs et manque de moyens pour contrôler les adversaires. Malgré cela, il offre des dégâts énormes lorsqu’il est bien utilisé et est efficace dans tous les scénarios possibles.

Druide déchiquetage ouragan

Dans la classe des Druides, le Druide Déchiquetage Ouragan est un build endgame dans Diablo 4 très apprécié. Il se concentre sur la forme de lycanthrope, utilisant Griffe et Déchiquetage pour infliger des dégâts massifs à ses ennemis. Cependant, ce build nécessite l’objet unique Grand bâton de la vieille sorcière. Il offre une grande mobilité, des soins personnels solides et des dégâts de zone élevés. Il est donc efficace en combat de groupe.

Barbare Tourbillon

Le Barbare Tourbillon est un build emblématique de la franchise Diablo. Il inflige des dégâts extrêmement élevés en tournoyant sans relâche, accompagné de cris et de charges pour renforcer sa puissance et sa mobilité. Bien qu’un peu répétitif, il reste accessible et performant, idéal pour les nouveaux et les vétérans.

Voleur Tir pénétrant

Dans la classe du voleur dans Diablo 4, le Voleur Tir pénétrant est un build Endgame assez spécial à cause de sa polyvalence. Bien que spécialisé dans le combat à distance avec un aspect archer privilégié, il reste assez agile en combat singulier. En effet, il exploite l’arc du Voleur pour infliger de gros dégâts à distance. Cependant, il est plus lent et punitif en cas de tir manqué. Ses compétences incluent Tir pénétrant, Dissimulation, et Imprégnation d’ombre. À manier avec précision.

Sorcier éclat de glace

Avec un style de combat hautement stratégique, le Sorcier Éclats de glace est un build endgame facile à maîtriser. Il privilégie le contrôle des ennemis avec des capacités de gel, puis les élimine avec la magie du Givre. Bien qu’équilibré, il offre une bonne survie, une mobilité correcte, et peut être joué avec un équipement minimal. Cependant, il dépend fortement de ses compétences pour vaincre les ennemis les plus coriaces.

B tier : builds compétitifs avec quelques faiblesses

Bien utilisés, les builds de cette catégorie peuvent être plus ou moins efficaces. Ils sont certes d’un niveau de performance en dessous des deux précédents, mais ils peuvent vous garantir une bonne progression. On y retrouve :

Druide piétinement

Remarquablement facile à contrôler et à maîtriser, le Druide piétinement est un build endgame à haut niveau. Il devient un véritable colosse intuable qui combine la robustesse et la puissance de frappe. En matière de style de jeu il est simple : forme ursoïde en permanence. Bien qu’il manque de variété, il est accessible dès le début de l’endgame et performe très bien. Attention, le Druide piétinement exige un minimum d’équipement et n’est recommandé qu’après le niveau 50.

Voleur Rafale

Le Voleur Rafale est une variante appréciée du build Lames sournoises. Bien qu’il soit moins nerveux et plus accessible pour les joueurs en début de progression, il reste l’un des archétypes de Voleur les plus joués. Par ailleurs, la principale différence avec le build Lames sournoises est que la Rafale est utilisée pour infliger des dégâts. Ce build de mêlée profite également de sa grande mobilité pour frapper rapidement et peut être joué efficacement dès le niveau 50.

Sorcier éclats de glace

Parmi les nombreux builds accessibles dès le niveau 50 de Diablo 4, le Sorcier Eclat de glace est un choix particulièrement prisé. Il combine notamment le contrôle des ennemis et des dommages magiques du Givre. Malgré son équilibre, il privilégie la survie et la mobilité. Par ailleurs, ce build est efficace dans toutes les situations et ne nécessite pas d’équipement spécifique, mais gagne en puissance avec des objets uniques.

