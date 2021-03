Guide d’achat : Meilleur Watercooling pour votre PC

Vous souhaitez installer un watercooling à votre PC mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? nous vous avons sélectionné les 10 meilleurs watercooling pour des performances et des effets sensationnels.

Qu’est-ce que le watercooling ?

Vous avez souvent entendu le terme « watercooling » mais vous ignorez quel en est vraiment le sens ? Et bien le watercooling est un système de refroidissement liquide destiné aux composants d’un ordinateur qui risquent de chauffer. On le retrouve le plus fréquemment au niveau du processeur qui constitue l’élément ayant la température la plus élevée dans tout l’appareil. Grâce à ce système, l’on peut évacuer toute cette chaleur pour assurer un fonctionnement optimal de tous les éléments.

Cooler Master MasterLiquid ML240L

Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Refroidisseur liquide CPU - Effets d'éclairage plus brillants, pompe 3ème génération, radiateur supérieur et ... 74.99 € Vérifier

Le Cooler Master Masterliquid ML240L est un refroidisseur liquide idéal pour commencer votre projet. Il embarque une pompe à double chambre de troisième génération qui favorise l’écoulement d’un plus volume de liquide plus important ainsi qu’une faible résistance à l’écoulement. De plus, le moteur triphasé dispose d’un pilote silencieux pour un minimum de bruit.

L’on constate également une nette augmentation de la surface de refroidissement sur les ailettes du radiateur par rapport aux précédents modèles de la marque. À cela s’ajoute un ventilateur SickleFlow 120 RGB produisant une pression d’air nettement plus élevée. Associé à un plus grand débit d’eau, ceci permet un refroidissement plus rapide et plus performant.

Ce watercooling offre également une plus grande compatibilité de l’éclairage LED avec les cartes mères RVB. L’on peut également utiliser manuellement un contrôleur RGB filaire et un séparateur. Enfin, un kit de montage universel Twist and Play permet d’utiliser différents types de sockets, aussi bien pour les cartes mères AMD que pour Intel.

NZXT Kraken X63 280mm

Promo NZXT Kraken X63 280mm - RL-KRX63-01 - Refroidisseur de liquide CPU AIO RGB - Conception de miroir infini rotatif - Alimenté par CAM V4 - Ventilateurs ... 149.99 € 140.99 € Vérifier

Le NZXT Kraken X63 appartient à la famille des refroidisseurs liquide Kraken X Series. Il offre un refroidissement haute performance ainsi qu’un système d’éclairage époustouflant. Grâce à son couvercle plus grand et son anneau de miroir LED plus lumineux, il constitue un incontournable dans une configuration gaming.

L’anneau LED du Kraken X63 est à la fois plus grand et plus lumineux. L’effet RGB ainsi produit se montre beaucoup plus éclatant que sur les autres modèles. De plus, la position du logo ne dépend pas du sens d’installation du refroidisseur. En effet, le couvercle rotatif permet de toujours le replacer dans le bon sens.

Le Kraken X bénéficie d’un meilleur contrôle grâce au système CAM. Ce dernier dispose d’une interface épurée et intuitive, ce qui facilite grandement l’utilisation de commandes normalement très sophistiquées. Par conséquent, vous aurez une meilleure gestion des performances du Kraken X63, notamment avec des ajustements très précis en un seul clic.

Il fonctionne avec un roulement hydrodynamique ainsi qu’une admission cannelée. Tout cela permet alors d’assurer un fonctionnement très silencieux. Pour terminer, le canal RGB du Kraken s’incorpore aisément avec tout type de système RGB.

Cooler Master MasterLiquid ML360R

Promo Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Refroidisseur liquide CPU, synchronisation d'éclairage ARGB, conception de pompe Premium et 3 ventilateurs MF120 ... 139.99 € 121.49 € Vérifier

Le Cooler Master MasterLiquid ML360R est un refroidisseur liquide CPU de qualité et très stylé. Il fonctionne avec un système de trois ventilateurs MasterFan à lames hybrides. Ceux-ci disposent d’une protection face aux bourrages, d’un caoutchouc d’amortissement des vibrations et d’un roulement efficace.

