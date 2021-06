Logiciel Freshworks CRM : Test & Avis de la gestion de la relation client

Grâce à la vulgarisation d’internet, de plus en plus de personnes ont accès à un nombre important d’informations, de formations, de produits et de services en tout genre.

Pour satisfaire au mieux ces potentiels clients, de nombreuses entreprises et start-up ont recours aux logiciels CRM. Ces logiciels ont pour principal avantage de faciliter et d’améliorer la relation entretenue par une entreprise et sa clientèle en utilisant des moyens technologiques ainsi que des stratégies de communication efficaces.

De plus, le marché des logiciels CRM est particulièrement bien fourni, ce qui permet à toutes les entreprises de tous horizons de trouver le logiciel adapté à leurs besoins.

Parmi ces nombreux logiciels, Freshworks CRM se présente comme la solution la plus efficace pour gérer votre relation client de A à Z en intégrant les ventes et le marketing au sein de la solution. Nous l’avons testé pour vous et voici notre avis sur ce logiciel CRM.

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler le mode de fonctionnement des logiciels CRM pour pouvoir mieux apprécier Freshworks. Tout bon logiciel CRM commence donc par recueillir des données sur les clients ainsi que sur les prospects : adresse mail, numéro de téléphone, adresse, profils sur les réseaux sociaux…

Ces données une fois analysées permettent de catégoriser chaque profil de client. Chaque entreprise peut ainsi adapter sa stratégie de communication en fonction du profil du client et lui proposer des services et produits adaptés. Grâce à la technologie du Cloud, les informations récoltées sont exploitées de manière rapide et efficiente par le logiciel CRM.

L’objectif est d’améliorer la relation entretenue par chaque entreprise avec chacun de ses clients et ce, pour réussir à termes à les fidéliser.

Présentation de Freshworks CRM

Passons maintenant à la présentation de Freshworks CRM. C’est vers la fin de l’année 2010 que la société lance le développement d’un premier logiciel de service client appelé Freshdesk.

Quelques mois plus tard, le logiciel est enfin proposé sur le marché international et il ne faut pas attendre longtemps pour que la clientèle de Freshdesk se forme.

Suite à deux opérations de levée de fonds réussies auprès de sociétés d’investissement basées à New-York, entre Décembre 2011 et Avril 2012, Freshdesk accélère son développement et atteint rapidement le seuil de 30.000 clients répartis dans le monde.

En 2016, Freshdesk propose son deuxième produit : le logiciel CRM Freshsales. C’est un an après que Freshdesk Inc. évolue en Freshworks Inc. et arbore ses nouvelles couleurs avec un nouveau logo. 10 ans après sa période de développement et de lancement, Freshworks devient une plateforme proposant divers logiciels orientés CRM.

À qui s’adresse le logiciel Freshworks CRM ?

Freshworks CRM est un logiciel particulièrement facile à prendre en main et s’adresse à toutes les entreprises qui opèrent notamment dans les secteurs du SaaS (Software as a Service), de l’assurance, de l’immobilier ou encore de l’éducation. Cette polyvalence a permis à Freshworks CRM de toucher un large public sur la scène mondiale, et cela en très peu de temps.

En effet, de nombreuses grandes entreprises ainsi que des marques de renommée mondiale ont recours au logiciel Freshworks CRM pour gérer efficacement leur relation client dans leurs activités respectives. Parmi ces grandes entreprises, on peut notamment citer les sociétés japonaises Honda et Toshiba, le géant allemand de la mode et de la parfumerie Hugo Boss, ou encore La Banque Postale de France.

À ce jour, la plateforme Freshworks Inc. compte pas moins de 150.000 clients répartis au quatre coins du monde.

Les fonctionnalités de Freshworks CRM

Pour fournir un accompagnement étape par étape de l’optimisation de la relation client (acquisition de nouveaux prospects, suivi des nouveaux clients, gestion des nouvelles commandes…), Freshworks CRM met à disposition des entreprises un vaste panel de fonctionnalités.

En effet, vous retrouverez sur le logiciel Freshworks CRM près de 145 fonctionnalités différentes qui vous permettront d’exploiter au maximum votre base de données clients et prospects. Parmi les principales fonctionnalités de Freshworks CRM se trouvent les suivantes :

Automatisation des workflows

Parcours clients

Analyses commerciales

Analyses marketing

Campagnes par e-mail

Segmentation client

Séquences de vente

Optimisation du taux de conversion

Formulaires Web

Gestion des contacts

Campagnes par chat

Ces fonctionnalités principales ainsi que les autres fonctionnalités sont regroupées en 8 catégories différentes :

Personnalisation : différentes fonctionnalités vous permettent dans un premier temps d’établir le profil de votre entreprise et de modifier si besoin chaque paramètre. Vous pouvez notamment créer un cycle de vie de contact, personnaliser la langue des transactions, automatiser le changement de devises ou encore créer des activités commerciales (réunions, appels…).

: différentes fonctionnalités vous permettent dans un premier temps d’établir le profil de votre entreprise et de modifier si besoin chaque paramètre. Vous pouvez notamment créer un cycle de vie de contact, personnaliser la langue des transactions, automatiser le changement de devises ou encore créer des activités commerciales (réunions, appels…). Productivité : sont regroupées dans cette catégorie les fonctionnalités qui permettent d’automatiser les tâches répétitives. Cela facilite ainsi l’enregistrement, le traitement et la classification des données des clients. Vous retrouverez également dans cette catégorie des fonctionnalités qui boosteront votre travail d’équipe grâce à l’automatisation de certaines tâches.

