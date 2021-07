De nos jours, la création d’un site web est devenue une étape cruciale pour la réussite de toute entreprise. Un site web constitue en effet un moyen de communication idéal entre l’entreprise et ses collaborateurs mais également avec ses clients.

Pour que le site puisse parfaitement fonctionner et pour qu’il réponde parfaitement aux besoins des utilisateurs, il y a de nombreux paramètres à prendre compte. Parmi ceux-ci, il y a l’hébergement web.

Il s’agit tout simplement de la plateforme sur laquelle toutes les données et informations concernant votre site seront enregistrées et mises à disposition des internautes. Alors, quels sont les meilleurs hébergeurs web disponible actuellement ?

o2switch

VISITER LE SITE

o2switch est un hébergeur web français qui œuvre sur le marché depuis 2003. Il présente la particularité d’être entièrement français. En effet, tous les serveurs se situent en France et toute l’équipe est française. Cela en fait un excellent choix si vous souhaitez absolument que votre site soit hébergé en France. Grâce à cela, tous vos visiteurs dans l’hexagone bénéficieront de la meilleure expérience sur votre site.

Une autre grande particularité de la solution d’hébergement o2switch est sa simplicité. Contrairement aux autres hébergeurs qui proposent différentes offres à leurs clients, o2switch ne propose qu’une offre unique comprenant tous ses services. Cette offre unique est disponible à un tarif de seulement 5 €/mois.

L’offre unique o2switch vous permettra de disposer d’un espace disque illimité, un nombre illimité de sites et aucune limite de transferts mensuels. Le nom de domaine est également compris dans l’offre et le support client est joignable 24/7.

Ce que l’on peut reprocher est qu’il est impératif d’utiliser un hébergement mutualisé. Toutefois, la configuration technique des serveurs permet d’obtenir des performances exceptionnelles pour ce type d’hébergement.

Lire notre avis complet sur o2switch

OVH

VISITER LE SITE

OVH est un hébergeur historique d’origine française et qui s’est par la suite répandu à l’international. Actuellement, il tient la première place européenne en ce qui concerne le nombre de sites hébergés. Outre ses nombreuses années d’expérience, il doit aussi sa popularité à ses prix très compétitifs souvent accompagnés de promotions dans ses offres OVH Deals.

OVH propose différents types d’hébergements, laissant ainsi l’embarras du choix à ses clients. Comme pour la majorité des hébergeurs, l’on dispose d’un hébergement mutualisé destiné à la majorité des utilisateurs. Les hébergements mutualisés se classent en trois offres différentes, allant de 2,99 € à 9,99 € HT/mois.

Les utilisateurs les plus exigeants pourront se tourner vers les serveurs VPS ou encore les serveurs dédiés. L’offre d’hébergement VPS est disponible à partir de 2,99 €/mois, tandis que l’hébergement dédié est à partir de 59,99 €/mois. OVH permet également de gérer les noms de domaine à partir de 1,99 €/an.

Une des faiblesses d’OVH est vraisemblablement le support client dont certains clients expriment leur mécontentement.

Hostinger

VISITER LE SITE

Hostinger est sans aucun doute l’un des meilleurs hébergeurs web du marché. Il se démarque notamment par des prix ultra-compétitifs, ce qui fait tout simplement de Hostinger l’hébergeur le moins cher du marché actuellement. Il s’agit alors d’une offre idéale pour tous ceux qui découvrent pour la première fois le monde de l’hébergement web.

Hostinger propose aux clients plusieurs types d’hébergement web. L’offre d’hébergement mutualisé commence à partir de 0,99 €/mois, ce qui est nettement en dessous de la concurrence. L’hébergement VPS est disponible à partir de 3,95 € et l’on dispose également d’un hébergement Cloud à partir de 7,45 €/mois.

Vous pouvez aussi accéder à un nom de domaine à partir de 0,99 €/an ainsi qu’un service d’hébergement d’email à 0,99 €/mois. En plus de cela, l’on peut aussi y trouver un excellent outil de création et de gestion de sites web ainsi que de boutiques en ligne.

Malgré des prix aussi compétitifs, les performances offertes par Hostinger figurent nettement parmi les meilleures du marché. L’on peut toutefois lui reprocher de ne pas proposer d’hébergement avec serveur dédié pour les utilisateurs les plus exigeants.