Sorcier Chaine d’Eclair

En matière de puissance, le sorcier Chaine d’éclair est une véritable référence dans Diablo 4. Sa particularité, il libère un torrent de foudre qui inflige des dégâts et se propage entre les adversaires à proximité jusqu’à 5 fois. À haut niveau, il paralyse et détruit les monstres avec des vagues d’éclairs massives. Une option efficace pour le contenu du monde ouvert et les donjons du Cauchemar.

Analyse détaillée des classes et builds pour Diablo 4 saison 3

Afin de vous assurer une évolution sans grande difficulté dans Diablo 4, cinq classes principales vous sont proposée. Chacune d’elles présente des caractéristiques particulières avec des forces et des faiblesses précises.

Barbare : stratégies et builds optimaux

Le Barbare est une classe incontournable de la franchise Diablo, et son importance dans ce gameplay de Diable 4 l’atteste davantage. Il revient presque pour régner dans Diablo 4. Véritable guerrier au corps à corps, il s’impose par sa brutalité et sa grande résilience. C’est le choix parfait pour faire tournoyer ses ennemis jusqu’à la mort.

Par ailleurs, de nombreuses manières de jouer et de nombreux builds existent pour exploiter tout le potentiel explosif de cette classe. Bien que déjà très intéressant à exploiter pendant les phases précédentes, le Barbare exprime pleinement son potentiel dans l’Endgame. Cela dit, dans cette phase (niveaux 75 à 100), où les plus gros défis vous attendent, des builds spécifiques sont essentiels. Le Tourbillon, le Soulèvement, le Coup double, la Déchirure, et le Marteau des Anciens sont des choix populaires pour affronter la dangerosité du milieu.

Mais attention, il vaudrait mieux ne pas oublier d’optimiser vos points sur le Paragon Board pour maximiser vos capacités.

Druide : puissance et adaptabilité en endgame

Les druides sont sans conteste l’une des classes emblématiques de l’univers Diablo 4. S’ils sont autant appréciés, c’est à grâce à la variété des styles de jeu qu’ils offrent. De plus, ils présentent une large panoplie de pouvoirs naturels particulièrement puissants et séduisants dans le gameplay. Leurs principaux atouts sont les suivants :

Polyvalence au combat : Le Druide peut changer de forme, devenant un loup, un ours ou un corbeau. Cette flexibilité lui permet d’adapter sa stratégie en fonction de la situation.

: Le Druide peut changer de forme, devenant un loup, un ours ou un corbeau. Cette flexibilité lui permet d’adapter sa stratégie en fonction de la situation. Combinaisons élémentaires : Les Druides maitrisent les éléments du vent, de la terre et de l’air. Ils peuvent combiner ces forces pour dérouter et détruire leurs ennemis, offrant une grande variété de stratégies.

: Les Druides maitrisent les éléments du vent, de la terre et de l’air. Ils peuvent combiner ces forces pour dérouter et détruire leurs ennemis, offrant une grande variété de stratégies. Haute capacité de survie : Grâce à des compétences défensives et de guérison, le Druide peut résister aux assauts ennemis.

: Grâce à des compétences défensives et de guérison, le Druide peut résister aux assauts ennemis. Grande mobilité : Sur le champ de bataille, le Druide se déplace aisément, ce qui lui permet d’attaquer et de se replier rapidement.

Dans Diablo 4, ce sont 5 catégories de Druide qui s’offrent à vous, ainsi vous pourrez opter pour le Druide Orage, le druide Loup des tempêtes, le druide Déchiquetage Ouragan, le Druide Pulvérisation ainsi que le Druide Piétinement.

Que vous préfériez invoquer des esprits animaux, lancer des sorts ou vous transformer en bête féroce, le Druide offre des possibilités de gameplay riches et variées.

Nécromancien : contrôle et dégâts des builds

Le nécromancien est également une classe de référence dans l’univers Diablo, et il faut dire qu’il occupe une place de choix dans Diablo 4. Ce maitre des arcanes de la mort peut lever des armées de squelettes, invoquer des golems zombies et manipuler les forces obscures. Voici un résumé concis des avantages du Nécromancien :

Invoquer et contrôler les morts : Le Nécromancien a le pouvoir d’invoquer et de contrôler des créatures mortes, des squelettes aux golems.

