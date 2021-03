Les French Days de retour en Avril, découvrez les dates

C’est officiel ! Les French Days seront là ce printemps et vont durer toute une semaine. Cette troisième édition des French Days est l’occasion rêvée pour faire son shopping pendant plusieurs jours d’affilée et ce, sans se ruiner. Allant des appareils électroménagers aux articles vestimentaires, en passant par les derniers Smartphones, les French Days sont la période promotionnelle idéale pour faire le plein de bons plans à l’arrivée des beaux jours.

Cette année, les French Days commencent au mois d’Avril pour se terminer au mois de Mai et se déroulent tant dans les boutiques physiques des participants que sur leurs boutiques en ligne.

Les dates des French Days 2021

Si l’année dernière, les French Days s’étaient tenus du 26 au 29 septembre, cette année 2021 les French Days se déroulent du 28 Avril au 04 Mai.

Cette période de soldes se déroule ainsi sur une semaine entière, soit trois jours de plus que l’année dernière. Il est à noter que le 04 mai, les soldes des French Days prendront fin à 7h du matin, même heure à laquelle ils commenceront le 28 Avril. Aussi, les dates ainsi que les heures des French Days ont été décidées par le groupement des enseignes initiatrices et participantes à cette période de soldes.

Qui sont les enseignes initiatrices des French Days ?

Les French Days ont été créés il y a trois ans par un groupement d’enseignes françaises composé de la Fnac Darty, Boulanger, La Redoute, Rue du Commerce, Showroomprivé et Cdiscount.

Ces enseignes se sont inspirées du célèbre Black Friday américain pour concevoir les French Days. La seule différence réside dans la durée des périodes de soldes et dans les enseignes participantes.

Comme leur nom l’indique, ce sont tout naturellement les enseignes françaises qui participent massivement aux French Days et ce, pour soutenir les commerçants français et ainsi l’économie de l’hexagone. Le nombre d’enseignes est ainsi exponentiel et ne cesse d’évoluer au fil des années.

Les shoppeurs de l’hexagone ont eux aussi adopté cette période promotionnelle et sont régulièrement au rendez-vous dès le premier jour des soldes. Le succès est alors bel et bien au rendez-vous, ce qui explique le fait que les French Days en soient à leur troisième édition cette année. A partir du 28 Avril, préparez-vous ainsi pour le début des French Days qui correspondent cette année à une semaine de soldes en boutique mais aussi en ligne.