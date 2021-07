Ma French Bank : Test & Avis de la banque mobile de la Banque Postale

Présentation

Ma French Bank est une banque mobile appartenant au groupe la Banque Postale. Créée en 2019, la néobanque a déjà atteint les 100 000 clients en seulement 6 mois d’activité. Elle se fixe comme objectif de proposer une offre entièrement adaptée aux besoins des citoyens français.

Comme toute néobanque, Ma French Bank se repose sur un usage sur mobile. Cela permet d’accéder à tout moment aux différentes informations et fonctionnalités liées au compte. Mais à part cela, elle est également accessible depuis un réseau de 2000 bureaux de poste à travers tout le territoire. Cette proximité joue alors un rôle crucial dans la politique de la banque mobile qui se veut toujours plus près de ses clients.

A qui s’adresse Ma French Bank ?

La Banque Postale disposait déjà d’un certain panel de clients depuis sa création en 2006, largement hérités de l’ancien service de La Poste. En créant Ma French Bank, elle s’adresse surtout à une clientèle relativement jeune. En effet, la néobanque cible davantage les particuliers âgés de 18 à 35 ans. À part cela, elle a aussi conçu une offre spécialement pour les mineurs entre 12 et 17 ans.

Grâce à ses nombreux avantages, Ma French Bank correspond à une grande variété de besoins. Tout d’abord, son offre répond aux besoins des utilisateurs soucieux de l’autonomie et de la simplicité des offres bancaires. Elle permet en effet d’avoir un plus grand contrôle sur son compte en banque et cela tout simplement depuis son smartphone.

D’autre part, les tarifs agressifs de la néobanque en font un véritable allié si l’on souhaite faire des économies. À cela s’ajoute des taux très avantageux à l’international, ce qui constitue un énorme avantage pour ceux qui voyagent régulièrement.

Les offres

Ma French Bank propose un compte bancaire accompagné d’une carte bancaire et d’une application.

Le compte Ma French Bank

Le compte Ma French Bank est un compte courant englobant l’essentiel des services de la néobanque. Il s’agit d’un compte sans découvert avec solde et contrôle en temps réel via l’application mobile. Toutes les dépenses sont alors catégorisées et accessibles en quelques touches. De plus, il est possible d’alimenter le compte avec une carte bancaire d’un autre compte.

Le Compte permet d’obtenir une carte Visa internationale ainsi qu’une application pour tout contrôler.

Le compte WeStart

À part le compte courant standard, Ma French Bank propose également une offre dédiée aux mineurs âgés de 12 à 17 ans. Baptisée Compte WeStart, cette offre spéciale ados permet d’apprendre aux jeunes à être plus indépendants. Cela leur permettra de gérer eux-mêmes leurs budgets sans risque de découverte.

WeStart donne accès à un compte, une carte Visa internationale et une application simplifiée. Les parents auront un contrôle total sur les mouvements de ce compte et peuvent définir les limites de paiement et retraits.

La carte

Ma French Bank propose une carte Visa internationale très pratique pour tout type d’utilisateur. Simple d’utilisation, elle ne dispose d’aucun frais sur les paiements et les retraits même à l’étranger. La carte est également compatible avec les services de paiement sans contact Apple Pay et Samsung Pay.

De plus, vous pourrez modifier vous-même le les plafonds de votre carte, retrouver son code secret ou encore la bloquer et la débloquer gratuitement. Toutefois, les plafonds se limitent à 3 000 € de paiement en un mois et 1 000 € de retraits en une semaine.

Les services

L’offre Ma French Bank permet de profiter de nombreux services très pratiques.

Assurances

La carte Visa intègre nativement différentes assurances liées à son utilisation à l’international. A part cela, la banque mobile offre également des garanties sur les achats en ligne, les moyens de paiement et sur l’identité de l’utilisateur. En partenariat avec la compagnie d’assurance Lovys, Ma French Bank propose aussi une assurance smartphone ainsi qu’une assurance habitation.

Transfert d’argent

En plus du virement bancaire classique, Ma French Bank offre également de nombreuses options pour le transfert d’argent. Il y a notamment la possibilité d’envoyer de l’argent par SMS. Le destinataire reçoit alors un lien lui permettant de recevoir l’argent sur n’importe quel compte bancaire.

Il existe aussi d’autres outils pour se partager des dépenses ou pour cotiser sur un achat. La fonction We Partage permet par exemple de diviser un compte entre proche en toute simplicité. Il y a aussi l’outil Let’s Cagnotte grâce à laquelle on peut collecter de l’argent rapidement pour un projet commun.

