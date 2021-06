Par définition, ventirad provient de la contraction de ventilateur et de radiateur.

Qu’est-ce qu’un Ventirad ?

A première vue, ces deux composants n’on rien de commun ensemble. Au pire, nous les associons à des fonctions diamétralement opposées.

C’est donc le système de refroidissement formé par la combinaison d’un ventilateur et d’un radiateur (un convecteur à ailettes pour plus précis). Il est fixé soit par collage, soit par clips sur un processeur d’un ordinateur.

En effet, un processeur d’ordinateur ne déroge pas à l’effet Joule. C’est dû au passage d’un courant électrique à travers un matériau conducteur et qui génère de la chaleur.

Comparatif des meilleurs ventirad sur Amazon

Voici quelques modèles qui figurent parmi les plus intéressants sur le marché actuellement.

Cooler Master Hyper 212

Combinant l’élégance et la discrétion par rapport au bruit, le Cooler Master Hyper 212 figure parmi les modèles les plus abordables. Même si c’est un modèle classé entrée de gamme, il reste toutefois très performant, compacte et arbore un design soigné. C’est son ventilateur SILENCIO FP120 qui lui procure une nette amélioration par rapport à la nuisance sonore. Ce ventilateur embarque la technologie CI Silent Driver qui réduit énormément le bruit.

Il dispose 4 caloducs en réseau plat avec des ailettes en aluminium supplémentaires qui permettent d’augmenter la surface d’échange.

Ce modèle est compatible Intel et AMD, mais il reste plus performant avec un processeur AMD.

Marque Cooler Master Modèle Cooler Master Hyper 212 Dimensions 12 x 8 x 15.9 centimètres Puissance 2.28 Watts Niveau sonore 31 dB

Cooler Master Hyper 212 RGB

L’Hyper Cooler Master Hyper 212 est facile à installer et propose d’excellentes performances. Le couvercle supérieur en aluminium et les ailettes noir plaquées nickel confèrent à l’Hyper 212 RGB un attrait esthétique que l’on peut qualifier de haut de gamme. L’élégant noir lui donne non seulement une belle apparence, mais augmente également les performances de refroidissement. L’Hyper 212 RGB conserve la même efficacité de refroidissement que l’Hyper 212 EVO.

La technologie de contact direct, des ailettes empilées et 4 caloducs, réduit la résistance au flux d’air, réduit les points de chaleur et augmente le flux d’air vers les dissipateurs thermiques. Le ventilateur RVB carré de 120 mm nouvellement amélioré Hyper 212 RGB a été conçu pour produire une circulation d’air et un silence optimal. Ce modèle est compatible avec toutes les cartes, que cela soit AMD ou Intel.

Marque Cooler Master Modèle Cooler Master Hyper 212 Dimensions 12 x 7.9 x 15.8 centimètres Puissance 1.92 Watts Niveau sonore 15 dB

be Quiet! BK021 Ventilateur de Processeur

Le Dark Rock 4 de BeQuiet est un monstre de puissance très silencieux. Son aspect massif et imposant confirme ses performances. Malgré cela, le design est bien réussi et le résultat final est très élégant.

Toutefois, il est nécessaire de bien vérifier l’emplacement de tous vos composants, principalement la RAM du fait de sa taille très imposante. En plus de cela, il est assez difficile à installer, surtout pour les novices.

Il est aussi compatible avec tous les sockets Intel et AMD.

Marque Be quiet! Modèle BK021 Dark Rock 4 Dimensions 9.4 x 13.6 x 16 centimètres Puissance Watts Niveau sonore 21.4 dB

be quiet! Pure Rock Slim BK008

Toujours chez BeQuiet, le BK008 ne déroge pas à l’idée générale de base, le silence. Les pales de son ventilateur ont été conçues de telle sorte que même à faible vitesse, elles vont toujours délivrer le maximum de flux d’air. Le BK 008 est aussi équipé de la technologie PWM qui lui permet de réguler la vitesse de rotation en fonction des besoins.

Il est compatible avec tous les sockets AMD et Intel et il est livré avec une garantie de 3 ans.

