Livestorm vs Zoom : quel logiciel de visioconférence choisir en 2020 ?

Que l’on soit autoentrepreneur, travailleur en freelance, employé itinérant, consultant ou chef d’entreprise (grandes entreprises, PME/TPE, etc.), il est désormais fréquent que l’on ait besoin de réaliser des réunions par visioconférence. Ces réunions virtuelles se font aujourd’hui via des outils en ligne faciles d’utilisation et disponibles où que l’on soit dans le monde. Ces outils peuvent prendre la forme de logiciels tandis que d’autres sont utilisables directement depuis un navigateur.

Si certains permettent, par ailleurs, de réaliser des réunions avec des centaines voire des milliers de personnes, d’autres se démarquent par la possibilité d’y intégrer des outils de gestion ou de présentation pour faciliter la tenue des réunions. Toutefois, il peut être difficile de faire son choix en matière de logiciel de visioconférence vu que leur nombre augmente et les fonctionnalités sont aussi multiples pour chaque outil.

Parmi ces logiciels de visioconférence se trouvent Livestorm et Zoom, deux des logiciels les plus utilisés dans leur catégorie. Si les fonctionnalités de ces logiciels sont plus ou moins les mêmes, il est nécessaire de comparer l’intégralité de leurs caractéristiques afin de fixer son choix. Suivez ainsi ce comparatif pour faire aisément votre choix et réussir vos réunions en ligne, vos webinars ou vos visioconférences professionnelles.

Comparatif des deux logiciels de visioconférence Livestorm et Zoom

Les sociétés

Commençons par Livestorm. Il s’agit d’un logiciel de conférence en ligne utilisé pour réaliser des vidéos, des réunions, des webinars, des formations en ligne, des leçons ou les évènements en live. Cet outil a été lancé en 2016 par Robin Lambert, Gilles Bertaux, Vincent Garreau et Tom Forlini lorsque ces comparses décident de créer la société Livestorm.

Cette société est spécialisée dans l’édition et la création d’applications web dédiées au partage de flux vidéo. La qualité de ces flux vidéo est assurée par l’utilisation du WebRTC et des web sockets. Ces techologies permettent au logiciel d’adapter la qualité et le format des vidéos aux navigateurs utilisés par les utilisateurs, que ce soit Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox et Google Chrome. Ce logiciel de webinar comporte, par ailleurs, des dizaines de fonctionnalités toutes aussi innovantes les unes que les autres.

Pour ce qui est de Zoom, ce logiciel dédié au partage de flux vidéo en ligne a été créé par Zoom Video Communication, une entreprise californienne spécialisée dans les services de téléconférence. C’est Eric S. Yuan qui fonde la société mère de Zoom en 2011 en combinant les réunions en ligne, le chat, la collaboration mobile et la vidéoconférence. Zoom voit alors le jour en 2013 et connaît un grand succès de par ses dizaines de millions d’utilisateurs répartis dans le monde.

De plus, Zoom se veut être une plateforme d’interaction sociale grâce à de nombreux évènements interactifs organisés par la société mère dont Zoomtopia, une vidéoconférence organisée chaque année avec tous les utilisateurs de Zoom dans le monde. Par ailleurs, de par les partenariats qui ont amorcé l’ajout de nombreuses autres fonctionnalités au logiciel, Zoom séduit tant les utilisateurs professionnels que les particuliers, les lycéens, les artistes ou même des professeurs de Yoga

Fonctionnalités

Livestorm dispose de nombreuses fonctionnalités nécessaires tant à la bonne tenue et à la qualité des webinars qu’à la réussite des différentes campagnes marketing de l’entreprise ou de l’autoentrepreneur utilisant ce logiciel. Parmi ces fonctionnalités principales de Livestorm se trouvent ainsi :

L’organisation de webinars illimités : les professionnels ainsi que les particuliers peuvent organiser autant de webinars qu’ils le souhaitent

