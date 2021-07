MacOS Big Sur sur un MacBook Pro M1 : La combinaison parfaite !

Apple a sorti il y a quelques mois l’une des plus grandes évolutions de MacOS, son système d’exploitation pour les MacBook. Baptisée MacOS Big Sur, cette mise à jour majeure fait également la transition vers MacOS 11, abandonnant ainsi la génération MacOS X sortie il y a près de 20 ans.

D’autre part, la firme de Cupertino a également sorti une nouvelle génération de MacBook et d’iPad équipée d’une puce maison : l’Apple M1. Cette puce offrira alors des performances exceptionnelles aux appareils concernés, dont le MacBook Pro M1. Voici alors l’occasion de découvrir cette expérience de MacOS Big Sur sur un MacBook Pro M1.

Les nouveautés apportées par MacOS Big Sur

MacOS Big Sur débarque avec un tas de nouveautés enrichissant davantage l’expérience utilisateur tout d’abord, il y a le nouveau design largement inspiré de ce que l’on peut trouver sur iOS. L’on assiste alors à un renouveau sans pour autant perdre l’ergonomie des précédentes versions. Un usage plus fréquent des surfaces translucides pouvant s’adapter à l’arrière-plan se remarque un peu partout dans l’interface.

A part le côté visuel, Big Sur apporte également des fonctionnalités supplémentaires. Il y a entre autres le centre de contrôle, lui aussi largement inspiré d’iOS. Celui-ci permet d’accéder à différents réglages rapides et peut aussi contenir des widgets, une fonctionnalité de plus en plus présents sur les différents systèmes à l’image du tout nouveau Windows 11. Les notifications ont également été remaniées pour une meilleure productivité. D’autre part, Big Sur permet aussi une meilleure gestion des accessoires Apple comme les Airpods ou les AirTags.

Enfin, les applications intégrées au système bénéficient également de quelques mises à jour. On rencontre par exemple les panneaux de vie privée dans Safari ou encore la fonction Look Arround sur Plans. L’application Messages quant à elle reçoit différentes fonctions lui permettant de rattraper son retard sur les principaux concurrents.

Les avantages du MacBook Pro M1

Toutes les nouveautés de MacOS Big Sur sont disponibles sur les différents modèles de MacBook. Néanmoins, le nouveau MacBook Pro M1 dispose de plusieurs avantages par rapport à ses prédécesseurs. Le nouvel OS d’Apple permet en effet d’exécuter les applications iOS et iPadOS. Comme la nouvelle puce M1 possède la même architecture ARM que les puces des iPad et iPhone, toutes les applications sont théoriquement compatibles avec le MacBook Pro M1.

Un autre avantage essentiel de la puce M1 réside également dans la puissance. En effet, même l’iPad Pro M1 surclasse le dernier MacBook Pro sous Intel Core i9. Ainsi, le MacBook Pro M1 pourra offrir des expériences nettement supérieures à ces aïeuls avec une puce Intel. Il en résulte alors de gros avantages pour les tâches gourmandes.