macOS Monterey : voici la dernière version de l’OS d’Apple

Apple a officialisé la toute dernière version de son système d’exploitation pour ordinateurs Mac. Il s’agit de macOS Monterey ou encore macOS 12. Celui-ci vient alors succéder à macOS Big Sur dont il en reprend les principales lignes en y ajoutant quelques nouveautés.

Les nouveautés apportées

macOS Monterey ne constitue pas une mise à jour majeure de l’OS d’Apple. Elle apporte néanmoins son lot de nouvelles fonctionnalités par rapport à macOS 11 au sein de plusieurs applications. Voici un petit résumé des principales nouveautés.

Concentration

Il s’agit d’une extension du mode ne pas déranger. Egalement présent sur iOS 15 et iPadOS 15, le mode concentration permet de créer des profils personnalisés en filtrant les notifications à afficher. L’on pourra synchroniser le mode sur différents appareils mais également le signaler dans des applications comme iMessage.

FaceTime

L’outil de visioconférence d’Apple reçoit une mise à jour qui permet désormais de l’utiliser sur d’autres appareils en dehors de ceux de la marque à la pomme. L’on peut alors inviter des utilisateurs Windows ou Android pour rejoindre une discussion via un navigateur web. On retrouve également de nouvelles fonctionnalités comme l’élimination et l’accentuation des bruits environnants. Il y a aussi la possibilité de flouter l’arrière-plan sur les appareils équipés des processeurs M1, M1 Pro et M1 Max.

AirPlay

AirPlay ne se limite plus à caster l’écran d’un Mac sur un autre écran. En effet, la fonction permet désormais d’utiliser l’écran de ce Mac pour diffuser le contenu affiché sur un iPhone ou un iPad.

Universal Control

Cette nouvelle fonction permet de balader le curseur d’une seule souris sur différents appareils. l’on pourra alors se balader et effectuer des glisser-déposer de fichiers entre un iMac, un MacBook et un iPad par exemple. L’on devra néanmoins patienter un peu avant de voir le déploiement officiel de cette fonctionnalité sur les appareils compatibles.

Textes dans l’image

Le nouvel OS peut détecter les textes présents dans une image. Ainsi, l’on aura la possibilité de sélectionner et de copier ces textes pour les utiliser dans d’autres applications.

Les appareils compatibles

macOS 12 Monterey est la plus récente des mises à jour de macOS et malheureusement, elle ne sera disponibles que sur les appareils assez récents. Etant lancé avec les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, l’OS est préinstallé sur ces nouveaux appareils. L’on pourra également recevoir la mise à jour sur les MacBook Pro, MacBook Air et iMac sortis à partir de 2015. Elle est aussi disponible sur les Mac Pro sortis dès 2013, les Mac mini à partir de 2014, les MacBook depuis 2016 et les iMac Pro lancés en 2017 et ultérieurs.

Comme souvent dans l’écosystème Apple, la mise à jour vers macOS Monterey s’effectue d’une manière très simple. Il suffit en effet d’ouvrir le Mac App Store pour y trouver un message annonçant la disponibilité de la mise à jour. L’on pourra également se rendre dans les Préférences Système et de choisir la section Mise à jour de logiciels. Il ne restera plus alors qu’à lancer la mise à jour pour profiter des nouvelles fonctions de Monterey.