: Le Nécromancien a le pouvoir d’invoquer et de contrôler des créatures mortes, des squelettes aux golems. Dégâts de zone : Il peut infliger des dommages de zone à plusieurs ennemis, ce qui en fait un choix puissant pour les combats.

: Il peut infliger des dommages de zone à plusieurs ennemis, ce qui en fait un choix puissant pour les combats. Drain de vie : Le Nécromancien peut drainer la santé des ennemis pour se restaurer, assurant sa survie sur le champ de bataille.

: Le Nécromancien peut drainer la santé des ennemis pour se restaurer, assurant sa survie sur le champ de bataille. Variété de sorts : Avec des compétences basiques, centrales, macabres, de corruption et d’invocation, le Nécromancien offre une grande variété de stratégies.

Que ce soit pour lever des armées ou sacrifier des morts-vivants pour accéder à des pouvoirs solitaires, le Nécromancien offre de nombreuses possibilités pour explorer les ténèbres de Diablo 4. D’autant plus que vous pouvez choisir entre Nécromancien Lance d’os, Nécromancien Fauchage Brume de sang infinie, Nécromancien Invocation, Nécromancien Chancre ou encore Nécromancien Afflux Sanguin.

Sorcier : capacités et builds pour domination magique

Grâce aux sorciers, lancer des sorts dans Diablo n’aura jamais été aussi excitant que dans Diablo 4. Bien que s’inspirant de Diablo 2 et de Diablo 3, le sorcier se présente dans Diablo 4 comme une classe emblématique. Dans cet opus, opter pour un sorcier revient à profiter de la puissance des éléments tels que le feu, la glace et même la foudre pour infliger d’énormes dommages à vos ennemis. À cet effet, vous avez les builds suivants :

Sorcier Sphère foudroyantes

Sorcier Eclats de Glace

Sorcier Mur de feu

Sorcier Blizzard

Sorcier Eclair de chaîne

En outre, il profite d’une grande mobilité et d’un excellent contrôle avec des compétences telles que la téléportation. Grâce à cela, il peut se déplacer en un éclair pour échapper au danger. En ce qui concerne les dégâts de zone, le sorcier s’avère être un excellent attaquant à aire d’effet. Ce qui en fait un choix efficace pour affronter des groupes d’ennemis. En revanche, il brille aussi par sa fragilité, même s’il peut heureusement là compenser avec une approche plus tactique.

Voleur : agilité et critique, meilleurs builds pour s’adapter

Comme les druides, les voleurs sont une classe qui brille par leur polyvalence. Faire le choix du voleur pour votre aventure dans Diablo 4 vous offre la possibilité de profiter des meilleures compétences à distance, mais aussi d’une bonne habilité au corps à corps. Bien qu’il soit absent de Diablo 4, il se présente comme une classe de choix dans le quatrième volet. Avec des builds tels que Voleurs Piège mortel, Voleurs Lames Sournoise, voleur Tir pénétrant, Voleur Rafale ou encore voleur Tir Rapide.

Il excelle dans la diversité des builds viables : dagues, arcs, pièges, et plus encore. Vous pouvez notamment miser sur la furtivité, les dégâts élevés, ou même créer un hybride entre les deux. En Endgame, le Voleur brille grâce à ses dégâts colossaux, sa mobilité exceptionnelle et ses capacités de contrôle. Le build Piège mortel privilégie les synergies piège pour des attaques de zone puissantes. Le Voleur est tout à fait viable dans Diablo 4, que ce soit en solo ou en groupe.

Avec cet article, vous avez toutes les cartes en main pour choisir le meilleur build pour votre aventure. Bien choisir vous permettra donc de profiter de tous les aspects du jeu.

