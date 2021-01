LibertyVF : le site disponible sur une nouvelle adresse en 2021 ?

Le site gratuit Libertyvf ne fonctionne plus. Une situation qui a créé une polémique auprès des internautes qui n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement face à cette fermeture. En parallèle, certains se demandent s’il n’existe pas un nouveau lien Libertyvf grâce auquel ils pourraient continuer à télécharger gratuitement les films et séries. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la fermeture du site et sa nouvelle adresse en 2021.

À propos du site Libertyvf

Le site de téléchargement direct Libertyvf est une célèbre plateforme qui permet aux internautes de télécharger des vidéos de séries TV en streaming. C’est donc le streaming qui y est mis en avant ainsi que la possibilité de téléchargement de séries et films en haute définition et en illimité.

Dès lors, Libertyvf est devenu un véritable rival pour Netflix dans l’univers du streaming. En plus de cela, son lancement est une sorte de remplacement de LibertyLand fermé en 2011. C’est ainsi que ce dernier est devenu Libertyvf.

La nouvelle adresse Libertyvf 2021

Le site Libertyvf n’est pas réellement fermé, mais il a juste changé d’adresse pour migrer vers une autre. Dans le cas où votre FAI ne vous a pas bloqué l’accès au site, vous pouvez vous y rendre grâce à la nouvelle adresse Libertyvf 2021.

Ce sera l’occasion de télécharger gratuitement des films et des séries VF et Vostfr ainsi que des séries en streaming.

Les avantages de ce site

Il faut dire que le site Libertyvf offre de nombreux avantages à ses utilisateurs.

En effet, on trouve très peu de publicités au niveau de celui-ci. Cela permet donc de naviguer en toute tranquillité sans pour autant être dérangé par les annonces intrusives. De plus, le grand avantage de Libertyvf est qu’il propose des vidéos de haute qualité ultra HD : 1080P et 720 HD. Par ailleurs, vous avez la possibilité de télécharger des séries et des films de manière illimitée.

La sécurité est également garantie au niveau de ce site et les choix de téléchargement sont nombreux : des logiciels, des vidéos, de la musique MP3 et des jeux. On y trouve aussi de nombreux lecteurs vidéo qui assurent de ce fait un excellent streaming. Enfin, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour faire du streaming ou des téléchargements.

Pourquoi Libertyvf ne fonctionne plus ?

Depuis quelques mois, le site Libertyvf ne fonctionne plus au niveau de certains pays. En effet, il a été bloqué par leurs fournisseurs d’accès et est donc censuré. Cela a rendu mécontents des milliers d’internautes pour qui le site était une excellente alternative surtout durant cette période de crise sanitaire.

Ainsi, il convient de souligner que le site Libertyvf a été bloqué et est devenu inaccessible pour les utilisateurs, cependant, il n’est pas fermé de manière définitive. En effet, les administrateurs du site fournissent de gros efforts pour répondre au mieux aux besoins des internautes, et ce, malgré cette fermeture. Par ailleurs, ils se sont toujours assurés d’effectuer la mise à jour de la plateforme.

À propos de la censure de Libertyvf

Également appelée cybercensure, la censure est une mesure pratiquée par les fournisseurs d’accès internet avec l’autorité de l’État. En parallèle, les plateformes de streaming HD sont considérées par les autorités comme des sites de piratage qui proposent du téléchargement illégal. Ce qui fait qu’elles peuvent souvent être fermées ou bloquées par les FAI.

Dans le cas de Libertyvf, le blocage a été fait par la pression exercée par Hadopi sur les fournisseurs d’accès. Cet acteur contraint ainsi ces derniers à procéder au blocage des sites de téléchargement illégal visités par les abonnés. C’est une sorte de blocage localisé qui cible une zone ou un pays spécifique.

Ainsi en 2020, la plateforme a connu de nombreux dysfonctionnements ainsi que le non-respect des droits d’auteur. Ce qui est à l’origine de sa fermeture.

Les méthodes pour débloquer Libertyvf en France

Pour les utilisateurs qui résident en France ou dans un autre pays où le site a été censuré, il est possible de faire un déblocage de celui-ci. En effet, grâce à un puissant VPN, vous pouvez facilement accéder à la nouvelle adresse Libertyvf 2021. Vous l’aurez compris, il vous faut choisir le VPN de votre choix pour accéder à nouveau à votre site de téléchargement.

Pour procéder au déblocage de Libertyvf via le VPN CyberGost par exemple, la procédure est très simple. CyberGost vous offrira une nouvelle adresse IP géolocalisation pour rendre votre connexion internet anonyme.

Pour y arriver, téléchargez le VPN CyberGost puis installez-le sur votre appareil. Par la suite, procédez à son exécution et ouvrez l’onglet jaune pour changer de pays avant de vous connecter. Si vous êtes en France, définissez un autre pays non censuré. Enfin, rendez-vous sur le site Libertyvf et accédez de nouveau à la plateforme.

En ce moment, les navigateurs web envoient un message d’erreur aux internautes qui essaient de se rendre sur Libertyvf. Toutefois, l’utilisation du VPN pourra permettre de contourner cette censure.