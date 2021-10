LG complète sa gamme d’ultrabooks avec le nouveau Gram 16

LG vient de lancer sur le marché un nouvel ordinateur portable ultraléger. Il s’agit du LG Gram 16 qui vient compléter la gamme déjà composée des Gram 17 et Gram 14. Au menu, l’on dispose d’un PC portable d’une grande polyvalence et qui se montre parfaitement équilibré.

Associer la légèreté et le confort

S’il y a une particularité qui fait remarquer la gamme Gram de LG, c’est la légèreté. Et bien entendu, ce nouveau Gram 16 ne dérogera pas à la règle. En effet il ne pèse que 1190 g, ce qui lui permet de se glisser facilement dans un sac sans avoir à épuiser les épaules de son propriétaire.

Et pourtant, le Gram 16 n’est pas le plus compact des ultrabooks. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran de 16 pouces. L’ensemble tient néanmoins dans des dimensions très respectables de 35,59 x 24,34 cm avec une épaisseur de seulement 1,68 cm.

L’appareil profite d’un bel écran 16 pouces IPS LCD WQXGA avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un format de 16:10. Cela promet alors un excellent confort pour une expérience optimale dans la majorité des usages. De plus, ce PC ultraportable embarque un large pavé tactile de précision ainsi qu’un clavier rétroéclairé.

Un processeur de dernière génération

A l’intérieur, le Gram 16 se repose sur un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11ème génération. Celui-ci est épaulé par une mémoire vive de 16 Go LPDDR4X et d’un double emplacement pour SSD NVMe M.2 pour un stockage total de 1 To. Néanmoins, la légèreté de l’appareil oblige à se passer d’une carte graphique dédiée.

Pour la connectique, l’on trouve une paire de ports USB-C 3.2, un port HDMI, un port Thunderbolt 4 avec Power Delivery, une sortie casque et un slot pour carte mémoire microSD/UFS. Pour la connectivité sans fil, l’on a accès au Wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.1. L’on dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales ainsi que d’une encoche de sécurité Kensington.

LG a doté son PC portable d’une puissante batterie de 80 Wh. Celle-ci offre à l’appareil une autonomie allant jusqu’à 22 heures, assurant ainsi la productivité pour toute une journée. Enfin, le Gram 16 est livré avec Windows 11 Home préinstallé.

Prix du LG Gram 16

Le PC portable LG Gram 16 est vendu à un prix de lancement de 1 799,99 €. L’on peut d’ores et déjà aller sur le site officiel de LG pour le précommander jusqu’au lundi 18 octobre 2021. Après cela, les livraisons débuteront le mardi 19 octobre 2021.

La gamme comprend également le LG Gram 17 disponible à partir de 1 549,99 € ainsi que le LG Gram 14 vendu à partir de 1 600 €.