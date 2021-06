Il existe différentes marques de NAS, mais nous allons faire un focus sur ces 3 marques dans cette analyse. Voici les 3 marques qui dominent sur ce marché : Synology, Western Digital et ASUSTOR.

Notre comparatif pour choisir le meilleur Serveur NAS

Pour chaque utilisation du serveur NAS, il y a toujours un modèle qui sera compatible avec ce que recherche l’utilisateur.

Selon vos besoins et budgets, plusieurs modèles de NAS sont disponibles sur des plateformes de ventes en lignes tel Amazon. Il est très important de vérifier leurs fiches techniques pour s’assurer de la compatibilité du modèle avec vos besoins.

Voici quelques modèles qui en valent la peine disponibles sur le marché en ce moment.

WD My Cloud 8 To EX2 Ultra

Vendu à un prix abordable, ce serveur allie à la fois l’élégance et la puissance qui caractérise les serveurs de Western Digital.

Sa couleur noire et sa puissance de 5400 tr/mn fait à la fois son charme et son avantage.

De plus, sa vitesse de lecture de 625 Mb/s ainsi que sa vitesse d’écriture de 4000/s vous assureront une rapidité indiscutable dans tous les domaines.

Intégré avec les options de configurations de base de RAID, elle permet d’avoir une protection optimale des fichiers stockés.

En outre, la garantie de 2 ans offerte pour le constructeur constitue un allié de choix pour l’achat de ce serveur.

Avec ses disques NAS WD RED conçus pour les utilisations continues (24 h/24 et 7 j/7), ce serveur est indispensable pour les entreprises qui doivent héberger des sites ou qui utilisent le Big Data.

Marque Western Digital Modèle WDBVBZ0080JCH-EESN Taille disque dur 8 To Technologie du disque dur HDD 3.5

Synology DS920+ BT NAS

L’achat d’un disque est requis pour ce type de modèle. En effet, il est livré sans disque. Malgré tout, ce modèle reste l’un des plus puissants de cette série de SYNOLOGY DiskStation NAS DS920+ 4-Bay. Bien entendu, la configuration RAID est incluse dans les NAS d’au moins 2 baies (4 baies ici).

Le processeur quad core de 64 Gb ainsi que la mémoire vive de 4Gb (extensible 8 Gb) garantit la puissance de ce modèle par rapport à ses concurrents : Qnap TS-453D ou l’Asustor AS5304T.

Si vous êtes à la recherche d’un NAS à 4 baies évolutif, ce modèle est parfait.

Cependant, les utilisateurs ont remarqué une forte ressemblance de ce NAS avec son prédécesseur, le DS918+ au niveau du design. L’absence de ports Ethernet 2,5GbE face aux autres concurrents cités plus hauts est discriminante pour ce modèle. Cependant, l’agrégation de lien pour augmenter les capacités à 2GbE est incluse pour pallier ce manque.

Marque SYNOLOGY Modèle DS920+ Taille disque dur 72 To maximale Technologie du disque dur Mechanical Hard Drive

Synology Disk Station DS220j

Ce modèle classé entrée de gamme convient parfaitement pour les utilisateurs qui veulent commencer à utiliser la NAS. Malgré sa légèreté, 512Mb de Ram avec un processeur quad core, ce serveur est très apprécié pour les utilisations particulières et domestiques. Avec son système à 2 baies qui peut accueillir 2 disques, c’est le modèle idéal pour les familles qui veulent se familiariser avec le stockage en réseau. Ainsi, sa vitesse de lecture de 112 Mb/s sera très apprécié pour les diverses tâches qui lui seront allouées. Le visionnage de films ou sa fonction de serveurs multimédias.

De plus, son silence de fonctionnement est un atout indéniable. Cet appareil aurait donc sa place dans le salon familial.

En outre, le système d’exploitation DSM est toujours de mise. Cela rend son utilisation simple et rapide. Il est donc recommandé pour les débutants. De plus, il ne faut pas oublier que sa configuration ne nécessite que quelques minutes.