Crédit

Comme toutes les banques classiques, Ma French Bank permet d’obtenir à un crédit renouvelable pour financer des projets personnels ou bien pour gérer un imprévu. Vous pouvez choisir vous-même le montant à emprunter et l’argent sera disponible instantanément. Par la suite, vous rembourserez au rythme qui vous convient en ajustant la mensualité à volonté.

Tirelire et investissement

Ma French Bank offre un moyen simple et pratique de mettre de l’argent de côté sans trop y penser. Grâce à l’option Ma Tirelire, vous pouvez verser de l’argent dans votre cagnotte à chaque utilisation de la carte. L’on pourra alors définir le montant à épargner en arrondissant l’addition, en prélevant un pourcentage bien défini ou bien en fixant un montant pour chaque type d’opération.

Vous pouvez aussi accéder à KissKissBankBank, une plateforme de crowdfunding. Celle-ci vous permettra alors de lancer une collecte de fonds pour donner vie à vos projets. D’un autre côté, vous aurez également la possibilité de soutenir un projet qui vous paraît rentable. Dans un cas comme dans l’autre, vous avez toujours de grandes chances de faire des bénéfices.

Le support client

Dans le cas où vous avez besoin d’assistance dans l’utilisation des services de la banque mobile, vous pouvez joindre le support client directement par téléphone au 09 69 36 20 10. Le service est accessible du lundi au samedi de 8h à 22h. vous pouvez également prendre contact avec un conseiller client par chat ou via les réseaux sociaux.

Vous pouvez aussi accéder à une foire aux questions (FAQ) afin de trouver des réponses aux questions les plus fréquentes. Un blog baptisé Mon French Mag’ vous donnera également des conseils sur l’utilisation des services de la néobanque.

Tarifs

Ma French Bank propose des tarifs parmi les plus agressifs du marché. Vous pouvez accéder à l’essentiel des services de la banque mobile pour seulement 2€/mois, incluant le compte, la carte et l’application mobile. Seule l’obtention des assurances en dehors de celles de la carte coûtera 2€ de plus par mois. Les mêmes tarifs s’appliquent également au compte WeStart.

Il existe deux moyens pour ouvrir un compte Ma French Bank : l’ouverture de compte en ligne et l’ouverture auprès d’un bureau de poste.

Ouvrir un compte en ligne

Il s’agit certainement de la manière la plus simple d’ouvrir un compte. Pour cela, il faut commencer par aller sur la page « j’ouvre un compte » sur le site officiel. Vous aurez alors un formulaire à remplir ainsi que des documents à fournir. L’on pourra alors signer le contrat en ligne et il ne vous restera plus qu’à alimenter votre compte pour recevoir la carte et profiter des offres.

Vous pourrez alors vous connecter sur l’application mobile disponible sur App Store et Google Play Store. Les mêmes procédures s’appliqueront pour le compte WeStart avec en plus les documents de l’enfant.

Ouvrir un compte au bureau de poste

Vous pouvez également vous rendre auprès d’un bureau de poste pour ouvrir votre compte. Pour cela, il vous faudra vous munir d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de résidence en France.

Notre avis sur Ma French Bank

Ma French Bank figure parmi les néobanques les plus pratiques disponibles en France. Elle présente de nombreux atouts comme son tarif très attractif et la gratuité de la majorité des services.

L’application est très agréable à utiliser et présente des fonctionnalités complètes. De plus, les nombreuses assistances facilitent davantage l’utilisation du service.

Elle se distingue également des autres banques en ligne par son offre de proximité par le biais des nombreux bureaux de poste présents à travers l’Hexagone. Cela en fait une offre particulièrement adaptée aux besoins des utilisateurs français. De plus, l’utilisation des services reste la même que l’on soit en France ou à l’étranger.

Le compte pour ados constitue également l’un des points forts de Ma French Bank. Elle offre de nombreuses possibilités et de liberté aux mineurs tout en restant sous la surveillance des parents.

Néanmoins, l’on pourra regretter le fait que la néobanque est principalement conçue comme une banque secondaire. En effet, l’on requiert un compte bancaire principal pour pouvoir utiliser les services de la banque mobile. Aussi, le paiement sans contact Google Pay n’est pas supporté, un petit frein pour un grand nombre d’appareil sous Android.