Marque Be quiet! Modèle BK008 Dimensions 8.2 x 9.7 x 12.5 centimètres Puissance 3.84 Watts Niveau sonore 25.4 dB

ARCTIC Alpine 12 CO

Le ventirad ARCTIC Alpine 12 CO a été conçu spécialement pour les processeurs Intel. Parmi ses spécificités, il y a la garantie de performance avec un fonctionnement continu. Le double roulement à billes japonais de qualité supérieure permet un fonctionnement continu 24h / 24 et 7j / 7 sans le moindre compromis en termes de performances.

Les ailettes de refroidissement particulièrement fines de l’Alpine sont déployées en forme de Y. Cela augmente la surface du dissipateur thermique et donc la capacité de refroidissement. L’Alpine 12 CO est capable de passer en mode passif silencieux lorsque le signal PWM est inférieur à 5% en raison de son moteur. Cela permet de travailler sur votre PC en silence complet sans aucun bruit indésirable.

Marque ARCTIC Modèle ACALP00031A Dimensions 9.5 x 9.5 x 7.7 centimètres Niveau sonore 25.4 dB

GOLDEN FIELD Wind Walker A-RGB

Doté de double ventilateurs de 120mm, le GOLDEN FIELD Wind Walker A-RGB fonctionne en configuration push-pull qui augmente l’efficacité de la convection d’air.

Le contrôle de la température et une dissipation efficace de la chaleur n’impacte en rien la faible nuisance sonore.

4 caloducs en cuivre en forme de U renforce la dissipation de la chaleur. Comme la majorité des ventirad, ce modèle affiche une compatibilité multiplateforme (Intel et AMD)

Marque GOLDEN FIELD Modèle 18800023000000 Dimensions 14.2 x 10.2 x 15.8 centimètres Niveau sonore 25.4 dB

Corsair Hydro H45 Refroidisseur Liquide

Le Corsair Hydro H45 est idéal pour ceux qui ont besoin d’un système de refroidissement assez classique. Composé d’un ventilateur et d’un radiateur de 120 mm, il émet un niveau sonore de 31 décibels. Avec son aspect compact, il a l’avantage de pouvoir se faufiler dans des configurations plus ou moins étriquées. Notons aussi que ce modèle est compatible avec les sockets de processeur Intel 1150/1151/1155/1156/2011/2066 et AMD AM3/AM2/AM4.

Marque Corsair Modèle Hydro Series™ H45 Dimensions 27 x 13.5 x 21.5 centimètres Niveau sonore 31 dB

Noctua NH-U9B SE2

Le Noctua NH-U9B SE2 s’inscrit dans la lignée de la série NH-U9 de Noctua qui affichent des performances hautes de gamme avec des dimensions tellement compactes. N’oublions pas que cette série a reçu beaucoup de prix et distinctions d’envergure international.

Le Noctua NH-U9B SE2 est vraiment destiné aux environnements compacts (HTPC), surtout pour ceux qui sont à la recherche de système silencieux. Ce modèle est compatible avec les LGA1156/1155/1150 et LGA1366 grâce au tout dernier système de fixation multi-socket SecuFirm2. Il est aussi livré avec la célèbre pâte thermique NT-H1, largement plébiscitée. Deux ventilateurs de haut vol NF-B9 équipent le Noctua NH-U9B SE2, ce qui le propulse au rang des meilleurs système de refroidissement hautement performant et silencieux.

Marque Noctua Modèle NH-U9B SE2 Dimensions 9.5 x 9.5 x 12.5 centimètres Niveau sonore 17.6 dB

Noctua NH-U12S

Le Noctua NH-U12S est un digne héritier de la série NH-U12. Cette gamme est depuis 2005 la coqueluche de la presse internationale et a reçu plus de 400 récompenses et recommandations.

Son design spécifique et optimisé (épaisseur de seulement 45mm) assure une compatibilité totale avec les modules de RAM hauts. En effet, son gabarit plus mince lui permet une bien meilleure compatibilité avec les barrettes mémoires possédant de grands dissipateurs.

Avec le ventilateur FocusedFlow NF-F12 (compatible PWM et offrant un pilotage automatique de la vitesse), le NH-U12S repousse encore plus loin les performances de refroidissement silencieux. Ce ventilateur possède entre autres une excellente pression statique. Le système de fixation haut de gamme multi-socket SecuFirm2, la pâte thermique haute performance NT-H1 ainsi que la garantie constructeur de 6 ans font de ce modèle un incontournable en matière de performance.

