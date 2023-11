Mass Effect 5 : le nouvel opus de la saga tease sur le web

Après des mois d'attente et d'hypothèses, BioWare a finalement partagé un premier teaser de Mass Effect 5 lors du N7 Day, une date emblématique pour les fans de la saga. Le court extrait vidéo donne un nouvel aperçu passionnant sur ce qui pourrait être l'un des jeux les plus attendus par les amoureux de la franchise.

Un mystérieux personnage au centre du teaser

La bande-annonce complète qui a été révélée suite à la découverte d’indices par la communauté en ligne, montre un **personnage masqué portant un trench-coat arborant le logo N7**. Cette image suggère que notre protagoniste (ou serait-ce plutôt un antagoniste) est membre de l’équipe militaire d’élite de la série, ou bien il a volé le fameux manteau.

De retour dans la galaxie de la Voie Lactée ?

Tout porte à croire que Mass Effect 5 fera suite directement à la trilogie originale et abordera des questions restées sans réponse. Le jeu se déroulerait **des centaines d’années après la trilogie originale**, avec un retour possible dans la galaxie de la Voie Lactée. Selon certaines spéculations, le code binaire caché épelant Epsilon, trouvé dans une liste de marchandises liée à la saga, pourrait révéler le titre du nouvel opus.

Une annonce très attendue par les fans

Depuis la sortie du dernier jeu de la franchise, “Mass Effect Andromeda”, les fans attendaient avec impatience l’annonce d’un nouvel opus. Cette attente est renforcée par le fait que BioWare a souvent profité du N7 Day (7 Novembre) pour révéler des informations sur ses prochains projets en lien avec Mass Effect.

Mass Effect en parallèle avec Dragon Age

En plus de travailler sur Mass Effect 5 (annoncé depuis 2020), le studio canadien BioWare sous la supervision d’Electronic Arts se concentre également sur sa célèbre licence Dragon Age, avec le jeu “Dragon Age Dreadwolf” prévu pour une sortie prochaine. Ces deux franchises de RPG ont de nombreuses similarités et différences, mais toutes deux bénéficient d’un soutien inconditionnel de leur communauté respective.

Qu’en est-il de l’avenir de Mass Effect ?

Pour Bioware, Mass Effect 5 doit être un succès. L’industrie du jeu vidéo connaît des difficultés et de nombreux studios se trouvent obligés de supprimer certains postes ou d’annuler des jeux pour manque d’effectif, parfois aussi de moyens. Pour l’année 2023, on compte pas moins de 2000 licenciements dont 70 chez Bioware. Le studio n’a pu proposé un nouveau titre aux fans depuis la sortie d’Anthem en 2019, Mass Effect Legendary Edition n’ayant probablement pas aidé le studio à combler ce vide.

Alors que le teaser suscite de nombreux débats et spéculations parmi les fans, il n’est pas encore possible de confirmer quoi que ce soit concernant les événements et personnages de Mass Effect 5. Cependant, plusieurs points clés peuvent être évoqués :

Un personnage masqué portant un manteau avec le logo N7 au centre de l’intrigue

Possibilité d’un retour dans la galaxie de la Voie Lactée

Le titre Epsilon comme indice potentiel du cinquième jeu

Une suite directe à Mass Effect 3

Il est certain que **les fans sont impatients d’en découvrir davantage** et espèrent que BioWare continuera à partager des informations sur ce nouveau projet palpitant. D’ici là, la communauté reste en alerte et n’hésite pas à partager toutes ses théories sur ce que réserve Mass Effect 5.