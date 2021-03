Savoir bien gérer un projet est vital pour tous les départements d’une entreprise : Marketing, Ressources Humaines, etc. La gestion du temps, des ressources ainsi qu’un bon enchaînement des tâches sont les clés pour une planification réussie.

Néanmoins, si l’on a peu d’expérience en matière de gestion de projet en entreprise, les risques de ralentir ou même d’interrompre un projet augmentent. La solution idéale est de recourir à un logiciel de gestion de projets et de planification. Ces logiciels permettent non seulement de suivre la progression d’un projet, mais offrent également un précieux gain de temps pour les entreprises. De plus, le marché des logiciels de gestion de projets est en pleine croissance, offrant ainsi un large choix pour les entreprises.

Voici quelques logiciels de gestion qui répondent clairement aux critères de sélections précédemment cités :

Monday com

Monday.com est un logiciel de gestion de projet simple et ergonomique. Ce logiciel se base sur la création et la personnalisation de Tableau pour la mise en place et la gestion d’un projet. À la manière d’un tableur, chaque ligne et chaque colonne peut être affiliée à une tâche, une date, une personne ou à un objectif à atteindre. Les ressources ainsi que les différents documents sont par la suite répartis de manière automatique. Monday.com propose également une tarification simple répartie en quatre offres :

Offre Basique : 8$/mois

Offre Standard : 10$/mois

Offre Pro : 16$/mois

Offre Entreprise : un devis personnalisé pour les grandes entreprises

Teamwork

Créé en 2007, Teamwork est un logiciel de gestion de projet collaboratif qui mise sur la simplicité et l’efficacité. Facile à prendre en main, Teamwork arbore une interface ergonomique. Ce logiciel dispose des fonctionnalités complètes pour une gestion de projet optimal : chat intégré, diagramme de Gantt, planification des tâches, visualisation du projet, etc. Teamwork propose quatre offres :

Libre : gratuit

Pro : 10$/mois par utilisateur

Prime : 18$/mois par utilisateur

Entreprise : un devis personnalisé est proposé

Zoho Projects

C’est un logiciel de gestion de projet collaboratif disposant d’une application mobile pour smartphone et tablette. Zoho Projects fait partie des logiciels les plus complets en matière de fonctionnalités et d’assistance technique et ce, pour ne citer que les graphiques, les rapports divers, l’automatisation de tâches ou les outils de gestion de temps. Zoho Projects propose les tarifs suivant :

Basique : gratuit jusqu’à 3 utilisateurs

Premium : 5$/mois par utilisateur ou 4$/ mois par utilisateur en abonnement annuel

Entreprise : 10$/mois par utilisateur ou 9$/mois par utilisateur en abonnement annuel

Trello

Trello est l’un des logiciels de gestion de projet les plus populaires du marché. La grande force de Trello est son système de gestion des tâches performant et polyvalent. Orienté vers le résultat final, Trello met à votre disposition les fonctionnalités avancées qui vous aideront à gérer tous vos projets de manière efficace, notamment grâce aux tableaux, aux listes et aux cartes. Vous pouvez vous offrir les services de Trello en souscrivant à l’une des offres suivantes :

Basique : gratuit

Business Class : 10$/mois par utilisateur

Entreprise : un devis personnalisé est proposé

Wrike

Ce logiciel de gestion et de planification de projet collaboratif est accessible depuis le Cloud. Wrike propose un design sobre et simpliste, misant plus sur la variété de fonctionnalités qu’il propose : diagramme de Gantt, tableau de bord personnel, rapports, messages intégrés, etc. Très facile à utiliser, Wrike est un logiciel adapté à tous les projets. Les tarifs de Wrike sont les suivants :

Free : gratuit jusqu’à 5 utilisateurs

Professional : 9,80$/mois par utilisateur ; jusqu’à 15 utilisateurs

Business : 24,80$/mois par utilisateur : jusqu’à 200 utilisateurs

Entreprise : un devis personnalisé est proposé ; nombre d’utilisateur illimité

Asana

Asana, quant à lui, est un logiciel puissant et ergonomique qui propose des fonctionnalités avancées pour vous permettre de gérer vos projets de manière optimale : gestion d’équipe, création de rapports, intégrations (Salesforce, Google, Microsoft, etc.), etc. Son interface sobre permet une prise en main rapide du logiciel. Disponible également sur mobile et tablette grâce à son application, Asana offre une interface intuitive et souple qui rend la prise en main agréable. Asana propose les tarifs suivants :

