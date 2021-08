Logiciel SugarCRM : Test & Avis du logiciel CRM

Depuis l’avènement d’internet, les innombrables logiciels qui ont vu le jour ont permis à de nombreuses entreprises de se développer rapidement. Parmi eux, les logiciels CRM ou Customer Relationship Management sont ceux qui ont le plus d’impact sur la gestion et la vie d’entreprise.

En effet, les logiciels CRM permettent de simplifier au maximum la gestion de la relation client d’une entreprise en exploitant au mieux les différentes données recueillies sur les clients. SugarCRM est l’un des logiciels les plus performants du marché actuel. Que propose ce logiciel SaaS dédié à la relation client?

Présentation

SugarCRM est un logiciel de gestion de la relation client développé et commercialisé depuis 2004 par la société américaine SugarCRM. À ses débuts, le logiciel était proposé en open source. Actuellement, SugarCRM est disponible en souscrivant un abonnement annuel. Le logiciel est conçu pour permettre aux dirigeants d’entreprises d’obtenir facilement et rapidement des données sur leur clientèle pour ensuite les utiliser de manière intelligente et productive.

SugarCRM propose à cet effet de nombreuses fonctionnalités et services qui le rende très accessible et facile à utiliser, que ce soit pour les startups, les PME ou encore les grandes entreprises. On dénombre plus de 2 millions d’utilisateurs de SugarCRM dans le monde, répartis dans plus de 120 pays. SugarCRM, c’est également un logiciel CRM plusieurs fois récompensé par le magazine PC Mag Business Choice.

Les fonctionnalités

SugarCRM est un logiciel CRM complet et proposant une grande variété de fonctionnalités. Quatre grands axes regroupent les principales fonctionnalités du logiciel CRM :

Automatisation des Ventes

Automatisation du Marketing

Service client

On y retrouve ainsi les principales fonctionnalités suivantes :

Reporting

Gestion des leads, contacts et opportunités

Automatisation des tâches

Workflow

Import et Export des données

Gestion des clients

Gestion des fiches produits

Gestion des prospects

Gestion de l’activité commerciale (appels, visites, rendez-vous, etc.)

Centralisation des informations clients

Marketing multicanal

Tableaux de bord

Gestion des prévisions et des objectifs

Il est également possible d’ajouter différents modules pour améliorer l’expérience de gestion avec le logiciel SugarCRM. Voici les différents modules disponibles :

Scoring de Leads et prospects

Géolocalisation et préparation des tournées

Gestion des données personnelles

Fiche de visites

Signature électronique de devis et contrat

Sondage en ligne

Générateur de document Office

Intégration Corporama

Gestion des échantillons

Gestion des formations

Gestion commerciale

Gestion des abonnements

Tableaux de bord statistiques

Intégrations (avec les différents logiciels comme FreshDesk, Docebo, Mailchimp, etc.)

Gestion des tableaux de bord

Authentification unique et renforcée

Les tarifs

Du côté des tarifs, la solution SugarCRM est proposé via des partenaires tels que Blue note systems qui propose les services associés.

La solution est proposée dans différentes version à partir de 52€HT par utilisateur et par mois avec un abonnement facturé annuellement. 5 utilisateurs au minimum doivent être inscrits à chaque compte Sugar Professional. Cette offre est spécialement adaptée pour accompagner les petites entreprises et les startups dans leur gestion de leur relation client.

Avantages

Le premier avantage dont dispose SugarCRM est la grande variété de fonctionnalités disponibles. Grâce à cela, le logiciel CRM permet d’obtenir une expérience de gestion de relation client d’un niveau supérieur. Cela permet également aux entreprises de trouver des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques en prenant en compte leur domaine d’activité, leur envergure ainsi que leur budget.

Le second avantage réside dans l’accessibilité du logiciel CRM. En effet, il est possible de profiter de l’intégralité des fonctionnalités, des documentations et des services proposés par SugarCRM depuis n’importe quel navigateur web récent. Il est également possible de se rendre directement sur le site depuis un ordinateur en téléchargeant et en installant le logiciel SugarCRM (Windows, Mac, Linux). Enfin, comme nous l’avons mentionné plus haut, SugarCRM dispose d’une application mobile qui vous permet de garder un œil sur l’évolution de votre stratégie CRM en temps réel.

Inconvénients

Malgré ses nombreux avantages, SugarCRM reste une solution onéreuse mais de grande qualité.

Notre Avis

Fort de ses années d’expérience dans le domaine du CRM, le logiciel SugarCRM a su mettre en place des solutions innovantes et efficaces pour aider les entreprises dans leur gestion de relation client.

Si les tarifs restent peu attractifs, il n’en reste pas moins que le logiciel SugarCRM propose une expérience de gestion complète et efficace pour les dirigeants d’entreprise.

Blue note systems, partenaire certifié depuis 2015, propose des formules d’abonnements incluant l’assistance et support illimitée et en français. Pour en savoir plus : www.bluenote-systems.com