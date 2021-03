L’informatique embarquée pour l’industrie et le transport : quelles options ?

La technologie et l’informatique sont de puissants leviers pour le développement des entreprises notamment celles de l’industrie ou du transport. Parmi les systèmes et moyens mis à disposition des différentes structures, l’informatique embarquée connait un essor considérable avec de grands enjeux. Elle apporte une réelle plus-value aux industries et aux entreprises dans le secteur du transport. Découvrez davantage ces excellentes solutions technologiques !

Qu’est-ce que l’informatique embarquée et comment elle fonctionne ?

L’informatique embarquée est un ensemble de systèmes et logiciels installés dans un équipement. Ces systèmes ont pour objectif la collecte, le contrôle, le suivi et le partage de certaines informations. À l’adresse https://www.ip-systemes.com/produits-informatique+industrielle+et+embarquee-1.html, vous trouverez d’excellentes offres pour l’informatique embarquée adaptée à votre entreprise. Pour la plupart, ces systèmes ont été conçus pour répondre à des besoins particuliers.

Ainsi, ils peuvent servir au contrôle de l’autonomie d’une machine, au calcul de la puissance et de la consommation énergétique d’un équipement ou encore à la localisation géographique de ce dernier. L’utilisation de ces dispositifs informatiques nécessite certains appareils électroniques. Entre autres, c’est :

les puces électroniques ;

les microcontrôleurs ;

les microprocesseurs ;

les ordinateurs embarqués ;

les smartphones, etc.

Lorsqu’ils sont associés à d’autres logiciels hardware ou software, ils peuvent effectuer des tâches plus avancées ou plus complexes.

Quels sont les avantages de l’informatique embarquée pour une industrie ?

L’informatique embarquée offre de nombreux avantages aux industries. En premier lieu, elle permet de disposer de meilleurs matériels de travail tels que les ordinateurs embarqués. Ces ordinateurs sont fabriqués à partir des dernières inventions technologiques. Ils sont durables, résistants et performants. Ils facilitent considérablement le travail au sein des industries. Ils optimisent également ces temps de travail.

En outre, cette technologie réduit la consommation des industries en énergie électrique. En effet, elle ne nécessite pas beaucoup d’énergie pour fonctionner. L’usage de l’informatique industrielle embarquée permet également de minimiser les frais d’énergie dépensée. Par ailleurs, elle réduit également la quantité de chaleur produite préservant les machines et les équipements.

De plus, les coûts de maintenance de ce système sont moindres et très abordables. Hormis la gestion des machines et équipements, l’informatique embarquée peut être un levier pour la fidélisation de la clientèle et pour une gestion adéquate du service après-vente.

En effet, elle peut offrir la possibilité aux prospects de traiter, d’acheter et de payer en toute sécurité en ligne. Tous ces avantages font gagner du temps et offrent des bénéfices conséquents aux activités des industries.

Informatique embarquée dans le transport : fonctionnalités et utilités !

L’informatique embarquée prend une ampleur considérable dans le secteur du transport. En réalité, elle est devenue un outil indispensable pour les professionnels de ce secteur. Ainsi, il est fréquent de rencontrer de nombreux véhicules disposant de scanners ou de capteurs incorporés. Ils permettent de recueillir et de fournir des informations sur ces véhicules.

Les informations collectées et transmises par les capteurs sont de diverses natures. Elles concernent davantage le conducteur et le véhicule. Le système embarqué renseigne sur la vitesse instantanée du conducteur ainsi que sur la distance parcourue. Il permet aux chauffeurs de respecter la législation et d’éviter les sanctions prévues en cas d’excès de vitesse.

Ensuite, c’est un puissant instrument de géolocalisation. Il s’agit d’un élément vital pour tout conducteur. En effet, la géolocalisation permet de se repérer facilement sur le trajet. De plus, il offre la possibilité d’éviter les embouteillages et les zones de travaux. Cerise sur le gâteau, l’informatique embarquée peut en plus de la géolocalisation, munir les véhicules de dispositif d’alarme. Ceux-ci pourront se déclencher en cas de vol ou d’incendie.

Enfin, le système embarqué permet de prévoir la maintenance des véhicules. Il est aussi d’une grande importance dans le convoiement et la livraison de marchandises. L’informatique embarquée est une technologie intéressante qui facilite les activités dans l’industrie et les transports.