Marque SYNOLOGY Modèle DS220J Taille disque dur 32 To maximale Technologie du disque dur –

WD My Cloud 4 To EX2 Ultra

C’est le modèle parfait pour ceux qui cherchent un serveur NAS centralisée accessible depuis un ordinateur portable ou d’un appareil mobile.

Son processeur double cœur et son 1 Go de mémoire vive vous assure une rapidité certaine pour vos transferts de fichiers.

En outre, l’utilisateur peut mettre en place un système d’alertes par courrier électronique ou par message pour rester informer de l’état du NAS. Cette opération est possible même en déplacement. L’interface, simple à gérer, permet de régler soi-même les fonctionnalités d’économie d’énergie.

De plus, des applications de bureau ou mobile peuvent être utilisées pour la gestion personnelle du NAS. Facile à manier, ces applications sont très utilisées au quotidien.

Il ne faut pas aussi oublier la fonctionnalité de synchronisation automatique de ce NAS. Ce modèle a la capacité de synchroniser automatiquement vos fichiers sur tous les ordinateurs pour pouvoir y accéder quel que soit le lieu et le temps. Ainsi, le partage de fichiers et de documents est aisé et garantit ainsi une collaboration sans effort.

Marque Western Digital Modèle WDBVBZ0040JCH-EESN Taille disque dur 4 To Technologie du disque dur HDD 3.5

SYNOLOGY DS220+ 2-Bay

Livré sans disque, ce serveur est adapté à ceux qui cherchent un NAS de bureau puissant. Possédant 2 baies, ce serveur permet de gérer ses données stockées rapidement et avec fluide. En effet, ce serveur à un débit de 225 Mo/s en lecture séquentielle et 192 Mo/s en écriture séquentielle. Ce modèle offre un large choix de solutions de sauvegarde qui peuvent être utilisées simultanément avec votre cloud :

Cloud Sync pour synchroniser les données entre NAS local et d’autres services cloud.

Synology Drive pour protéger les fichiers important dans votre ordinateur

Hyper Backup pour la sauvegarde de votre NAS, que ce soit sur le site ou dans le cloud.

En outre, ce serveur dispose du Snapshot Replication qui permet de protéger les données importantes tout en réduisant le temps de récupération (RTO). Cette fonctionnalité plaira sans aucun doute aux personnes qui voudront héberger un site sur leur NAS.

Marque SYNOLOGY Modèle SYNOLOGY DS220+ 2-Bay NAS-Case Taille disque dur 108 TB Technologie du disque dur Disque Dur Mécanique

Synology Disk Station

Ce serveur NAS est un des serveurs les plus écologiques sur le marché. Il ne consomme que 9.81 Watts en fonctionnement complet. Cependant, il n’est doté que d’une seule baie de disque dur. Ce serveur est idéal pour les personnes qui veulent développer leurs propres Cloud personnel. Classée entrée de gamme, ce serveur polyvalent est pourtant facile à gérer. Il est donc approprié pour les personnes qui veulent débuter avec la NAS.

A l’aide de QuickConnect, ce serveur et l’un des plus performants qui soit pour une utilisation personnelle en famille. En effet, nul besoin de se soucier des problèmes de règles de transmission de port, ou encore les paramétrages de réseau difficile à exécuter.

QuickConnect vous donnera l’entrée à votre Synology NAS à l’aide d’une adresse sécurisée et personnalisable. Cela permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux fichiers multimédias et professionnels sur tous les ordinateurs, de bureau ou portable.

Marque SYNOLOGY Modèle Diskstation DS120J Taille disque dur 108 TB Technologie du disque dur Disque Dur Mécanique

WD My Cloud 0 To EX2 Ultra

Ce boitier NAS à 2 baies est vendu sans disque ou avec des disques préinstallés d’une capacité totale de 4TO à 20TO. Habituellement, on insère les disques durs dans une position horizontale. Ici, on les positionne verticalement.

De plus, si vous décidez d’insérer des disques durs 2.5 ou SSD, il faut disposer d’un adaptateur et d’un tiroir pour le SATA.

Avec sa vitesse en lecture de 116MB/s et 118MB/s en écriture, ce serveur à l’un 2 baies est l’un des plus rapides du marché de NAS.

