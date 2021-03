Vous avez un Mac mais vous ne savez pas quel antivirus conviendra le mieux à votre appareil ? Nous avons listé et testé pour vous les meilleurs antivirus Mac pour vous garantir une protection irréprochable.

Top 10 des meilleurs antivirus pour Mac

Intego- Mac Premium Bundle X9

Intego Mac Premium Bundle X9 (lire notre avis ici) est certainement le meilleur antivirus Mac actuellement. Forte de plus de 25 ans d’expérience dans les logiciels pour macOS, l’entreprise propose ici une association de différentes applications pour garantir la sécurité de votre appareil.

Il inclut alors un antivirus, un pare-feu, un outil de contrôle parental, une application de sauvegarde et un logiciel de nettoyage. Le tout est entièrement conçu et optimisé pour Mac, ce qui lui donne une nette longueur d’avance.

Intego Mac Premium Bundle X9 est vendu à partir de 34.99€/an pour un seul Mac. L’on bénéficie toutefois d’une période d’essai gratuit de 30 jours ainsi que de différentes promotions régulières.

Bitdefender Total Security Antivirus

Bitdefender constitue l’une des références en termes de protection antivirus. Il protège votre Mac de toutes les différentes formes de menaces, même inconnues. Cela englobe la protection des fichiers, la détection des malwares, le blocage des sites malveillants ou encore le renforcement de Time Machine.

Le logiciel est très performant et se repose sur une analyse rapide, la recommandation de mesures de sécurité et une protection continue sur le cloud. Il assure également la confidentialité des données grâce à un excellent VPN et une protection contre les trackers.

Les tarifs de Bitdefender Total Security Antivirus débutent à 39,98 € l’année pour 5 appareils.

TotalAV – Antivirus Mac

TotalAV figure parmi les logiciels antivirus Mac les plus populaires en France. Il assure une excellente protection contre les virus, les spywares et tout autre type de malwares. Le programme reçoit des mises à jour quotidiennes afin de garantir constamment la sécurité face aux nouveaux logiciels malveillants.

L’offre TotalAV inclut également un logiciel de nettoyage Mac ainsi que des outils d’optimisation. Il bloque automatiquement l’accès à des sites web dangereux et apporte d’autres fonctions bonus comme un VPN.

La licence TotalAV est disponible à partir de 19 €/an sur 3 appareils différents.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection propose une solution qui va bien au-delà d’un simple antivirus. Il offre une protection premium en empêchant les malwares d’attaquer votre Mac. La confidentialité de vos données et autres informations personnelles constitue l’une de ses principales préoccupations.

A cela s’ajoute des fonctionnalités supplémentaires comme l’utilisation d’un VPN sécurisé sur les réseaux publics. Votre identité est également protégée des usurpateurs grâce à la suppression des différentes empreintes numériques qui y sont reliées.

Pour obtenir la licence McAfee Total Protection, il faudra prévoir au moins 29,95 €/an pour un appareil.

Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security est un excellent logiciel pour protéger votre Mac des différents programmes malveillants. Il applique également une protection contre les pirates pour qu’ils ne puissent pas accéder à votre appareil et à vos données. Grâce à l’analyse avancée, même les menaces les plus complexes seront détectées.

Il dispose également d’outils de protection de votre réseau domestique ainsi que d’outils de protection de la vie privée. D’autres fonctionnalités vous aideront à améliorer les performances de votre Mac ainsi que votre navigation sur le web.

Vous pouvez obtenir le logiciel Kaspersky Internet Security pour Mac à partir de 49,99 €/an pour un appareil.

Avira Free Antivirus pour Mac

Avira Free Antivirus est la solution idéale si vous recherchez un antivirus Mac gratuit. Il protège contre de nombreuses menaces comme les ransomwares, les spywares et les adwares. Sa légèreté lui permet de n’affecter en rien ni la performance, ni la vitesse de l’ordinateur.

En un seul clic, vous pouvez lancer un scan intelligent qui détectera tous les problèmes en tout genre sur votre appareil. Ses fonctionnalités s’étendent bien au-delà d’un simple antivirus. Il embarque ainsi un VPN gratuit, un nettoyeur de fichiers ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe.

Vous pouvez également profiter de la version premium payante pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme la réparation de fichiers ou encore la protection des achats en ligne. Avira Antivirus Pro se vend à partir de 30 €/an pour un appareil.

Norton 360 – Antivirus Mac

Norton 360 est une marque très populaire en ce qui concerne la protection antivirus Mac. Le programme utilise les technologies de l’intelligence artificielle, ce qui garantit une protection optimale contre les malwares et les ransomwares.

À part cela, il embarque également un pare-feu, un système de contrôle parental ainsi qu’une fonction de protection de la webcam. L’on a également accès à un gestionnaire de mots de passe et à une sauvegarde cloud.

Si vous souhaitez acquérir une licence Norton 360 pour Mac, elle est vendue à partir de 49,99 € pour 10 appareils.

Panda Security antivirus pour Mac

Panda Security Antivirus se repose sur l’intelligence artificielle pour offrir une protection parfaite de votre Mac. Il bloque aussi bien les programmes malveillants destinés aux Mac qu’aux autres plateformes.