: sont regroupées dans cette catégorie les fonctionnalités qui permettent d’automatiser les tâches répétitives. Cela facilite ainsi l’enregistrement, le traitement et la classification des données des clients. Vous retrouverez également dans cette catégorie des fonctionnalités qui boosteront votre travail d’équipe grâce à l’automatisation de certaines tâches. Communication : cette catégorie recense les fonctionnalités qui vous permettent de maintenir le contact avec tous vos clients par différents canaux (appel, SMS, email, etc.) mais aussi avec les visiteurs de votre site internet.

: cette catégorie recense les fonctionnalités qui vous permettent de maintenir le contact avec tous vos clients par différents canaux (appel, SMS, email, etc.) mais aussi avec les visiteurs de votre site internet. Automatisation Marketing : dans cette catégorie, toutes les fonctionnalités présentées ont pour seul objectif de vous aider à mieux analyser chaque profil de client, pour ensuite mieux interpréter chaque action et habitude de consommation. Vous pourrez facilement agir en conséquence et automatiser certaines réponses (séquences d’emails, répondeur automatique…).

: dans cette catégorie, toutes les fonctionnalités présentées ont pour seul objectif de vous aider à mieux analyser chaque profil de client, pour ensuite mieux interpréter chaque action et habitude de consommation. Vous pourrez facilement agir en conséquence et automatiser certaines réponses (séquences d’emails, répondeur automatique…). IA Freddy : Freddy, c’est l’Intelligence Artificielle développée par Freshworks qui va vous permettre d’affiner encore plus votre relation client. Grâce à Freddy, vous pouvez plus facilement identifier les contacts les plus susceptibles de faire affaire avec vous, grâce notamment à son système de scoring des contacts et grâce à son algorithme d’analyse des données historiques pour chaque client.

: Freddy, c’est l’Intelligence Artificielle développée par Freshworks qui va vous permettre d’affiner encore plus votre relation client. Grâce à Freddy, vous pouvez plus facilement identifier les contacts les plus susceptibles de faire affaire avec vous, grâce notamment à son système de scoring des contacts et grâce à son algorithme d’analyse des données historiques pour chaque client. Gestion des Affaires : ici, vous pouvez accélérer vos affaires en effectuant différentes tâches, allant de la gestion des nouveaux produits à l’établissement de prévisions de ventes.

: ici, vous pouvez accélérer vos affaires en effectuant différentes tâches, allant de la gestion des nouveaux produits à l’établissement de prévisions de ventes. Analyses : obtenez différents rapports de production, de vente et de conversion (prospect en client, client en client fidélisé, etc.) et utilisez ces rapports pour booster votre chiffre d’affaire.

: obtenez différents rapports de production, de vente et de conversion (prospect en client, client en client fidélisé, etc.) et utilisez ces rapports pour booster votre chiffre d’affaire. Mobiles : à partir de l’application mobile, vous pouvez suivre toutes vos affaires même en étant hors connexion. Vous pouvez également synchroniser l’application mobile Freshworks CRM avec votre compte Gmail, votre identifiant Outlook ou encore vos cartes Google Maps.

Tarifs

Freshworks CRM propose un large choix d’offres pour pouvoir s’adapter à tout type de besoin et à des entreprises de toute taille.

La solution dispose d’une offre gratuite pour une utilisation très limitée. Le premier prix pour les offres professionnelles est à 29 €HT / utilisateur et par mois.

Vous pouvez également personnaliser votre expérience Freshworks CRM en ajoutant des fonctionnalités avancées payantes à votre offre.

Version Gratuite

Fait encore rare dans le domaine des logiciels CRM, Freshworks CRM propose une version gratuite de son logiciel à vie. Cette version gratuite met à votre disposition des fonctionnalités de base pour mieux débuter avec Freshworks CRM. À noter qu’une période d’essai gratuite de 21 jours est également disponible pour tester Freshworks CRM.

L’application mobile

Tout comme le logiciel pour bureau, l’application mobile Freshworks CRM est particulièrement ergonomique et intuitive. Elle vous permet de suivre en temps réel l’évolution de votre relation client. Cette application est disponible gratuitement dans l’App Store et dans le Google Play Store.

Avantages/Inconvénients

Les principaux avantages de Freshworks CRM sont sa facilité de prise en main, la fluidité du logiciel et de l’application mobile ainsi que les tarifs très attractifs. On déplore cependant quelques lacunes au niveau de la traduction en langue française de certaines fonctionnalités, que ce soit sur le logiciel ou sur l’application mobile.

Verdict

Le logiciel Freshworks CRM tient toutes ses promesses en assistant les entreprises dans le domaine de la relation client.

Freshworks CRM propose à cet effet des fonctionnalités complètes, intuitives et faciles à utiliser. Même si la langue anglaise domine légèrement, chaque utilisateur peut facilement utiliser Freshworks CRM pour ses activités.

Le logiciel Freshworks CRM est donc le must have pour améliorer ses stratégies marketing et ses stratégies de communication en vue de pérenniser les activités de son entreprise.