Le ML360R doit son nom à son radiateur 360 mm offrant une très faible résistance. Il s’agit d’un radiateur ayant des ailettes en aluminium compact avec une conception sur mesure. De ce fait, l’on obtient un appareil ayant un débit élevé tout en bénéficiant d’une excellente efficacité d’échange thermique.

La circulation du liquide est assurée par une pompe à chambre double. Conçue en fibre de verre PPS+, celle-ci permet de séparer les courants chauds et froids pour une meilleure dissipation thermique. De plus, ce matériau offre une excellente résistance à la corrosion tout en restant très léger.

Le contrôleur LED RGB propose différents effets et modes d’éclairage même si la carte mère n’offre pas la compatibilité ARGB. Par ailleurs, le MasterLiquid ML360R est compatible avec de nombreux sockets AMD et Intel.

Corsair iCUE H100i RGB PRO

Promo X96 Mini Lecteur Multimédia de Diffusion en continu Android 9.0/Boîte TV 4K avec Amlogic S905W Quad-Core chipset, 64 Bits 2GB/16GB,WiFi,4K HD,H.265 by ... 35.99 € 33.99 € Vérifier

Le Corsair iCUE H100i représente un excellent choix de refroidisseur liquide pour processeur. Il embarque un ensemble de deux ventilateurs à lévitation magnétique Corsair ML Series de 120 mm. Ceux-ci permettent d’obtenir un flux d’air élevé pour un meilleur refroidissement du processeur. En effet, chaque ventilateur tourne à une vitesse de 400 à 2 400 tr/mn.

Le Corsair iCUE H100i possède une tête de pompe RGB multizone dynamique. Celle-ci comporte en tout 16 LED RGB placées sur le dessus de la pompe et contrôlées individuellement. Ainsi, l’on obtient un éclairage époustouflant sur la tête de pompe avec différents modes d’effets personnalisables. L’on peut ainsi choisir parmi une large sélection d’effets pour correspondre à toute configuration.

Le contrôle de ce watercooling s’effectue grâce au logiciel Corsair iCUE. Celui-ci ne se limite pas au seul contrôle de l’éclairage RGB mais permet aussi de le synchroniser avec d’autres dispositifs compatibles. L’on peut également surveiller la température du processeur. De plus, le mode Zero RPM arrête les ventilateurs lorsque la température captée diminue. De ce fait, l’on peut considérablement réduire le bruit produit par l’appareil.

EMPIRE GAMING – Guardian

EMPIRE GAMING – Guardian G-V20 Watercooling AIO PC Gamer -Refroidissement Liquide ARGB 3 Pins 5V -Radiateur 240 mm -Ventilateur 2x120 mm PWM Silencieu ... 75.99 € Vérifier

Le refroidisseur liquide Empire Gaming Guardian G-V20 est un watercooling tout-en-un offrant des performances optimales. Il correspond aussi bien aux processeurs Intel qu’aux processeurs AMD. Un support fourni permet une installation simple et rapide tout en assurant un fonctionnement silencieux.

Le kit Guardian fonctionne avec une pompe performante avec une base en cuivre, ce qui accentue la conductivité thermique et par conséquent la dissipation de la chaleur. La forme compacte de la pompe ainsi que les tuyaux robustes permettent un refroidissement à la fois fiable et durable. D’ailleurs, le dissipateur haute qualité du Gardian se compose d’un radiateur 240 mm à ailettes en aluminium associé à un double ventilateur de 120 mm PWM LED RGB. Cette technologie peut alors adapter sa vitesse de rotation selon la température du processeur.

La façade de la pompe comporte un logo rétroéclairé qui produit un design ultra attirant. Aussi, le système d’éclairage peut se contrôler de deux façons différentes. L’on peut alors synchroniser les LED avec la carte mère ou bien utiliser le boitier de commande manuel pour le choix des effets lumineux.

