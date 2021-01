Livestorm vs GoToWebinar : Quelle plateforme de webinar choisir ?

Suite à l’avenue de la pandémie de Covid-19, les différentes mesures de confinement ont énormément chamboulé nos habitudes. L’on a alors délaissé les contacts directs et privilégié les rencontres virtuelles pour les différentes réunions.

Les webinars constituent une des solutions les plus prisés des professionnels afin de communiquer avec leurs clients, leurs prospects, leurs partenaires ou encore leurs différents collaborateurs. Mais la réussite d’un webinar varie grandement en fonction de la plateforme utilisée, vous consulter notre comparatif des plateformes de webinar. Cela dépend en effet de la qualité du logiciel utilisé et il est nécessaire de bien faire son choix.

Parmi les plateformes de webinar les plus populaires, l’on peut citer Livestorm (notre avis ici) et GoToWebinar. Nous allons comparer ces deux logiciels afin de déterminer lequel est le plus performant.

Les fonctionnalités

Les deux plateformes embarquent généralement les différentes fonctionnalités essentielles pour un bon logiciel de webinar. Que ce soit sur Livestorm ou sur GoToWebinar, l’on trouve des outils de gestion des contacts, des outils de messagerie, de planification des webinars ou encore l’intégration avec d’autres plateformes.

Afin d’avoir un meilleur suivi du déroulement de vos webinars, vous disposez également de l’intégration des emails, de l’invitation sur les réseaux sociaux et des outils d’analytiques. Du côté de l’assistance, l’on disposera d’un outil de webinar à la demande ainsi que de votes et sondages.

Malgré ces nombreuses similitudes, il existe quelques différences entre les deux logiciels. Livestorm met à disposition de ses utilisateurs une API grâce à laquelle il est possible mieux de paramétrer l’utilisation du service. L’on y retrouve également des outils tels que le Web service et Webhooks.

Un autre point intéressant, la plateforme dispose d’une fonction de visioconférence et supporte également les communications audio. Enfin l’exploration de données ainsi que le croisement des sources de données constituent également un énorme avantage de Livestorm par rapport à GoToWebinar.

En ce qui concerne GoToWebinar, le logiciel propose également des fonctionnalités absentes sur Livestorm. Il propose un meilleur mode multi-utilisateurs, c’est-à-dire que plusieurs personnes peuvent se servir du même compte. Le logiciel propose le protocole de sécurité SSL ou Secure Sockets Layer.

À part cela, GoToWebinar est disponible sur différentes plateformes dont le cloud via un navigateur web, Windows, Mac, iOS et Android. Cela donne plus de possibilités aux différents utilisateurs d’accéder aux webinars, aussi bien les hôtes que les participants. Livestorm quant à lui n’est disponible que sur le cloud.

Expérience utilisateur

Avec ces nombreuses fonctionnalités, il est assez facile de se perdre pendant l’utilisation de ces logiciels. Malgré cela, les interfaces sont généralement assez simples et intuitives, permettant d’accéder facilement aux nombreuses options.

En allant sur Livestorm, vous aurez droit à une bonne qualité de l’image et du son, ce qui est un paramètre crucial pour les participants. Dans le cas où vous ayez des difficultés à vous familiariser avec la plateforme, de nombreuses démonstrations sont disponibles directement sur le site. L’on y trouve également une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux questions les plus fréquentes.

Le site fait aussi une présentation des principaux cas d’utilisation du logiciel afin que vous puissiez en profiter au maximum. Livestorm se destine aux startups, aux petites entreprises, aux PME et aussi aux grandes entreprises.

Sur GoToWebinar, vous accéderez à une interface facile à utiliser. De nombreuses options y permettent aussi de comprendre le fonctionnement de la plateforme. Vous aurez accès à une foire aux questions pour trouver les solutions les plus appropriées aux problèmes les plus récurrents. Un blog vous permettra d’obtenir davantage d’explications sur l’utilisation du site et des webinars en général.

GoToWebinar offre des fonctionnalités beaucoup plus adaptées aux PME ainsi qu’aux grandes entreprises. Ses fonctionnalités destinées au équipes de grande taille sont plus poussées que sur Livestorm. En contrepartie, l’utilisation par les startups et les petites entreprises n’est pas très appropriée.