Compatible avec My Coud OS 3, la centralisation et la gestion des fichiers contenus sont assurés avec Plex. Profitez également d’une sauvegarde automatique sur tous les périphériques connectés.

Sans oublier que ce serveur prend en charge des applications tierces pour une utilisation à toute épreuve.

Il utilise le système d’exploitation Windows/Mac.

Marque Western Digital Modèle WDBVBZ0000NCH-EESN Taille disque dur 20 To maximale Technologie du disque dur HDD 3.5

Synology Serveur NAS

Le modèle DS218PLAY peut supporter 2 disques durs Ce serveur a un processeur 64 bit à quatre cœurs avec un Ram de 1Go qui fonctionne en DDR4.

Très prisée par les passionnées de multimédia, ce serveur a des puissantes fonctionnalités sur le traitement multimédias. Il arrive à transcoder en simultané du contenu source en 4K Ultra HD. Le traitement rapide de partage de fichier est assuré par une vitesse de lecture et d’écriture toujours supérieure à 112 Mo/s.

Ce boîtier NAS arrive à prendre en charge plus de 15 caméras IP.

En outre, c’est aussi un modèle qui consomme peu d’énergie électrique. Il passe de 16.79 watts lors de l’accès jusqu’à 5.16 watts si les disques durs se mettent en hibernation. Par ailleurs, une mise hors tension automatique permet de baisser encore plus la consommation électrique. C’est un bon investissement à long terme.

Marque SYNOLOGY Modèle DS218PLAY Taille disque dur 20 TO Technologie du disque dur 3.5 ou 2.5

Synology DS718+ 2 Bay

En vente depuis 2017, ce serveur est le plus puissant comparé aux autres serveurs à 2 baies.

Basiquement, son aspect est le même que celui de son prédecesseur, le DS716+. L’existence du port E-Sata permet de relier le serveur avec un autre disque dur. Ainsi, l’utilisateur peut ainsi augmenter sa capacité de stockage de 98 To.

Même si les disques durs ne sont pas inclus dans le prix de ce serveur, il convient parfaitement aux petites et moyennes entreprises qui cherchent un moyen de stockage puissant. Le processeur de 4 cœurs prend en charge un moteur de chiffrement AES-NI pour un transcodage en temps réel du contenu 4K.

Par ailleurs, un bouton de copie est situé à l’arrière du serveur. Un seul clic permet de transférer les données contenues vers un disque dur externe.

Marque SYNOLOGY Modèle DS718+ Z661336 Taille disque dur 8 TO (98 TO avec unité d’expansion) Technologie du disque dur supporte 2 X 3,5″ ou 2,5″ SATA SSD / HDD

Synology ds218 NAS 2 baies

Avec ce modèle, Synology s’adresse plus particulièrement à une utilisation domestique ou aux PME.

Ce serveur offre un large choix de fonctionnalités : stockage, partage des fichiers multimédias entre les utilisateurs connectés.

Ce NAS pourra se connecter avec vos périphériques comme les ordinateurs ou les appareils mobiles.

Avec cette NAS, le stockage de vidéos n’aura plus de difficultés pour vous et vous pourriez même les modifier quand bon vous semble. Cela grâce à File Station. Avec ce logiciel de gestion web, plus besoin de configuration compliqué sur Mac.

A noter que ce serveur utilise des outils de sécurité en constante mise à jour. Ainsi, la sécurité de vos documents ne sera plus un problème.

En outre, le transcodage vidéo 4K en temps réel est un plus pour les familles qui veulent profiter des avantages d’une NAS.

Cependant, les disques durs sont à acheter séparément.

Marque SYNOLOGY Modèle Z661347 Taille disque dur 12 To maximale Technologie du disque dur 2.5/3.5

Qu’est-ce qu’un Serveur NAS ?

Premièrement, NAS est un acronyme anglais qui signifie Network Attached Storage. On le traduit en : boîtier de stockage en réseau.

C’est un équipement informatique sous la forme d’un petit boîtier autonome avec un ou plusieurs disques dur. Il permet de stocker des données accessibles via Internet.