Basic : gratuite

Premium : 10,99$/mois par utilisateur

Business : 24,99$/mois par utilisateur

Enterprise : un devis personnalisé vous est proposé

Clarizen

Lancé en 2006, Clarizen est un logiciel de gestion de projet qui offre une interface épurée et ergonomique. En plus des fonctionnalités de base (budgétisation du projet, dashboards, visualisation de l’avancement du projet, roadmaps, etc.), Clarizen permet d’intégrer un réseau social à l’espace de travail d’une équipe. Ainsi, la communication entre les différents membres est rendu plus fluide et simple. Clarizen dispose également d’une application mobile vous permettant de suivre la progression de votre projet depuis un smartphone ou une tablette. Les tarifs de Clarizen sont les suivants :

Enterprise : 60€/mois par utilisateur

Unlimited : 75€/mois par utilisateur

Mavenlink

Présent sur le marché des outils de gestion de projet depuis 2007, Mavenlink propose des fonctionnalités avancées en planification de projet, collaboration, gestion des ressources et des budgets. Allocation des ressources, Comptabilité des projets, Analyse de la rentabilité et Rapport de performance sont autant de fonctionnalités mis à votre disposition. Mavenlink devient ainsi un partenaire efficace dans la mise en place et la concrétisation de tous vos projets. Mavenlink propose quatre forfaits mensuels différents :

Teams : 19$/mois par utilisateur ; jusqu’à 5 utilisateurs

Professional : 39$/mois par utilisateur

Premier : devis personnalisé

Enterprise : devis personnalisé

Si vous êtes à la recherche d’un logiciel de gestion de projet collaboratif efficace, doté de nombreuses fonctionnalités intuitives et simple d’utilisation, optez pour le logiciel Trello.

Qu’est ce qu’un logiciel de gestion de projet ?

Un logiciel de gestion de projet est un outil de gestion disponible en ligne, en téléchargement ou non. Il facilite à la fois la programmation des tâches et leur suivi, la communication entre les différents membres de l’équipe de gestion ainsi que la répartition des différentes tâches. Pour cela, un logiciel de gestion et de planification de projet automatise toutes les actions, les tâches ainsi que les rapports d’avancement.

Un logiciel de gestion de projet offre également un environnement de travail commun pour les membres d’une équipe. Chaque membre peut ainsi observer à tout moment l’avancement du projet, les missions auxquelles il est assigné ainsi que le temps qui lui est accordé pour s’en acquitter.

De plus, grâce à cet espace de travail commun, chacun peut communiquer avec les autres membres et partager des documents nécessaires à l’avancement du projet.

Ainsi, un logiciel de gestion de projet et de planification est un véritable outil professionnel qui facilite grandement la création et la concrétisation de tous vos projets. Il peut s’agir de n’importe quel projet : création d’un produit, lancement d’une startup, organisation d’une célébration ou d’un évènement d’entreprise, travaux de groupe, études marketing etc.

Un logiciel de gestion devient ainsi un véritable assistant virtuel performant et efficace pour vous accompagner dans tous vos projets.

Pourquoi utiliser un logiciel de gestion de projet ?

Gérer un projet en équipe présente le plus souvent quelques contraintes : l’obligation d’organiser des meetings pour présenter l’état d’avancement du projet, une répartition sommaire des ressources, la nécessité de suivre un à un chaque membre de l’équipe et bien d’autres défis logistiques. Un logiciel de gestion de projet permet de résoudre tous ces problèmes de gestion de manière simple et efficace. L’utilisation d’un logiciel de gestion et de planification de projet présente d’ailleurs de nombreux avantages :

Une organisation améliorée

Un logiciel de gestion de projet permet de diviser un projet en plusieurs étapes réalisables en un temps donné. Chaque étape peut ensuite être organisée de manière à ce que sa réalisation se fasse de manière optimale : les ressources budgétaires allouées, la division d’une étape en différentes tâches, l’assignation d’une personne pour réaliser chaque tâche/étape, le dead-line à respecter etc.