Lire notre avis complet sur Hostinger

PlanetHoster

VISITER LE SITE

PlanetHoster est un hébergeur web canadien qui dispose de datacenters aussi bien au Canada qu’en France. Cela lui permet d’offrir un service de qualité exceptionnelle pour tous ses clients dans l’Hexagone.

Une des particularités de PlanetHoster est qu’en plus de ses propres datacenters, il dispose également de son propre réseau internet. Tout le matériel est ainsi géré par son équipe, garantissant la rapidité des interventions.

PlanetHoster se démarque également par sa simplicité. L’hébergeur propose à ses clients deux offres d’hébergement distincts qui facilitent grandement le choix, tout en laissant un minimum de liberté à l’utilisateur.

La première offre The World est un hébergement mutualisé qui ne présente aucune limite, que ce soit pour le nombre de sites hébergés que pour l’espace de stockage. Elle est disponible à 6 € TTC/mois. La seconde offre HybridCloud est une offre avec serveur dédié accompagné de services cloud. Elle est accessible à partir de 49,99 €/mois.

L’on a pu remarquer que les tarifs proposés par PlanetHoster sont un peu plus élevés que ce que l’on peut trouver auprès de la concurrence. Il se destine alors pour ceux qui ont réellement besoin de puissance et de qualité.

Lire notre avis complet sur PlanetHoster

Infomaniak

VISITER LE SITE

Infomaniak est un hébergeur web suisse réputé pour la qualité de ses services. Il dispose de ses propres datacenters en Suisse, garantissant ainsi des performances optimales à travers toute l’Europe. De plus, l’entreprise utilise des serveurs écologiques qui en font une solution d’hébergement web responsable.

L’offre d’hébergement phare d’Infomaniak est l’hébergement web+email qui est disponible à partir de 7,42 €/mois. Il est possible d’ajouter gratuitement de nombreuses options selon les besoins de l’utilisateur. L’on dispose également d’une offre d’hébergement cloud managé à partir de 29 €/mois ainsi qu’un d’une offre avec serveur dédié NAS Synology à partir de 47 €/mois. L’offre haut de gamme de l’hébergeur est l’offre avec serveur Cloud haute disponibilité qui offre des performances extrêmes. Cette dernière commence à partir de 665 €/mois.

Les offres peuvent alors être très onéreuses et il est indispensable de bien savoir configurer son serveur. Un autre petit inconvénient avec Infomaniak est la qualité du support client qui est largement perfectible.

Lire notre avis complet sur Infomaniak

HostPapa

VISITER LE SITE

HostPapa est un hébergeur web utilisant un matériel aux dernières tendances technologiques et qui est également très écologique. Il s’agit d’une solution adaptée pour tous ceux qui cherchent à créer un site web de qualité tout en se souciant de l’environnement.

L’on a ici droit à différentes offres qui laissent l’embarras du choix aux clients. L’hébergement web mutualisé est disponible à partir de 2,95 €/mois et seule l’offre la moins chère n’est pas en illimité. L’hébergement VPS est disponible à partir de 29,99 €/mois et peut atteindre les 250 €/mois.

Ce qui est intéressant avec HostPapa est qu’il propose également une offre spéciale pour les revendeurs. Vous pourrez alors créer votre propre entreprise d’hébergement web. Pour cette option, les tarifs commencent à partir de 29,99 €/mois.

Comme pour de nombreux hébergeurs, HostPapa n’offre aucun hébergement avec serveur dédié. Ceci est un peu dommage surtout vu que les tarifs sont assez élevés par rapport à la concurrence.

IONOS by 1&1

IONOS by 1&1 est un hébergeur historique français existant depuis 1999. Il propose différents plans d’hébergement qui conviennent à de nombreux types d’usage. Tout d’abord, il y l’hébergement web mutualisé à la fois performant et flexible. Il s’agit en effet d’un hébergement modulable avec lequel l’on peut ajuster la RAM et la mémoire à tout moment.

Il y a aussi l’hébergement WordPress optimisé pour profiter pleinement du système de gestion de contenu. Vous pouvez également opter pour l’hébergement VPS pour profiter de serveurs virtuels haute performance et sans compromis.

Les utilisateurs les plus exigeants pourront se tourner vers l’hébergement dédié pour profiter de toute la puissance d’un serveur entier. L’on a pour cela le choix de la configuration selon les besoins. Ionos propose également un hébergement pour les agences et les freelances qui veulent garantir un service de qualité à leurs clients.

