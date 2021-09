Lotus : on en sait davantage sur la Emira V6 First Edition 2022

Depuis quelques mois, Lotus tease sa prochaine et dernière voiture à combustion, la Emira. Pour le grand bonheur des fans de la marque, le constructeur britannique vient d’annoncer les principales caractéristiques et le prix de son prochain véhicule de sport. On apprend ainsi que la production débutera au deuxième trimestre 2022. La firme de Norwitch a finalement opté pour la motorisation à 6 cylindres pour le lancement de la gamme et elle l’a baptisé Emira V6 First Edition 2022.

La première édition de la Emira V6 héritera du bloc moteur Toyota 2GR-FE de 3,5 litres. La sportive développe ainsi 400 chevaux pour une vitesse maximale de 290 km/h. Niveau accélération, le 0 à 100 km/h se fait en 4.2 secondes pour un régime maximal à 6800 tr/min. La transmission manuelle tout comme la boîte automatique est à 6 rapports. La première affiche un couple à 420 Nm contre 430 Nm pour la seconde qui coûtera environ 1200 euros supplémentaires.

Diverses options pour plus de personnalisation

Pour le lancement, Lotus propose 6 motifs : bleu Seneca, jaune Hethel, gris Nimbus, rouge Magma, vert foncé et gris ombre. L’enseigne anglaise a cependant révélé que d’autres teintes vont les compléter. Pour varier les plaisirs et pour satisfaire au mieux ses clients, l’enseigne anglaise met en option 4 packs.

Avec le Driver’s Pack, l’utilisateur a le choix entre une suspension tourisme associée à des pneus Goodyear Eagle F1s ou une suspense sport avec cette fois ci des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Pour ce qui est du pack Design, le propriétaire a droit à des pédales sport, une garniture de pavillon en noir Alcantara, des vitres teintées ou encore des étriers de frein personnalisables (jaune, noir, argent ou rouge).

Il y a aussi le pack commodité qui donne droit à une caméra de recul, des capteurs de stationnement, des essuie-glaces munis de capteur de pluie, des rétroviseurs intelligents ainsi qu’un filet de chargement. Le pack noir complète les options.

Prix de vente encore inconnue pour la France

Lotus annonce sa Emira V6 First Edition 2022 d’entrée de gamme à 60 000 livres sterling (70 000 euros) au Royaume-Uni tandis que ce sera à 96 000 euros pour l’Allemagne. Pour la France, les experts misent pour plus de 100 000 euros. Quant aux Etats-Unis, on mise plutôt les 105 000 dollars. Livraison pour 2023.

Lotus prévoit de lancer une Emira cette fois-ci à 4 cylindres. Ce modèle embarquera par contre un moteur signé AMG.