Les meilleures imprimantes 3D en 2020

Grâce à la technologie 3D, il est désormais possible de créer soi-même des accessoires et des objets du quotidien. On peut ainsi concevoir les objets de son choix en y ajoutant une touche personnalisée à souhait. Après ce prototypage, une imprimante 3D est nécessaire pour donner vie à ses créations.

Nombreuses sont les entreprises physiques ou en ligne proposant leurs services pour l’impression à domicile ou l’impression 3D en ligne de vos objets conçus. Vous pouvez également acheter vous-même votre imprimante 3D professionnelle pour créer vos accessoires à volonté. Suivez ainsi ce guide des meilleures imprimantes 3D disponibles sur le marché pour faire facilement votre choix.

Flashforge 1169 Finder

C’est une imprimante 3D qui se veut efficace et silencieuse à souhait. A usage domestique, cette imprimante se démarque par la qualité de son impression frôlant cette des imprimantes professionnelles. Pouvant être assemblé facilement, ce modèle propose une impression fluide dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 0.5mm. Peu énergivore, cette imprimante se démarque aussi par sa précision incroyable et par le fait qu’il soit possible de suivre l’avancement de son impression 3D.

Creality CR-10 Max

Cette imprimante se veut être facile à monter et facile à prendre en main. Son petit gabarit permet une manipulation aisée et des impressions 3D réussies, notamment pour les objets volumineux. Vous pouvez ainsi y imprimer vos accessoires pour Smartphone, vos protèges-objets divers ou vos étuis en tout genre. De plus, la qualité est au rendez-vous en ce qui concerne l’impression. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation, l’imprimante Creality CR-10 Max peut aussi imprimer sur différents types de matériaux.

Strateo Emotion Tech

Ce bijou de technologie de la marque eMotion Tech est une imprimante 3D professionnelle spécialisée dans l’impression 3D en grand format. D’ailleurs, certaines entreprises spécialisées en impression 3D Paris l’utilisent pour créer des objets et accessoires en thermoplastiques et ce, par extrusion. C’est un modèle d’imprimante misant sur la qualité et le rapport qualité-prix tient toutes ses promesses.

Anycubic Photon Mono SE

Dédiée particulièrement aux particuliers, cette imprimante se démarque par la qualité des objets imprimés mais aussi par son prix doux. Sa petite taille en fait un modèle compact, facile à manipuler et résolument facile à prendre en main. Imprimez ainsi facilement en trois dimensions vos étuis d’écouteurs, vos protège-câbles, vos petits supports en tout genre ou les porte-clés qui vous ressemblent.

Faire son choix

Pour faire son choix, il est important de prendre ses besoins et son budget en compte. En effet, chaque imprimante 3D possède des caractéristiques propres et à chaque besoin spécifique correspond forcément un ou plusieurs modèles d’imprimantes 3D.