Corsair Hydro 100i RGB Platinum

Corsair Hydro 100i RGB Platinum, Radiateur de 240mm (Deux ML PRO RGB de 120 mm PWM ventilateurs, Contrôle logiciel avancé de l’éclairage RGB et des ve ... 137.90 € Vérifier

Le Corsair Hydro 100i RGB Platinum est conçu pour le refroidissement haute performance du processeur. Il embarque deux ventilateurs à lévitation magnétique PWM Corsair ML Pro Series de 120 mm tournant entre 400 et 2 400 tr/mn. Ceux-ci engendrent un excellent flux d’air et améliorent nettement les performances de refroidissement.

Les ventilateurs s’associent parfaitement au radiateur double de 240 mm offrant une plus large surface de refroidissement. A tout cela s’ajoute une pompe silencieuse ainsi qu’une plaque froide à optimisation thermique. Le tout engendre un fonctionnement en peu bruyant même à hautes performances.

La pompe RGB Multizone dynamique comporte 16 LED avec contrôle individuel. Ainsi, l’on obtient des effets lumineux personnalisables et époustouflants selon les goûts. De plus, ces effets sont paramétrables grâce au puissant logiciel Corsair iCUE. Le logiciel permet également d’avoir un œil sur la température du système et par conséquent d’ajuster la vitesse des ventilateurs. Il dispose également du profil Zero RPM pour stopper le bruit des ventilateurs lorsque la température diminue.

Corsair Hydro H100i RGB Platinum

Corsair Hydro H100i RGB Platinum SE, Hydro Series, Radiateur de 240 mm (Deux Ventilateurs PWM RGB LL120, Avancé de L’éclairage RGB et Des Ventilateurs ... 165.24 € Vérifier

Le Corsair Hydro H100i RGB Platinum est un modèle de watercooling performant avec un style époustouflant. Il dispose de la technologie de refroidissement Corsair Hydro Series avec deux ventilateurs Corsair PWM LL120 RGB. Chacun de ces ventilateurs tourne à une vitesse variant entre 360 et 2 200 tr/mn. L’on retrouve également une plaque froide à optimisation thermique ainsi qu’une pompe peu bruyante pour un fonctionnement silencieux et efficace.

Le Corsair Hydro H100i RGB Platinum arbore un style blanc épuré et brillant, ce qui permet de refléter l’éclairage RVB. Les boucles lumineuses rattachées aux ventilateurs comportent au total 48 LED RGB paramétrables séparément. L’ensemble produit alors des effets lumineux à couper le souffle. De plus, l’installation demeure très simple pour garantir un design ahurissant.

Comme les autres dispositifs Corsair, le H100i RGB Platinum fonctionne avec le logiciel Corsair iCUE. Celui-ci offre des options de contrôle et de synchronisation très avancées tout en gardant une interface simple et intuitive. Il permet également d’accéder aux différents modes de refroidissement en fonction de la vitesse des ventilateurs, ainsi qu’aux profils Zero RPM pour éliminer totalement le bruit émis en cas de faible température.

Enermax Liqmax III RGB 240

Promo Enermax Liqmax III RGB 240 Refroidisseur de processeur tout-en-un 69.99 € 64.99 € Vérifier

L’Enermax Liqmax III RGB 240 est un système de refroidissement liquide tout-en-un pour processeur. Il s’installe très facilement et ne nécessite aucun entretien. En effet, son design étanche empêche toute évaporation du liquide de refroidissement, ce qui garantit une très bonne longévité.

Le Liqmax III RGB 240 dispose d’un waterblock bicamériste permettant une meilleure dissipation de la chaleur. Le refroidissement s’effectue grâce à un radiateur 240 mm avec une enveloppe thermique de 330 W TDP. Celui-ci fonctionne avec des ventilateurs RGB à pales convexes doubles générant un important flux d’air tout en minimisant la pression d’air.