Les webinars pré-enregistrés : Cette fonctionnalité permet à ceux ou celles qui ont des difficultés à présenter en direct de pré-enregistrer leurs webinars

L’organisation évènementiel : chaque webinar organisé peut être programmé à l’avance avec plusieurs dates et avec une seule page d’inscription

L’enregistrement des webinars : tous les contacts d’un utilisateur de Livestorm peuvent revoir un webinar enregistré durant sa tenue

L’intégration de vidéos Youtube : cette fonctionnalité dédiée à l’externalisation de stream permet aux organisateurs de webinar d’intégrer un Youtube Live ou d’autres flux vidéos à leurs webinars

Le partage d’écran : Livestorm permet de partager son écran afin de partager une présentation Powerpoint ou pour partager le test d’un logiciel donné

Le partage de fichiers : Livestorm permet de partager une vidéo ou des fichiers divers avec son audience

Les sondages en temps réel : Ce logiciel de visioconférence permet de réaliser et de lancer des sondages en plein milieu d’un webinar

Le chat : Le chat permet à l’organisateur du webinar d’échanger en direct avec son audience

Les questions publiques/privées : Les participants à un webinar peuvent voter ou envoyer des questions pendant le webinar même

La co-animation de webinar : Il est possible pour l’organisateur principale d’inviter directement en plein webinar un animateur parmi les participants

L’intégration et la personnalisation de formulaires d’inscription : Les formulaires d’inscription à un webinar sont disponibles directement sur votre site via Iframe. Dans ces formulaires, vous pouvez aussi rajouter des champs d’inscription prédéfinis ou personnalisés

L’intégration de logo aux webinars : Pour personnaliser le webinar, il est possible d’y intégrer votre propre marque, votre logo ou toute autre identité visuelle. Cette fonctionnalité liée au branding est d’ailleurs une bonne campagne marketing

Les rapports analytics : Ces rapports permettent de connaitre le nombre de personnes ayant participé à la session live

Les rapports de participation : Ces rapports permettent aux organisateurs de connaître qui a suivi le webinar jusqu’à la fin et ceux qui sont partis pendant le webinar

Les détails et l’origine des inscrits : Les organisateurs peuvent visualiser les informations sur chaque participant ainsi que les sources d’inscription de chaque participant

Les replays : Livestorm permet de revoir les webinars en replay instantanés et de stocker tous les webinars réalisés

Les replays analytics : Ces analytics concernent les replays incluant les webinars déjà publiés

Les emailing : Livestorm permet d’envoyer des emails d’invitation personnalisés, d’envoyer des emails de rappels automatiques, de suivre les emails (délivrés ou non) ou d’envoyer des emails de remerciement

L’intégration d’outils : Avec cette fonctionnalité, il est possible d’intégrer plus de 1000 logiciels cloud à Livestorm grâce à Zapier

Les notifications en temps réel sur Slack : Les notifications d’inscription se font instantanément sur Slack

L’exportation de données en CSV et Excel : Parmi les données pouvant être exportées se trouve la liste des participants aux webinars

Le support multilingue : Il est possible d’animer les webinars organisés sur Livestorm dans 17 langues dfférentes grâce à des traductions simultanées

Le Call-to-Action : Il est possible d’afficher un Call-to-Action (CTA) à l’audience d’un webinar pour que les participants consultent une page web ou une offre promotionnelle 1000 participants : Livestorm permet d’organiser des webinars avec près de 1000 participants

Le compte Entreprise : Ce compte permet d’associer tous les utilisateurs Livestorm à un compte-parent entreprise

Les webinars privé ou payants : Les webinars privés sont des évènements n’incluant que quelques personnes. Les webinars payants, quant à eux, permettent d’organiser des webinars payant

La modération des inscrits : Il est possible d’accepter ou de refuser certaines inscriptions à un webinar

Tout comme Livestorm, Zoom dispose de nombreuses fonctionnalités dont :

Le mode Vidéo et Audio HD intégré : cela garantit la qualité des webinars et des réunions réalisées avec Zoom

