MacBook Pro, AirPods 3: Les nouveautés de la dernière keynote d’Apple

Un peu plus d’un mois après sa précédente keynote qui a mis en avant la sortie des iPhone 13, Apple a organisé un second Apple Event pour cet automne 2021. Cette fois-ci, le main event de la soirée a été le lancement de nouveaux MacBook avec de nouvelles puces ultra-puissantes. Mais encore une fois, Apple nous a réservé bien plus d’une seule surprise. Voici le récapitulatif des annonces.

AirPods 3

La première annonce de la soirée constituait le lancement de nouveaux Airpods. Bien que la firme de Cupertino n’ait pas insisté sur l’appellation AirPods 3, il s’agit dans tous les cas de la troisième génération de ces écouteurs true wireless.

Ces nouveaux AirPods arborent un nouveau design qui se rapproche davantage de celui des AirPods Pro. Cela permettra notamment une diffusion directe du son dans le canal auditif. Les oreillettes sont également résistantes à la sueur et aux éclaboussures.

Concernant les fonctionnalités, les AirPods 3 proposent une option dénomée Spatial Audio qui permet de produire un son complètement immersif. Ils disposent également d’un égaliseur adaptatif. Les fréquences sonores s’adaptent alors au contenu écouté pour obtenir un son parfait et réaliste en toute circonstance.

Du côté de la batterie, Apple annonce une autonomie totale de 30 heures, de quoi tenir pendant plusieurs jours. De plus, les écouteurs sont désormais compatibles avec la recharge sans fil via le chargeur MagSafe.

Les nouveaux AirPods 3 sont lancés à un prix de 199 €, le même prix de lancement que leurs prédécesseurs. Les précommandes sont déjà ouvertes pour une livraison à partir du mardi 26 octobre 2021.

Puces M1 Pro et M1 Max

La marque à la pomme a par la suite poursuivi avec la présentation des nouvelles puces pour ses ordinateurs et tablettes. Tout d’abord, il y a la puce M1 Pro conçue pour mieux s’adapter aux professionnels. Gravée en 5 nm, elle se compose de deux fois plus de transistors que sur son prédécesseur, ce qui lui permet alors d’être 70% plus performante.

L’on dispose pour cela de processeurs jusqu’à 10 cœurs, un GPU jusqu’à 16 cœurs et une mémoire vive unifiée jusqu’à 32 Go. Comme la puce Apple M1 donne déjà du fil à retordre à la concurrence, cette nouvelle version risque de faire des merveilles. Une bonne nouvelle pour les professionnels à qui elle doit d’ailleurs son nom.

Et comme si une simple version Pro ne suffisait pas, Apple a dévoilé une version encore plus puissante, la M1 Max. cette dernière se montre alors deux fois plus puissante que la M1 Pro, de quoi en faire la plus puissante disponible sur ordinateur portable. Ici, l’on retrouve un processeur à 10 cœurs, un GPU jusqu’à 32 cœurs et une mémoire vive unifiée maximale de 64 Go.

Bien évidemment, les applications pour Mac sont les premiers à tirer pleinement profit de cette performance inouïe, surtout les applications maison d’Apple. En d’autres termes, cela ne pourra qu’améliorer davantage l’expérience Apple sur les nouveaux appareils.

MacBook Pro 14 et 16 Pouces

Il était évidemment hors de question pour Apple de dévoiler ses nouvelles puces sans aucun appareil pour les exploiter. Pour cela, quoi de mieux que de nouveaux MacBook Pro embarquant la toute dernière génération de puces. Cette nouvelle crue se décline en deux versions, en 14 pouces et en 16 pouces. Néanmoins seule le nouveau MacBook Pro 16 Pouces aura une version équipée de l’Apple M1 Max. En effet, toutes les versions du nouveau MacBook Pro 14 pouces embarqueront toutes la M1 Pro, du moins pour le moment.

A l’extérieur, le premier véritable changement est la disparition de la Touch Bar et le retour à un format plus classique. Pour la connectique, l’on a accès à trois ports USB-C/Thunderbolt, un port HDMI, un lecteur pour carte SD, un prise mini-jack ainsi qu’un port MagSafe.

L’écran à également droit à des bordures 60% plus fines que sur les précédents modèles. Cela est notamment rendu possible grâce à l’utilisation d’une encoche comme sur un iPhone. La dalle en elle-même est un écran Liquid Retina XDR. Elle embarque la technologie mini LED que l’on trouve sur les derniers iPad Pro. L’on a aussi accès à la technologie ProMotion pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant un affichage ultra-fluide.

Le notch abrite une caméra FaceTime HD 1080p qui fera des merveilles lors des vidéoconférences. Pour accompagner la qualité de l’image, l’on profite également de six haut-parleurs offrant un son immersif.

Du côté de l’autonomie, Apple prévoit 17 heures en lecture vidéo pour le modèle 14 pouces et jusqu’à 21 heures pour le modèle 16 pouces. Ces nouveaux MacBook bénéficient aussi de la recharge rapide qui permettra de recharger la batterie à 50 % en seulement une demi-heure.

L’on peut se procurer le MacBook Pro 14 pouces à partir de 2249 € et le MacBook Pro 16 pouces à partir de 2749 €. Les précommandes sont déjà ouvertes et les livraisons débuteront à partir du mardi 26 octobre 2021. Les nouveaux MacBook Pro sortiront avec macOS Monterey, la dernière version de l’OS de la pomme.

Les autres annonces

Apple a également procédé à d’autres annonces lors de cette keynote. L’on peut citer entre autres l’arrivée de nouveaux coloris pour le HomePod mini. L’on découvre alors le bleu, l’orange et le jaune en plus du noir et du blanc déjà disponibles auparavant. Quant au prix, il reste toujours à 99 €.

À part cela, il y a également un nouvel abonnement Apple Music. Il est désormais possible de profiter de l’offre de streaming musical à partir de seulement 4,99 €/mois. L’assistant vocal Siri peut désormais proposer des playlists selon le contexte.