Il est compatible avec les sockets 1150/1555/1156/2011 mais aussi les sockets AMD FM1/FM2/AM2+ et AM3+.

Solution complète de qualité, il est ainsi le digne héritier de la série NH-U12, référence du refroidissement haute performance et hyper silencieux.

Marque Noctua Modèle NH-U12S Dimensions 15.8 x 4.5 x 12.5 centimètres Niveau sonore 22.4 dB

Enermax – ETS-T50A-W-ARGB

En plus d’être un puissant refroidisseur de processeur, l’Enermax ETS-T50 AXE ARGB se distingue par son remarquable éclairage RGB adressable. Il dispose de cinq caloducs de 6 mm qui permettent, d’atteindre une puissance de refroidissement allant jusqu’à 230 W TDP.

Cela est possible avec la technologie innovante d’optimisation du flux d’air. Pour un transfert de chaleur rapide, la technologie Heat Pipe Direct Touch peut être activée, et met les caloducs en cuivre en contact direct avec le processeur. Avec son design asymétrique, le dissipateur thermique permet d’installer des modules de mémoire vive de grande capacité.

L’ETS-T50 AXE ARGB est pourvu d’un ventilateur haute pression de 12 cm doté de la technologie brevetée Twister Bearin et des LED RGB adressables. L’Enermax ETS-T50 AXE ARGB est compatible avec tous les processeurs Intel et AMD les plus courants.

Marque Enermax Modèle ETS-T50A-W-ARGB Dimensions 11.2 x 13.9 x 16 centimètres Niveau sonore 18.9 dB

Quel est le rôle d’un ventirad ?

Nous avons vu qu’un ventirad est la combinaison d’un ventilateur et d’un radiateur et a les fonctions d’un système de refroidissement pour un processeur.

Le ventilateur refroidit en permanence le radiateur en soufflant dessus, et ce dernier permet un échange thermique entre le processeur et l’air froid fourni par le ventilateur.

Un ventirad ne s’utilise pas uniquement avec les microprocesseurs, il équipe aussi très souvent une carte graphique.

Pour expliquer le fonctionnement d’un ventirad, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ces deux composants un à un.

Malgré notre compréhension de base, un radiateur ne sert pas uniquement à réchauffer. C’est simplement la fonction de base que nous comprenons.

Un radiateur sert surtout de relai entre deux milieux, il permet ainsi un échange thermique entre ces deux milieux. Le radiateur domestique permet donc un échange thermique entre l’eau chaude qu’il contient et l’air contenu dans la pièce. Il est évident que plus la surface de contact entre les deux milieux est grande, plus l’échange sera conséquent.

Dans le cas spécifique d’un processeur d’ordinateur, le radiateur va être l’intermédiaire entre le CPU et l’air contenu dans le boitier de l’ordinateur, et permettre ainsi l’échange. Dans le but d’obtenir une surface de contact plus grande, le radiateur est composé d’ailette en aluminium dans la majorité des cas.

Le ventilateur quant à lui renouvelle en permanence l’air situé aux alentours des ailettes du radiateur.

En effet, le radiateur permet un échange thermique, mais cela n’est pas suffisant pour refroidir le processeur et atténuer l’effet Joule. C’est que le ventilateur entre en jeu.

Il est évident que si la différence de température entre deux milieux est faible, l’échange thermique ne se fera pas de manière optimale. C’est si vous soufflez votre sur votre tasse de thé avec de l’air chaud, votre thé prendra beaucoup de temps avant de refroidir. En soufflant constamment sur votre tasse, vous renouvelez l’air qui se trouve juste au-dessus, et donc l’échange thermique peut se faire. C’est le même principe que le ventilateur.

Le combo ventilateur/radiateur permet donc de renouveler continuellement l’air autour du radiateur dans l’objectif de refroidir le processeur.

Pour chaque modèle de processeur ou de carte graphique, il existe un modèle de ventirad associé. Il faut aussi tenir compte de l’utilisation.

Une utilisation basique et poussée n’aura pas les mêmes besoins en refroidissement. SI vous overclockez votre ordinateur dans le but d’augmenter ses performances, vos besoins ne seront pas les mêmes que pour votre voisine qui utilise son ordinateur juste pour des tâches bureautiques. Il en est de même pour le type de ventirad à utiliser.