La participation de 1000 personnes : Chaque webinar peut inclure jusqu’à 1000 personnes réparties dans le monde entier

L’intégration de vidéos à l’écran : Zoom permet d’inclure jusqu’à 49 vidéos à l’écran lors de webinar

Le partage d’écran multiple : Zoom permet aux participants de partager simultanément leur écran

La sécurité des réunions : Toutes les réunions sont chiffrées et protégées par des mots de passe afin d’assurer la sécurité des données communiquées lors de ces réunions

L’intégration d’outils divers au logiciel : Il est possible d’intégrer des outils de collaboration divers au logiciel Zoom

L’enregistrement et la transcription des réunions : chaque réunion organisée avec Zoom peut être enregistrée localement ou sur le cloud. Chaque réunion enregistrée peut aussi bénéficier de transcriptions générées par l’intelligence artificielle

Les agendas simplifiés et la programmation des réunions : les réunions peuvent être programmées depuis Outlook, iCal ou Gmail

La personnalisation de l’arrière-plan : Zoom permet d’activer les arrière-plans virtuels et de les personnaliser

Le mode conduite : Grâce à ce mode, il est possible de participer à chaque réunion Zoom tout en conduisant

Le partage des fichiers : il est possible de partager des fichiers lors d’un webinar

La création de sondages en temps réel : Grâce à Zoom, vous pouvez activer des sondages et des sessions de questions-réponses lors de vos webinars

Le suivi de l’audience : Pendant les webinars, vous pouvez suivre l’usage et les tendances d’utilisation des participants

Les options audio : Zoom permet de lancer des appels VoIP gratuits ou payants vers plus de 55 pays

Les tarifs

Livestorm propose une version gratuite dénommée « Webinar&Meet Basic ». Toutes les fonctionnalités sont inclues dans cette version gratuite et le nombre de webinar et de réunions est illimités. Toutefois, chaque webinar est limité à 20 minutes maximum avec 10 inscrits maximum tandis que chaque réunion ne peut inclure que 4 participants.

Livestorm propose néanmoins deux formules payantes : le Webinar Premium et le Meet Premium. La formule Meet Premium est proposée à 28€ par mois par animateur et inclut des meetings avec 8 participants et des salles de réunions illimitées. La formule Webinar Premium, quant à elle, est proposée à 89€ par mois par animateur et inclut les webinars, les modérateurs et la VOD illimités. Il est possible d’effectuer 4h de live par session live et d’inclure de 100 à 1000 participants. Pour les grands groupes ayant des besoins particuliers, Livestorm propose une tarification personnalisée en fonction de ces besoins.

Zoom propose une version gratuite. Cette version permet d’organiser des réunions et des webinars de 40 minutes maximum avec 100 participants. Néanmoins, Zoom propose également des options payantes à partir de 14.99€ par mois et par animateur. Ces versions payantes permettent d’inviter plus de participants, de connecter Zoom à Skype Entreprise, d’obtenir une URL personnalisée ou d’activer les fonctionnalités avancées de Zoom.

Quel logiciel choisir en 2020 ?

Au niveau des fonctionnalités, Zoom et Livestorm proposent à peu près les mêmes fonctionnalités si Livestorm propose beaucoup plus de fonctionnalités. Si vous êtes ainsi à la recherche d’un logiciel de visioconférence doté de multiples fonctionnalités, Livestorm reste l’outil idéal.

Côté tarif, Zoom reste néanmoins plus accessible avec des tarifs oscillant entre 14 et 19€ par mois par animateur. Du côté de Livestorm, les formules payantes commencent à 28€ par mois et cela peut aller jusqu’à plus de 100€ par mois par animateur en fonction des besoins de l’entreprise.

Afin de fixer son choix, le mieux reste ainsi d’évaluer en premier ses besoins en tant qu’entrepreneur ou en tant qu’entreprise. Ensuite, il s’agit d’opter pour la formule et le logiciel qui correspond à ses attentes et aux besoins identifiés en amont.