En plus de l’hébergement web, IONOS by 1&1 propose aussi d’autres services comme l’hébergement d’email, la création de sites internet et boutiques en ligne ou encore la gestion des noms de domaine. Des outils d’aide pour le référencement local et SEO sont également disponibles sur la plateforme.

Côté tarifs, IONOS by 1&1 se situe parmi les hébergeurs les plus abordables. En effet, l’hébergement Ionos by 1&1 est accessible dès 3 € HT par mois. De plus, des remises régulières permettent d’obtenir des tarifs à partir de 1 € HT/mois. Pour plus d’assistance lors de l’utilisation du service, différents moyens existent pour contacter le support client 24h/24 et 7jours/7.

LWS

LWS est un hébergeur web avec un siège social et des datacenters se trouvant en France. Il offre à ses clients un large choix de services avec des prix très compétitifs et jouit par conséquent d’une excellente réputation dans l’Hexagone.

Que ce soit pour les débutants ou bien les professionnels, il y aura certainement une offre intéressante du côté de LWS. L’hébergement mutualisé est disponible à partir de 1,99 €/mois. En ce qui concerne les offres VPS, elles débutent à 9,99 €/mois. Si vous optez pour un hébergement sur serveur dédié, il faudra compter au moins 69,99 €/mois.

A part cela, vous aurez également accès à différents services comme la gestion des noms de domaine, l’hébergement d’email ou encore la création de sites web et de boutiques en ligne. L’entreprise applique souvent différentes réductions qui rendent ces prix encore plus abordables.

LWS propose ainsi de très nombreux services, et il est assez difficile de s’y trouver. De plus, l’organisation de leur propre site internet n’aide pas vraiment à trouver l’offre qui vous convient le mieux.

GoDaddy

GoDaddy est un hébergeur américain proposant une large gamme de services pouvant convenir aussi bien aux professionnels qu’aux débutants. Créé en 1997, il s’agit de l’un des plus gros hébergeurs actuellement au monde. Un de ses principaux points forts est que le taux de disponibilité est très élevé, ce qui garantit l’accès permanent à votre site.

Nous avons ici droit à une multitude d’offres personnalisables. Vous pouvez profiter d’un hébergement mutualisé à partir de 4,79 €/mois. Si vous recherchez un hébergement VPS, les tarifs débutent à 5,99 €/mois. Les plus exigeants pourront se tourner vers l’hébergement sur serveur dédié avec un tarif d’au moins 119,99 €/mois. Toutes les offres incluent déjà le nom de domaine.

Comme GoDaddy est un hébergeur international, l’emplacement de ses datacenters est souvent inconnu et il est pratiquement impossible de pouvoir faire un choix. Le support client est également réputé pour être assez décevant.

Création de site avec WordPress

Après avoir vu plus haut, où héberger son site web, il faut maintenant le créer. Le logiciel WordPress est le plus utilisé et à raison, il est très complet et permet de faire presque tout soi même. Pour être certain de mettre en place un site internet qui ressemble à son projet et le met en valeur, mieux vaut se former.

Plus on a de connaissance avec ce logiciel, plus les possibilités de s’amuser avec, de faire évoluer son site en y ajoutant un blog, un forum, ou même un e-commerce. Il est vrai que ce logiciel est principalement utilisé pour la rédaction et la publication d’articles, on peut y intégrer des tags, des images et vidéos, y gérer les commentaires pour un e-commerce par exemple, et tant d’autres. Alors, avec une bonne formation WordPress, on peut faire des miracles avec simplicité.

Il est conseillé également de commencer avec l’offre gratuite pour se lancer et prendre ses marques, pendant et après sa formation, puis de se diriger vers une des formules que WordPress propose. Vous avez plusieurs choix, entre le site personnel, pour promouvoir votre travail par exemple. La formule Premium avec laquelle on peut avoir accès à des revenus publicitaires. La Business, qui débloque de nombreuses options, dont de nouveaux thèmes, l’installation d’extensions, la possibilité d’ajouter des vidéos, la mise en place d’optimisation SEO pour les moteurs de recherche entre autres. Et la dernière formule qui s’intitule eCommerce, elle parle d’elle-même, son atout principal étant d’accepter des paiements provenant de plus 60 pays et de le lier à un compte Paypal ou un compte bancaire classique.

WordPress est idéal pour façonner son site web, que l’on veuille lancer un blog ou commencer son commerce en ligne, il ne faut, cependant, pas oublier de se former.