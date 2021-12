Les dangers d’un mauvais hébergement web pour un e-commerce

Il est très important de choisir le bon hébergement web pour votre boutique en ligne car cela influencera le bon fonctionnement de votre e-commerce. Utiliser un hébergement web gratuit ou de mauvaise qualité n’est possible que lorsque vous créez un site web personnel. En effet, le faire pour héberger les données d’un magasin numérique pourrait signifier l’effondrement de votre entreprise dès son ouverture.

Dysfonctionnement du site, faible visibilité et mauvais positionnement sont des conséquences auxquelles les entrepreneurs sont exposés lorsqu’ils ne choisissent pas un service de stockage web efficace.

Une mauvaise performance de la boutique en ligne

Si l’hébergement n’est pas de qualité, le portail web ne le sera pas non plus. En fait, le fonctionnement d’une page est souvent le reflet de la capacité de ce type de services en termes de stockage, de bande passante, de rapidité de réponse et de sécurité.

Les sites qui mettent plus de 3 ou 4 secondes à charger seront probablement confrontés à de graves problèmes de vitesse de chargement et d’accessibilité lorsqu’ils augmenteront leur trafic interne. Autrement dit, la page apparaîtra hors ligne à plusieurs reprises.

Au-delà de prix attractifs, les acheteurs souhaitent aujourd’hui de la sécurité et de la rapidité. Rares sont ceux qui attendront qu’une page se charge complètement, si votre site à des soucis de performances. Voilà pourquoi, si vous souhaitez que votre e-commerce fonctionne, vous devez vous tourner seulement vers des hébergeurs web fiables, afin de garantir un service de qualité et rassurer vos futurs clients.

De nombreuses erreurs internes

Les codes d’erreur avertissent les internautes de l’existence d’une erreur interne sur le serveur. En fait, il est très fréquent que ces erreurs soient provoquées par des déficiences internes de l’hébergement web, et cela peut avoir des répercutions importantes sur votre site e-commerce. C’est du moins ce qui se passe avec les services d’hébergement mutualisés bas de gamme. L’effet sur les ventes sera notoire, entre autres parce que cette situation équivaut à avoir un magasin physique fermé de façon intermittente.

Les risques de l’hébergement mutualisé

Nombreux sont les petits e-commerce à se tourner vers un hébergement mutualisé dans l’objectif de réduire leurs coûts. Malheureusement, ce type d’hébergements présente de nombreux risques en termes de performance et de sécurité.

Par exemple, si un client partageant votre serveur lance une campagne agressive de marketing par e-mail, le trafic reçu par le serveur augmentera considérablement, ralentissant les performances de votre propre site.

Conclusion

Le choix de votre hébergement web peut s’avérer crucial au bon fonctionnement de votre e-commerce. Si vous ne disposez pas des ressources techniques pour l’assurer en interne, tournez-vous vers des hébergeurs de sites web fiables et optez pour un hébergement dédié. Même si le prix sera plus élevé, vous disposerez ainsi d’une sécurité supplémentaire et d’une sérénité nécessaire au succès de votre entreprise.