A une ère où l’on est constamment connecté pour rester en contact avec ses proches, pour être à l’affût des nouveautés musicales ou même pour choisir le plat que l’on va commander pour dîner, il est devenu indispensable de protéger ceux qu’on aime contre les menaces provenant de l’hyper-connectivité. Les enfants, plus particulièrement, se doivent d’être surveillés lorsqu’ils se rendent sur internet ou lorsqu’ils utilisent leur Smartphone et tablette afin de les protéger du cyber-harcèlement, des contenus indésirables ou tout simplement des mauvaises fréquentations.

Mais comme nous ne pouvons être constamment et physiquement présents pour surveiller leurs appareils connectés, l’installation d’un logiciel espion, dit aussi de surveillance, s’avère indispensable. Ce type de logiciel espion est généralement compatible avec tous les Smartphones Android et iPhone et sont dotés de fonctionnalités multiples.

Allant du suivi des appels à la surveillance des réseaux sociaux, en passant par le blocage d’applications, ces logiciels espions sont de véritables alliés pour ce qui est de la protection de ses enfants. Pour vous faciliter le choix, retrouvez dans ce guide les 8 meilleurs logiciels espion Android et iPhone en 2021.

1-Mspy

C’est en 2010 que le logiciel Mspy est créé. Il s’agit d’un logiciel espion/de surveillance compatible avec tous les systèmes d’exploitation pour Smartphone et tablette existant (iPhone, iPad, Blackberry, Android, Windows Phone, etc.). Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Mspy permet d’exercer une surveillance complète et discrète sur le Smartphone, la tablette ou l’ordinateur de vos enfants. D’ailleurs, sur le site de Mspy, une vidéo de démonstration permet aux futurs utilisateurs d’avoir un aperçu du fonctionnement des fonctionnalités du logiciel Mspy. Parmi ces fonctionnalités se trouvent:

Le suivi des SMS/MMS

Le blocage des appels

Le suivi des e-mails

La géolocalisation de l’appareil

La surveillance des réseaux sociaux

Le keylogging

L’accès à l’historique de navigation

Le blocage d’applications ou de sites web

Pour ce qui est des tarifs, le logiciel Mspy (lire notre avis ici) peut être souscrit suivant trois formules: la formule Basic à partir de 26.99€/mois, la formule Premium à partir de 59.99€/mois et la formule Famille à partir de 511.95€/6 mois. Profitez, entre autres, du service client Mspy disponible 24/7, que ce soit par chat, par mail ou par téléphone.

2-Flexispy

C’est en 2006 que Flexispy est officiellement lancé sur le marché de la cybersécurité et de la surveillance électronique. Il s’agit d’emblée d’un logiciel compatible avec tous les systèmes d’exploitation pour PC, Mac, Smartphone et tablette. Ce logiciel multiplateforme est doté de fonctionnalités innovantes qui misent sur la surveillance efficace et complète. Parmi ces fonctionnalités se trouvent:

L’interception d’appels téléphoniques

Le suivi des SMS/MMS et applications de messagerie instantanée

La géolocalisation

L’accès à la galerie et aux outils multimédia

Le contrôle à distance du Smartphone

Le suivi de la connexion internet

La surveillance de la bande passante

L’enregistrement des données GPS

Outre les fonctionnalités, Flexispy met à disposition de ses clients un service client haut de gamme que l’on peut contacter par chat et par téléphone. En ce qui concerne les tarifs, Flexispy est accessible via deux offres d’abonnement : Flexispy Extreme (199$ pour 3 mois et 349$ pour un an) et Flexispy Premium (68$ pour un mois, 99$ pour trois mois et 149$ pour un an).

3-Spyzie

Spyzie fait partie des leaders du domaine de la surveillance électronique sur Smartphones et tablettes. Développé par l’entreprise SuperSoft Limited et officiellement sorti en 2007, Spyzie permet de surveiller des enfants mais aussi des employés depuis une interface de contrôle fluide et ergonomique. Pour ce qui est des fonctionnalités, Spyzie dispose de fonctionnalités multiples telles que :

La géolocalisation

Le suivi de l’itinéraire de l’appareil surveillé

Le suivi des SMS/MMS

La surveillance des applications de messagerie instantanée (Facebook, Instagram, Wechat, WhatsApp)

L’accès à la galerie multimédia

Le keylogger (enregistreur de frappe)

Les captures d’écran

L’accès au journal d’appel, aux notes et au calendrier

Pour ce qui est des tarifs de Spyzie, il est possible de souscrire à Spyzie via deux offres : la version Pro et la version Ultimate. La version Pro coûte 49.99$ par mois et 69.99$ par trimestre. La version Ultimate, quant à elle, coûte 59.99$ par mois et 79.99$ par trimestre.

4-SpyMyFone

Comme son nom l’indique, SpyMyFone est un logiciel de surveillance utilisé pour espionner les Smartphones et tablettes Android et iOS. Développé par une société Hong-Kongaise, cette application de surveillance est l’idéal pour surveiller ses employés ou pour effectuer un contrôle parental efficace et complet. Se démarquant par son efficacité, le logiciel espion SpyMyFone dispose d’une large panoplie de fonctionnalités inclant :

Le suivi des appels

La surveillance des SMS/MMS et applications de messagerie instantanée (QQ, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc.)

