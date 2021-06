Ma French Bank : 3 mois pour l’ouverture d’un compte

Vous êtes à la recherche d’une offre bancaire pas cher et complète? Vous ne souhaitez pas voir votre compte à découvert? Ma French Bank est la solution qu’il vous faut. Cette néobanque affiliée à La Banque Postale vous offre la possibilité d’ouvrir un compte pour le prix de 2€ par mois seulement. Un compte bancaire Ma French Bank comprend notamment un RIB français, une carte bancaire Visa ainsi que des transactions gratuites en zone Euro ainsi qu’à l’étranger. En ouvrant un compte chez Ma French Bank, vous pourrez ainsi envoyer et recevoir de l’argent en France, en Europe mais aussi à l’étranger sans payer de frais supplémentaires.

Le compte bancaire Ma French Bank est entièrement gérable depuis l’application mobile avec laquelle vous pourrez effectuer toutes les transactions bancaires, effectuer un paiement sans contact et voir en temps réel l’évolution de votre solde bancaire.

Vous pouvez également paramétrer votre carte bancaire depuis l’application mobile My French Bank ou la bloquer temporairement en cas de vol ou de perte. Grâce à l’application mobile, vous pouvez même vous créer une cagnotte automatiquement remplie à chaque dépense effectuée. Tout cela et bien plus encore pour 2€ par mois seulement sans engagement et ce, assorti de 3 mois offerts pour toute ouverture de compte.

OUVRIR UN COMPTE MA FRENCH BANK

Profitez de 3 mois offerts pour toute ouverture de compte

My French Bank vous offre 3 mois d’accès gratuit à tous les services et assurances inclus pour toute ouverture de compte. L’ouverture d’un compte chez My French Bank s’effectue en quelques minutes seulement et tout se fait en ligne.

Tout d’abord, vous cliquez sur le bouton «J’ouvre mon compte» sur le site officiel de My French Bank. Il vous suffit ensuite de remplir un formulaire d’identification puis de scanner et d’envoyer les pièces justificatives requises : pièce d’identité, justificatif de domicile et un RIB.

Une fois la vérification effectuée, vous recevrez par SMS ou par mail un code que vous devrez saisir pour signer le contrat. Enfin, un dépôt ou un virement d’un montant de 50€ minimum devra être fait sur votre nouveau compte My French Bank pour l’activer.

L’envoi de la carte bancaire Visa s’effectue quelques jours après la date d’activation de votre compte bancaire. Faites ainsi des économies sur votre compte en banque et facilitez-vous la vie en optant pour l’offre bancaire accessible à tous de My French Bank.