Les tarifs

Les tarifs constituent un élément essentiel afin de savoir quel logiciel de webinar choisir. Livestorm et GoToWebinar se reposent tous deux sur un système d’abonnements mensuels avec différents tarifs. Selon la formule d’abonnement choisie, l’utilisateur aura accès à des fonctionnalités plus ou moins avancées.

Livestorm propose trois formules d’abonnement différentes dont l’une est entièrement gratuite.

La formule Basic est une offre entièrement gratuite. Elle permet de découvrir les différentes fonctionnalités de la plateforme mais avec de nombreuses limitations.

L’offre Premium disponible à partir de 89 €/mois. Cette formule propose toutes les fonctionnalités du logiciel. L’ajout d’hôtes supplémentaires fait augmenter le tarif de 89 €/hôtes. Le choix de la limite du nombre de participants fait également grimper le tarif jusqu’à 179 € supplémentaires.

La formule Entreprise est spécialement adaptée aux équipes de 5 hôtes et plus. Elle apporte toutes les fonctionnalités premium avec en plus un support client dédié. Le tarif est entièrement personnalisé et se discute directement avec l’entreprise.

GoToWebinar propose également trois formules différentes, toutes payantes.

L’offre Starter coûte 89 €/utilisateur/mois. Chaque webinar est limité à 100 participants et les fonctionnalités sont assez limitées.

L’abonnement Pro est disponible à partir de 199 €/organisateurs/mois. Ici, la limite du nombre de participants aux webinars grimpe à 500. L’offre embarque également toutes les fonctionnalités présentes sur le logiciel.

La formule Plus est la plus prestigieuse de toutes et se destine aux gros projets. Cette offre coûte 429 €/utilisateur/mois. Il est désormais possible de réunir jusqu’à 1000 participants pour chaque webinar. L’utilisateur aura évidemment accès à toutes les fonctions de la plateforme.

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont les tarifs mensuels pour un abonnement annuel. Si vous choisissez une tarification mensuelle, le prix reviendra plus cher.

Le service client

Le support client est essentiel si l’on veut profiter pleinement des fonctionnalités auxquelles on a souscrit. L’on trouve naturellement différents moyens d’accéder à ce service client afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux.

Le support client Livestorm est joignable via email depuis le site officiel. Bien que le support soit plutôt réactif, il n’est joignable qu’à des heures bien définies. Vous pourrez également contacter l’équipe de Livestorm via le chat. L’on doit toutefois noter que la qualité du support varie en fonction du type d’abonnement choisi. Vous bénéficierez également de plus de possibilités selon que vous souscrivez à un forfait mensuel ou annuel.

Le support client GoToWebinar peut également être joint de plusieurs manières. En allant sur le site officiel, vous trouverez un formulaire conçu pour prendre contact avec l’entreprise. Un service de chat est également disponible pour discuter directement avec un conseiller client. Il vous sera également possible de joindre l’entreprise via les réseaux sociaux. Si vous souhaitez parler directement à un spécialiste, un service client par téléphone est aussi disponible.

Conclusion

En conclusion, Livestorm et GoToWebinar sont deux logiciels de webinar offrant des fonctionnalités très intéressantes. Toutefois, le nombre de fonctionnalités est légèrement plus importante sur Livestorm comparé à son concurrent. Cela n’empêche toutefois pas que certaines fonctions sont plus optimisées sur GoToWebinar.

Livestorm est un logiciel destiné à des utilisateurs allant des entreprises de petite taille aux grandes entreprises. Il couvre ainsi un plus large marché que GoToWebinar. En effet, ce dernier s’adresse surtout aux entreprises de taille moyenne et aux grandes entreprises avec des fonctionnalités plus optimisées à ces dernières.

Cela a également un impact sur le prix du service. Livestorm applique en effet des tarifs accessibles aux PME, surtout avec le mode gratuit. De l’autre côté, GoToWebinar nécessite un abonnement payant pour pouvoir fonctionner, mais les tarifs sont beaucoup plus accessibles pour les grandes équipes.

En ce qui concerne le support client, il est plus facile d’entrer en contact avec les équipes de GoToWebinar que celles de Livestorm. Aussi, la qualité du service sur GoToWebinar ne dépend pas de l’abonnement choisi contrairement au support client Livestorm.