À titre d’exemple, les logiciels de gestion de projet utilisent souvent le planning Gantt pour modéliser un projet puis le répartir en plusieurs étapes. Un logiciel de gestion offre donc une vision structurée d’un projet et facilite ainsi sa réalisation.

Centraliser les données d’un projet

Lors de la réalisation d’un projet, il est vital de collecter des informations et des documents pour en faire des données exploitables par une équipe de travail. Si les informations sont dispersées auprès des membres de l’équipe, l’avancement du projet peut en être affecté.

De ce fait, il est nécessaire de rassembler toutes les données relatives à la réalisation d’un projet dans un même espace de travail, à l’aide d’un logiciel de gestion de projet collaboratif. Chaque membre de l’équipe a ainsi un accès facile à ces données. Il en va de même pour les chefs de projets et les autres collaborateurs.

Favorise la communication et le travail d’équipe

Puisque le logiciel de gestion de projet offre un espace de travail commun, le partage d’information entre les membres d’une équipe s’en trouve facilité. Tous les documents, les messages ainsi que les notifications sont accessibles depuis cet espace de travail.

Chaque membre peut donc partager ses recherches puis utiliser celles des autres membres à tout instant. Un logiciel de gestion de projet collaboratif permet également de discuter via une messagerie intégrée, ou par visioconférence. La communication entre les différents collaborateurs s’en trouve ainsi améliorée. L’organisation de réunion ne se fera plus qu’en cas d’extrême nécessité.

Gain de temps

La planification des tâches ainsi que la répartition des différentes opérations étant toutes automatisées, un logiciel de gestion de projet collaboratif vous permet d’économiser beaucoup de temps. Une fois que le projet est mis en place, les étapes et les opérations programmées, les ressources réparties, le logiciel se charge de tout le reste. Il vous suffit ensuite de tout simplement suivre l’avancement du projet depuis un tableau de bord.

Les échanges d’informations se font de manière rapide et simple, et vous donneront une idée précise des différents degrés de progression du projet.

Des outils de création de statistiques vous permettent également de suivre en détails chaque étape afin d’effectuer si nécessaire des ajustements en temps réel, le tout sans devoir mobiliser tous les membres de votre équipe lors de réunions interminables et chronophages.

Offre une protection des données d’un projet

C’est le dernier avantage offert par les logiciels de gestion de projet collaboratif : la sécurité. Il est important que toutes les données, les informations, les messages ainsi que les documents relatifs à la réalisation d’un projet restent confidentiels.

Les outils de gestion se chargent donc de la protection de vos données. Cela inclut la mise sous protection de ces données, la création de copies permanentes des dossiers ainsi qu’une sauvegarde sur des serveurs privés sous haute surveillance.

Vos données, documents et informations sensibles sur votre projet bénéficient donc d’une sécurité optimale. Le risque de perte ou de vol de données est ainsi nul grâce au logiciel de gestion de projet.

Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet ?

Pour choisir le meilleur logiciel de gestion de projet, il est important d’établir quelques critères de sélection :

Identifier vos faiblesses

Lors de la gestion des projets les plus récents, quelles ont été les obstacles majeurs? Quelles ont été les contraintes à surmonter ? Quelles sont les tâches les plus récurentes ? Comment la gestion des ressources a-t-elle été menée ? Toutes ces questions vont permettent d’identifier clairement vos lacunes ou bien vos points forts en matière de gestion et de planification de projet.

Une fois ces faiblesses identifiées, faites en des critères de choix pour le logiciel de gestion de projet qui vous accompagnera. En procédant de la sorte, vous mettrez en évidence les fonctionnalités et les compétences qu’il vous manque à vous et à votre équipe pour finaliser un projet de manière professionnel. La concrétisation de vos projets s’en trouvera simplifiée et moins gourmande en matière de temps.

Planification et suivi optimal

Si ce sont les principaux objectifs de tout logiciel de gestion de projet collaboratif, il est cependant important de rappeler que c’est le critère de choix le plus important. En effet, optez pour les logiciels qui proposent différentes fonctionnalités de planification et de suivi de projet, que ce soit au niveau du temps, des tâches ou de l’avancement du projet en lui-même. Votre gestion de projet n’en sera que plus élaborée et offrira de meilleurs résultats.