L’accès au journal d’appels entrants/émis ou manqués

La mise à disposition de statistiques d’appels (numéro le plus appelant, etc.)

L’enregistrement de tout ce qui est frappé sur le Smartphone

L’accès à l’historique de navigation et le blocage de sites

Les captures d’écran

Les alertes et notifications (numéro suspect appelant, déplacement en dehors d’un périmètre de sécurité préétabli, utilisation d’un mot-clé déterminé, etc.)

Le suivi des e-mails

Concernant la tarification, SpyMyFone est tarifée suivant une version iPhone et une version Android. Pour la version Android basique, l’abonnement est à 29.99€ par mois (39.99€ par trimestre) et pour la version Pro, l’abonnement est à 39.99€ par mois (59.99€ par trimestre). Pour ce qui est la version Androir Ultimate, l’abonnement est à 49.99€ par mois (69.99€ par mois). Pour ce qui est de la version iPhone, SpyMyFone est proposé à 39.99€ par mois (59.99€ par trimestre).

5-Hoverwatch

Hoverwatch est un logiciel espion créé en 2002. Utilisé dans près de 192 pays, Hoverwatch est un logiciel de contrôle parental et de surveillance professionnelle en entreprise. Compatible avec Mac, Windows, IOS, Android, Hoverwatch dispose de nombreuses fonctionnalités qui ont fait sa renomée dont :

L’enregistrement des appels entrants et sortants

L’accès à la galerie multimédia (photos, vidéos, etc.)

Le suivi des SMS, MMS et applications de messagerie instantanée

L’activation à distance de la caméra frontale

La surveillance géolocalisée

L’enregistreur de frappe

La surveillance discrète grâce au mode ‘invisible’

Côté tarification, Hoverwatch est disponible en version gratuite et en version payante. Pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités, le mieux reste néanmoins d’opter pour la version payante. Cette version payante est disponible en deux offres : l’offre Personnel (19.95$/mois-49.95$/trimestre-99.96$ par an) et l’offre Famille permettant de surveiller jusqu’à 5 appareils (39.95$/mois-99.95$/trimestre-199.92$ par an). Enfin, une offre Business est aussi accessible dès 6.99$.

6-Xnspy

Xnspy est un logiciel de surveillance utilisé tant en guise de logiciel de contrôle parental qu’en guise de logiciel de surveillance en entreprise. Spécialement dédié aux Smartphones et aux tablettes, Xnspy est compatible avec Android et IOS. Très simple à utiliser, Xnspy dispose de nombreuses fonctionnalités de surveillance telles que :

L’enregistreur de frappe

L’accès à l’historique de navigation

Le suivi de l’activité des employés

L’affichage des messages textes

La surveillance des applis de messagerie instantanée

L’accès au journal d’appels

La géolocalisation

Pour ce qui est des tarifs, Xnspy n’est pas disponible en version gratuite mais en deux versions payantes, à savoir la formule Basique à 4.99$ par mois et la formule Premium à 7.49$ par mois.

7-TheTruthSpy

Que ce soit pour surveiller son partenaire, pour protéger ses enfants ou pour assurer la productivité de ses employés, TheTruthSpy est le logiciel tout désigné. Fonctionnant de manière invisible et compatible avec Android, TheTruthSpy dispose de nombreuses fonctionnalités, dont notamment :

L’accès aux e-mails

Le suivi des SMS/MMS et des applications de messagerie instantanée

La surveillance des réseaux sociaux

Le suivi GPS

L’accès aux contacts

Le suivi du journal d’appels

L’accès à l’historique de navigation

L’enregistreur de frappe

Côté tarifs, TheTruthSpy est proposée suivant trois formules avec trois licences chacune: la formule standard (21.99$/mois-55.99$ par trimestre-88.99$ pour 6 mois et 130.99$ pour un an), la formule Premium (25.99$/mois-65.99$ par trimestre-8105.99$ pour 6 mois et 158.99$ pour un an) et la formule Gold (30.99$/mois-77.99$ par trimestre-122.99$ pour 6 mois et 184.99$ pour un an).

8-Spyera

Spyera est un logiciel de surveillance développé par une entreprise basée à Hong-Kong. Compatible avec Android et IOS, mais aussi avec Windows, Mac OS, Linux, Blackberry et Symbian, Spyera permet de surveiller les Smartphones, les tablettes mais aussi les ordinateurs de ses enfants, de son conjoint ou de ses employés. Parmi les fonctionnalités de Spyera se trouvent :

La surveillance des MMS/SMS

L’accès à la galerie multimédia

L’enregistrement des appels

L’accès au calendrier et aux notes

La géolocalisation et le traqueur GPS

L’interception et l’écoute d’appels entrants ou sortants

L’écoute et l’enregistrement de l’environnement ambiant

L’enregistreur de frappe

Le suivi de l’historique de navigation web

Côté tarification, Spyera propose ses tarifs en fonction de l’appareil à surveiller. Pour un Smartphone, l’abonnement sera de 89$ par mois tandis que pour une tablette, l’abonnement sera 69$ par mois. La surveillance d’un ordinateur avec Spyera est facturée à 49$ par mois tandis qu’avec l’offre ‘Tout en un’ permettant de surveiller tout type d’appareil, le coût de l’abonnement est de 479$ par mois.