De plus, le liquide de refroidissement pénètre dans le processeur grâce au Central Coolant Inlet (CCI). Lorsque l’on associe cela à la technologie propriétaire Shunt-Channel Technology (SCT), l’ensemble permet un refroidissement ultra-rapide.

Sur le waterblock, l’on retrouve le système d’éclairage Aurabelt permettant de générer de superbes effets lumineux. Pouvant produire jusqu’à 16,8 millions de couleurs, celui-ci est compatible avec un large choix de cartes-mères RGB Ready. De plus, les LED RGB disposés sur les ventilateurs ne font qu’accentuer l’effet. L’on pourra également profiter d’une pleine compatibilité avec les sockets Intel et AMD.

ENERMAX Liqmax III 120

Promo ENERMAX Liqmax III 120 Refroidisseur Liquide pour Processeur - Kit Watercooling Aio Noir – Radiateur Ventilateur de Refroidissement 120mm - Elc-Lmt120 ... 54.99 € 44.99 € Vérifier

Le système de refroidissement ENERMAX Liqmax III 120 est un watercooling tout-en-un et pré-rempli avec du liquide de refroidissement. Grâce à son design étanche, il n’a pas besoin de beaucoup d’entretien vu que le liquide ne s’évaporera pas. De plus, l’on peut l’installer d’une manière très simple avec une grande compatibilité sur les sockets AMD et Intel.

Ce watercooling fonctionne avec un waterblock à double chambre, permettant une meilleure organisation de la circulation du liquide pour mieux le refroidir. L’on retrouve ensuite un radiateur 120 mm et une enveloppe thermique de 260 W TDP. A cela s’ajoute des ventilateurs RGB dotés de pales convexes doubles. Ceux-ci permettent alors de braser plus d’air tout en maintenant une pression réduite de l’air.

La pénétration du liquide de refroidissement vers le cœur du processeur s’effectue grâce à une entrée centrale dédiée au liquide de refroidissement (CCI). Le Liqmax III 120 embarque également la technologie brevetée Shunt-Channel Technology (SCT) pour un trajet ultra-court lors de l’écoulement du liquide. Il en résulte alors une dissipation de la chaleur nettement plus rapide.

Grâce à Aurabelt, le Liqmax III 120 peut produire plus de 16 millions de couleurs pour de prodigieux effets lumineux. L’on retrouve aussi des LED intégrés aux ventilateurs pour un effet à couper le souffle. Enfin, ce watercooling bénéficie d’une grande compatibilité avec les cartes mères RGB Ready pour piloter les différents modes d’éclairage.

Enermax AquaFusion 240 Noir

Promo Enermax AquaFusion 240 Noir, AIO CPU, Watercooling pour processeurs Intel/AMD, Refroidissement Liquide avec 2 ventilateurs SquA RGB adressables Aurabe ... 99.99 € 93.00 € Vérifier

L’Enermax AquaFusion 240 Noir est un système de refroidissement liquide pour processeurs avec un design à couper le souffle. Il dispose de la technologie Aurabelt permettant d’irradier tout le système avec des effets lumineux très dynamiques. Ces effets se retrouvent également sur les ventilateurs SquA RGB adressables ainsi que le waterblock en acrylique brillant.

Ce watercooling est compatible avec les différentes cartes mères RGB Ready. Le logiciel intégré à celles-ci permet alors de piloter les effets selon les goûts. De plus, l’on peut également contrôler les modes d’éclairage grâce au boîtier de contrôle RGB sans avoir besoin d’utiliser un quelconque logiciel.

L’AquaFusion 240 embarque un radiateur 240 mm couplé à un double ventilateur SquA RGB. Le waterblock à double chambre dispose d’une entrée centrale pour le liquide de refroidissement (CCI) ainsi que de la technologie maison Shunt-Channel Technology (SCT). Par conséquent, le liquide circule d’une manière optimale pour un refroidissement ultra-rapide du processeur.

L’on peut utiliser l’AquaFusion 240 sur les sockets AMD et Intel grâce à son système d’installation universel. De plus, les tubes tissés en structure renforcée assurent une meilleure longévité du système.