Précisément, le serveur est relié à un réseau, local ou professionnel.

Ensuite, les données stockées sont disponibles sur n’importe quel appareil tant que celui-ci possède une connexion Internet.

Pour faire simple, on peut dire qu’un serveur NAS est comme un grand disque dur avec un câble de réseau. Cependant, il surpasse les capacités d’un disque dur classique.

Il est possible de stocker n’importe quel fichier sur le serveur NAS : photos, vidéos, musique. On peut aussi partager ses fichiers (amis, familles et collègues) et enfin le serveur permet de sécuriser nos données.

On peut ensuite accéder aux fichiers sauvegardés en utilisant une interface web, intuitive et conviviale, ou des applications mobiles. En outre, NAS fournit également des services divers comme un serveur de téléchargement, de sauvegarde, ou encore un cloud personnel, etc. …

En résumé, un NAS est un boîtier de stockage réseau avec des disques durs qui facilite le stockage de fichiers.

Nous avons vu qu’un Serveur NAS est un boîtier de stockage en réseau qui contient un ou plusieurs disques durs.

Si vous êtes un débutant, il vaut mieux opter pour un périphérique NAS préconçu et prêt à l’emploi, comme des serveurs multimédias. Ce type de produit, accessible directement en ligne sur des sites comme Amazon, est livré avec des disques durs intégrés et des logiciels serveurs de base. Ces logiciels permettent de se connecter au Wi-Fi ou via le câble. Ainsi, ils fournissent un serveur de fichier NAS.

Ce type de produit est donc très faciles à utiliser. Il suffit juste d’acheter la boîte, de la brancher à l’arrière de sa box en se servant d’un câble Ethernet et le voilà prêt à l’emploi.

Si vous êtes assez débrouillard, il est aussi très facile de configurer un serveur NAS. D’abord, il faut le connecter à un réseau. Au préalable, ce réseau doit loger les autres ordinateurs qui utiliseront le serveur NAS.

Ensuite, l’utilisateur va sur l’adresse IP du NAS pour entrer dans l’interface de configuration.

En cas de problème, optez pour un utilitaire qui se charge de la détection de l’IP et du lancement de l’interface dans votre navigateur habituel. On peut aussi configurer un accès par l’utilisation d’une application mobile ou un logiciel PC.

Pour comprendre l’utilisation d’un Serveur NAS avec un disque dur, il faut d’abord comprendre ces deux termes.

Cité plus haut, le Serveur NAS est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau et qui permet le stockage de données au sein de son disque dur en un volume centralisé pour des personnes. Il est très pratique et surtout utilisé pour un usage familial et domestique.

Le disque dur est un matériel informatique utilisé pour stocker du contenu et des données numériques sur les ordinateurs. Il existe des disques durs internes, présents sur chaque ordinateur et des disques durs externes.

Pour utiliser un serveur NAS avec un disque dur, il faut tout d’abord choisir le disque dur adapté avec votre NAS.

Question format, le plus utilisé le format 3,5 pouces. En effet, certains boitiers n’acceptent que ce type de disque. Néanmoins, la majorité des NAS peuvent accueillir les trois principaux format de disque dur: 2,5 et 3,5 pouces et SSD.

Les disques 2,5′ sont plutôt rares pour les serveurs NAS.

Pour ajouter un disque dur dans un NAS, il suffit de l’insérer dans l’emplacement prévu à cet effet. Il est recommandé d’éteindre votre serveur si celui-ci ne prend pas en charge le remplacement à chaud.

Ensuite, vous n’avez plus qu’à accéder à la page de configuration de votre NAS et à ajouter le disque.

Il est recommandé d’avoir au moins 2 disques durs en RAID 1 pour éviter que des pannes puissent survenir.

Pour information ou pour rappel, RAID, est la technologie principale utilisée pour l’assemblage de différents disques durs.

C’est aussi un des atouts majeurs de la NAS. En effet, si l’un des disques durs crash ou ne répond plus, les données restent accessibles sur un ou plusieurs autres disques du serveur.