Comme pour tout matériel informatique, il existe différentes gammes de ventirad.Des besoins classiques en bureautique ne nécessite pas l’installation d’un ventirad spécifique. Le modèle qui a été fourni avec votre ordinateur suffit largement.

Dans le cas d’un utilisateur qui joue sur des jeux récents mas sans recourir à l’overclocking, il suffit d’opter pour un ventirad d’entrée de gamme. Avec un overclocking léger de l’ordre de 200 à 500 MHz, vous pouvez opter pour un milieu de gamme. Un overclocking avancé de l’ordre de 500 à 1,3 MHz nécessite un ventirad haut de gamme.

Pour les utilisateurs chevronnés utilisant un overclocking extrême de plus de 1,3 GHz, il est impératif d’utiliser le nec-plus-ultra des ventirad. Il est nécessaire de préciser que l’overclocking sur un ordinateur portable n’est pas du tout recommandé car il a été conçu pour fonctionner avec les composants livrés avec.

Vous comprenez mieux maintenant pour les PC gamers sont si chers à monter, alors que nous parlons juste de ventirad, pas encore des autres composants.

Les ventirad haut de gamme sont souvent accompagnés de caloducs ou heat pipes en anglais. Ce sont des tubes contenant un fluide qui y circule et qui va permettre à la chaleur de se propager depuis la base du radiateur jusqu’aux ailettes.

D’une manière plus globale, le liquide dans les caloducs s’évaporent lorsqu’ils se situent juste au-dessus du processeur. Avec cette évaporation, il emmagasine la chaleur amis par le processeur. EN circulant dans les caloducs, le gaz se condense et redevient liquide au niveau des dissipateurs thermiques, et le cycle recommence.

Vous remarquerez que le bruit que fait le ventilateur à l’intérieur de votre boitier d’ordinateur n’est pas tout le temps le même. Quand vous avez besoin de plus de refroidissement car le processeur travaille plus, il tourne plus vite. Sur la plupart des modèles, ceci est autorégulé. Mais il existe des modèles avec des potentiomètres externes qui permettent de gérer manuellement la vitesse du ventilateur.

Ventirad ou watercooling ?

Maintenant que le principe de fonctionnement d’un ventirad est compris, voyons ce qu’il en est du watercooling. C’est un système de refroidissement basé sur la circulation de l’eau.

A l’inverse du ventirad qui se base sur le un refroidissement en évacuant l’air chaud près du processeur, le watercooling utilise en plus de l’eau qui circule dans des conduits spéciaux. Il est important de préciser qu’il n’existe pas de risque par rapport à cette combinaison eau/composants électroniques alimentés. Le niveau d’étanchéité est tellement élevé qu’il n’existe aucun risque.

L’eau froide circule dans les tuyaux et rafraîchit les composants. Il existe un transfert de chaleur et l’eau chaude est ensuite refroidit à l’aide de radiateur et d’un ou plusieurs ventilateurs. Et le cycle recommence encore et encore.

Bien que la finalité d’un ventirad et d’un watercooling soit identique, il est parfois difficile de faire le choix, surtout pour les profanes.

Les watercooling sont certes plus esthétiques, plus performants, moins bruyants, mais coutent chers.

Les ventirad par contre sont plus accessibles malgré le bruit qu’ils génèrent.

Il dépend ainsi de l’utilisation de chacun pour faire le choix. Des utilisation basiques, classiques ou moyennes ne nécessitent pas forcément l’investissement dans un watercooling. Ce sont les gamers qui auront le plus besoin d’un système de refroidissement sur base de watercooling.

Il ne faut quand même pas oublier que les ventirad ont existé depuis la vulgarisation des ordinateurs, et ils font encore leur preuve jusqu’à maintenant.

Où acheter un ventirad ?

Pour acheter un ventirad, il faut déjà tenir compte de la compatibilité avec votre matériel existant. Les principales plateformes de vente en ligne comme Amazon proposent des modèles pour tous les besoins et tous les budgets. Il est simplement recommandé de bien voir la fiche technique pour pouvoir s’assurer que le modèle correspondra à vos besoins.