Le watercooling consiste à refroidir les éléments comme le processeur ou la carte graphique avec un liquide dénommé liquide de refroidissement. Il est composé de quatre éléments principaux reliés par des tuyaux :

Un réservoir,

Une pompe,

Un waterblock,

Un radiateur.

Le liquide froid est versé en premier lieu dans le réservoir pour en assurer une quantité suffisante. Ensuite, la pompe aspire le liquide pour le faire circuler dans le système. Il arrive alors au niveau du waterblock où il entre en contact avec l’élément à refroidir. Ce dernier transmet alors la chaleur qu’il émet vers le liquide qui chauffe à son tour.

Le liquide chaud sort ensuite du waterblock et se dirige vers le radiateur. Dans les systèmes les plus performants, l’on peut disposer de plusieurs radiateurs pour un refroidissement plus rapide du liquide. Ensuite, un ou plusieurs ventilateurs brasent de l’air dans le radiateur afin de refroidir le liquide. Le liquide refroidi retournera ensuite dans le réservoir.

Pourquoi mettre un watercooling ?

Lorsqu’un ordinateur est en marche, les éléments constituant celui-ci ont tendance à chauffer comme le processeur, la carte graphique, le disque dur, etc. Une trop grande accumulation de chaleur au niveau de ces éléments risque d’en détériorer les performances, voire même de les abîmer.

Il devient alors indispensable d’évacuer cette chaleur pour optimiser les performances et la longévité de l’ordinateur. C’est là qu’intervient le watercooling car son rôle est de refroidir les composants de l’ordinateur en dissipant la chaleur qu’ils émettent.

Quel est le liquide dans le watercooling ?

Afin de garantir l’efficacité d’un watercooling, il faut bien choisir le liquide de refroidissement à utiliser. L’on conseille surtout de l’eau déminéralisée pour assurer une longévité du système. En effet, l’eau minérale peut aider au développement de différents organismes risquant d’entraver la circulation du liquide. Il est également possible d’ajouter d’autres solutions additives fournies par les fabricants des kits de refroidissement liquide.

Watercooling ou Ventirad : quoi choisir ?

Deux principaux systèmes de refroidissement sont utilisés sur les ordinateurs : le watercolling et le ventirad. Bien qu’ils produisent plus ou moins les mêmes effets, leur fonctionnement diffèrent grandement.

Un ventirad se présente se compose d’un ventilateur qui souffle directement sur le processeur afin de le refroidir. Il constitue une solution efficace et abordable pour un bon fonctionnement de l’ordinateur. Toutefois, son efficacité dépend énormément de la puissance du ventilateur ainsi que de la vitesse de rotation des pales.

Or, plus la vitesse augmente, plus le ventilateur émet du bruit, ce qui peut devenir très inconfortable. De plus, un gros ventilateur sera forcément moins agréable d’un point de vue esthétique. De ce fait, il convient plus aux configurations moyennes et aux petits budgets.

Le watercooling se repose surtout sur la circulation du liquide et ne nécessite donc pas de puissants ventilateurs. L’on peut alors avoir un système beaucoup plus discret et moins bruyant. Néanmoins, le coût d’un watercooling est nettement plus élevé que celui d’un ventirad. Il est alors préférable de l’utiliser sur les ordinateurs aux configurations très avancées.

Acheter un watercooling : quelles marques Asus, Cooler Master… ?

De nombreuses constructeurs proposent des kits de watercooling sur le marché à tel point qu’il devient difficile d’en décerner les meilleurs. Touefois, certaines marques sortent du lot et proposent souvent des watercooling de qualité et haute performance. Parmi les meilleures marques de watercooling, on retrouve :

NZXT,

Corsair,

Enermax,

Cooler Master,

Deep Cool,

Be Quiet,



Il y a évidemment d’autres marques ayant des modèles intéressants, mais celles que l’on a cité risquent peu de vous décevoir.