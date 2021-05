L’iPhone 12 surclasse tous ses concurrents

Le cabinet Counterpoint Research vient de publier les résultats des ventes de smartphone pour le premier trimestre de 2021. Apple se positionne nettement au-dessus du lot avec sa gamme d’iPhone 12. Se principaux concurrents, Samsung et Xiaomi, se reposent essentiellement sur l’entrée de gamme.

Apple en tête sur tous les points

D’après les chiffres récemment publiés, Apple domine largement la vente de smartphones de ce premier trimestre. Sur le classement des revenus générés par la vente des smartphones, les quatre premières places sont occupées par les mobiles de la marque à la pomme. L’iPhone 12 Pro Max est en tête de liste, suivi par les iPhone 12 et 12 Pro. Même l’iPhone 11 de 2019 arrive encore en quatrième place. En tout, la firme de Cupertino détient plus d’un tiers des revenus engendrés sur le marché.

En ce qui concerne le volume total des ventes, le classement est plus ou moins similaire. Cette fois, c’est l’iPhone 12 qui arrive en tête devant l’iPhones 12 Pro Max. Les iPhone 12 Pro et 11 complètent le quatuor de tête. Parmi la gamme des iPhone 12 sortis fin 2020, seul l’iPhone 12 mini n’arrive donc pas à performer. Malgré cela, il rapporte encore plus d’argent que n’importe quel autre smartphone excepté le Galaxy S21 Ultra 5G de Samsung.

Une résistance grâce à l’entrée de gamme

Apple domine clairement le marché grâce à ses modèles de haut de gamme. Pour pouvoir résister à cette domination, ses principaux concurrents Xiaomi et Samsung s’appuient sur le succès de leurs modèles d’entrée de gamme. En effet, si les smartphones de haut de gamme n’arrivent pas à briller, les Redmi 9A, Redmi 9 et Galaxy A12 occupent tout de même un volume des ventes considérable. Ces derniers rencontrent surtout un grand succès sur le marché asiatique.

D’ailleurs, les constructeurs asiatiques déploient une multitude de modèles afin d’attirer une grande variété de consommateurs. Cela leur permet ainsi de vendre un grand nombre de terminaux mobiles, mais le revenu généré reste souvent limité. Ceci démontre également l’importance des modèles premium comme le Galaxy S21 Ultra 5G qui rapporte beaucoup au constructeur coréen.