Les caméras de surveillance sont des dispositifs de sécurité à fonction principalement dissuasive. Si elles ne dissuadent par les malfrats s’introduisant dans votre demeure ou dans vos locaux professionnels, elles permettront de les identifier dans la mesure du possible.

De plus, les caméras de surveillance font constamment l’objet de recherches approfondies afin d’améliorer leurs capacités. Ainsi, de nouveaux modèles de ces caméras ont vu le jour ces dernières années. Allant des caméras GSM aux caméras sans fil, l’innovation est le maître-mot dans le domaine de la surveillance.

Parmi les équipements de surveillance qui séduisent le plus se trouvent les caméras de surveillance IP. Tour d’horizon sur ces caméras révolutionnaires et pratiques à souhait.

Qu’est-ce qu’une caméra de surveillance IP ?

Les caméras de surveillance d’antan étaient assez rudimentaires. En effet, les caméras transmettaient les images et les vidéos enregistrées physiquement vers des ordinateurs qui étaient alors vite saturés. Elles fonctionnaient ainsi de manière assistée et dépendant de nombreux autres équipements électroniques.

Néanmoins, avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication, de nombreuses technologies ont vite été adaptées aux dispositifs de sécurité modernes. Les caméras de surveillance IP, comme leur nom l’indique, sont des caméras ayant adopté ces technologies innovantes.

Ces équipements de sécurité et de surveillance ont été conçus pour pouvoir fonctionner en toute autonomie en ayant recours à des réseaux locaux ou distants. Comme elles fonctionnent également grâce à un câble Ethernet fixé à la Box Internet ou au modem de la demeure à surveiller, les vidéos enregistrées peuvent être consultées depuis une application mobile ou une interface web (serveur NAS ou navigateur web).

Lorsque la caméra de surveillance IP fonctionne via ce type de câble, les vidéos enregistrées sont enregistrées de manière physique. Lorsque la caméra de surveillance IP fonctionne sous wifi, ces vidéos sont cryptées et peuvent être stockées sur le cloud, sur une interface NAS ou via un FTP (Protocole de Transport de fichiers).

Il est ainsi possible de consulter les vidéos enregistrées via ces dispositifs de sécurité innovant où que l’on soit, allant de son bureau et même depuis ses vacances. Ce sont ainsi des caméras de surveillance connectées, autonomes et innovantes à la fois.

Les équipements des caméras de surveillance IP

Comme cité précédemment, une caméra de surveillance IP peut fonctionner via un câble ou via la technologie sans fil (wifi). De tels dispositifs de sécurité peuvent aussi être soit fixes soit motorisés. Lorsqu’elles sont motorisées, elles sont dotées de moteur leur permettant de faire pivoter l’objectif en vue de couvrir un large champ de vision. Outre cela, pour éviter les problèmes de stockage sur cloud ou sur d’autres interfaces connectées liés aux problèmes de réseau, les caméras IP peuvent être dotées de carte SD.

Une autre fonctionnalité des caméras de surveillance IP : elles peuvent être dotées de détecteurs de mouvement qui, lorsqu’ils sont activés, enclenchent l’enregistrement automatique des vidéos prises. Ces détecteurs permettent aussi d’activer une alarme branchée à la caméra grâce à une connectique à quatre broches afin de dissuader les intrus.

Pour les dissuader encore plus, les caméras de surveillance IP peuvent être dotés de micro pour parler et de sorties audio pour émettre des sons. Pour que toutes ces fonctionnalités s’activent correctement, une configuration au préalable doit être faite sur le routeur ou le modem sur lequel les caméras de surveillance IP seront branchées.

Les innovations apportées par les caméras de surveillance IP

Dans le domaine de la surveillance électronique, les caméras de surveillance IP viennent apporter des innovations qui nous facilitent la sécurisation de vos locaux professionnels ou de votre demeure. Parmi ces innovations se trouvent la vision nocturne par infrarouge.

Cela permet de voir dans l’obscurité et ce, à distance optimale selon le modèle. Il est aussi possible d’opter pour une résolution optimale des images et des vidéos en optant pour des caméras IP HD (720p). Aussi, si les enregistrements étaient auparavant uniquement physiques, les enregistrements sous le réseau wifi sont envoyés de manière cryptées.

Combien coûtent les caméras de surveillance IP ?

Les équipements et les fonctionnalités dépendent du modèle et du fabricant de caméra surveillance. Certains modèles de caméras de surveillance IP peuvent intégrer de nombreuses fonctionnalités tandis que d’autres modèles restent dans le basique.

Le prix moyen d’une caméra de surveillance IP varie ainsi de 60 à plus de 800€ pour les modèles les plus performants. Pour choisir votre modèle, le mieux reste ainsi d’évaluer ses besoins et de choisir les caméras et leurs fonctionnalités en fonction de ces besoins.