En plus de cela, il sécurise également la navigation sur le web et permet d’éviter les sites suspects ou contenants malwares. Il offre aussi un outil de nettoyage, un VPN, un gestionnaire de mots de passe et un générateur de mots de passe.

Les tarifs pour obtenir le logiciel Panda Security Antivirus pour Mac commencent à partir de 22 €/an pour un appareil.

Malwarebytes for Mac

Si vous recherchez un antivirus simple pour votre Mac, Malwarebytes pourra certainement vous intéresser. Il détecte et élimine les différents malwares en temps réel et d’une façon automatique. Il supprime également les adwares ainsi que d’autres programmes nuisibles à votre appareil. De plus, l’analyse s’effectue en seulement quelques secondes.

A tout cela s’ajoute une interface épurée et le logiciel n’occupe que très peu d’espace sur votre stockage. Ainsi, votre Mac est parfaitement protégé tout en restant rapide et impeccable.

Le logiciel antivirus Malwarebytes pour Mac est disponible à partir de 34 €/an. Ce tarif permet de protéger un appareil à la fois.

ESET Cyber Security

ESET Cyber Security est un excellent logiciel si vous souhaitez naviguer en toute sécurité sur internet. il s’agit d’un outil très léger et discret qui permet de profiter des jeux et autres contenus en ligne avec une fluidité remarquable.

Malgré cette discrétion, votre Mac est entièrement protégé des différentes menaces en ligne comme les virus, les spywares ou encore les ransomwares. Le mode gamer vous épargnera toute perturbation lorsque vous affichez une application en plein écran.

La licence ESET Cyber Security est accessible à partir de 29,95 €/an pour un appareil.

Faut-il avoir un antivirus sur Mac ?

L’on pense toujours que les Macs sont suffisamment sécurisés pour nécessiter l’installation d’un logiciel antivirus. Et pourtant, les risques deviennent de plus en plus importants et se multiplient de jour en jour. En effet, les cybercriminels s’intéressent davantage à macOS et créent des malwares toujours plus complexes.

De ce fait, la protection instaurée par Apple n’est plus aussi sûre et de nombreux utilisateurs sont menacés. La meilleure solution est alors d’utiliser un antivirus performant qui pourra assurer la sécurité de votre ordinateur à tout moment.

Un antivirus pour Mac doit être minutieusement choisi et il faut tenir compte de plusieurs critères.

Le niveau de protection doit permettre de lutter contre toute sorte de menaces, sinon votre Mac restera toujours aussi vulnérable.

Le logiciel doit avoir un impact minimum sur les performances de votre Mac.

Il faudra aussi vérifier la présence de fonctionnalités et outils supplémentaires comme un contrôle parental, un VPN, une sauvegarde, un nettoyeur de fichiers, etc.

Il est préférable que l’expérience utilisateur s’intègre parfaitement à ce que l’on trouve sur les autres logiciels pour Mac.

Quel est le meilleur antivirus pour son Mac ?

Il existe de nombreux antivirus pour Mac sur le marché, mais il ne se valent pas tous. En effet, un bon nombre de ces antivirus sont tout simplement des logiciels pour Windows qui ont été porté sur macOS, et le résultat est souvent décevant.

Néanmoins, il y a certains antivirus Mac qui sortent nettement du lot de par leur efficacité et l’expérience utilisateur. Le meilleur antivirus Mac actuellement disponible est Intego- Mac Premium Bundle X9, vous pouvez en savoir plus sur cet article. S’il y a un logiciel antivirus que l’on puisse conseiller pour votre Mac, c’est bien celui-ci.

Il y a également d’autres alternatives plutôt intéressantes comme TotalAV Antivirus Mac ou encore Norton 360 – Antivirus Mac.

Que penser d’un antivirus gratuit pour Mac ?

Il existe également quelques antivirus gratuits sur macOS, comme ce que propose Avira Free Antivirus pour Mac. Dans l’ensemble, ils permettent d’assurer une protection satisfaisante contre les malwares et évite ainsi une exposition aux multiples menaces.

Toutefois, les antivirus gratuits omettent souvent des fonctions essentielles pour une sécurité maximale de votre Mac. C’est d’ailleurs pour cela que les meilleurs antivirus gratuits pour Mac proposent tous une version payante avec plus de fonctionnalités.

Combien coûte un logiciel antivirus Mac ?

Il existe de nombreux logiciels antivirus Mac et leur prix peut énormément varier. Le prix varie souvent en fonction du nombre d’appareils sur lesquels la licence sera activée. Toutefois, il est plus rentable d’acheter une seule licence pour plusieurs appareils que d’acquérir une licence distincte pour chaque appareil.

Vous pouvez trouver un antivirus pour moins de 20 €/an, mais souvent avec des fonctions plutôt restreintes. Les plus chers peuvent facilement dépasser les 100 €/an pour plusieurs appareils en même temps.

Néanmoins, la majorité des logiciels bénéficient d’une période d’essai gratuite pour tester toutes ses fonctionnalités. Aussi, des remises très intéressantes sont souvent attribuées aux nouveaux clients.