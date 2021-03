Les 8 étapes clés de la croissance d’une Start-up

Entrer dans le monde des startups est loin d’être évident, car tout faux-pas risque de rompre l’équilibre de votre activité. Il est donc particulièrement essentiel de vous munir du savoir et des connaissances appropriés avant de lancer votre start-up.

Nous avons énuméré une liste de 8 étapes imparables qui constituent des facteurs décisifs de la croissance et de la prospérité de votre entreprise. Pour en savoir davantage, consultez la suite de l’article !

Avoir une idée novatrice :

En premier lieu et pour qu’une start-up puisse véritablement prospérer, il faut que l’innovation et la créativité soient au rendez-vous. Effectivement, le succès n’est garanti que si le produit ou le service offert par votre entreprise est réellement révolutionnaire.

Changez de perspective et tentez de voir plus loin : quelle sera la réaction de vos prospects ? Qu’est-ce qui confère à votre produit son caractère singulier et accrocheur ? Y a-t-il déjà une telle innovation sur le marché ? Toutes ces questions représentent des éléments primordiaux qui vous aideront à définir la meilleure démarche à adopter.

Il est donc absolument impératif de consacrer suffisamment de temps et de ressources à l’élaboration d’une idée ingénieuse, qui assurera le bon démarrage de votre start-up !

Réaliser une étude de marché :

Cette étape est incontournable et ne doit en aucun cas être négligée, car elle vous permet de cerner le véritable potentiel et les perspectives de réussite de votre activité.

Également connue sous le nom de “Lean Start-up“, une étude de marché aboutit souvent à deux résultats différents : votre concept commercial est validé et se trouve susceptible de prospérer sur un marché spécifique, ce qui constitue le meilleur scénario.

La deuxième option, quoique moins encourageante, présente néanmoins de grands avantages : elle permet notamment d’économiser des ressources substantielles et de limiter le risque de faillite de votre marque. Une fois ces précieuses informations fournies, il vous sera possible de mettre en œuvre les modifications requises en vue d’optimiser vos chances de réussite.

Choisir des associés complémentaires :

Bien que de nombreux esprits indépendants privilégient l’autosuffisance au moment de démarrer leur activité, il est indéniable que former une équipe d’associés complémentaires simplifie grandement le processus.

Comme vous le savez sans doute, pour lancer une start-up, il faut maîtriser divers domaines : développement et conception de sites web, marketing, création de communautés, comptabilité et gestion et bien plus encore ! Dans ce contexte, être membre d’une équipe qualifiée constitue un atout précieux.

En effet, en répartissant les tâches et les missions, vous augmentez considérablement la productivité et le rendement. Aussi est-il judicieux de créer une équipe d’experts, capables de gérer chacun une fonction précise et de collaborer harmonieusement. Tôt ou tard, vous aurez besoin d’associés pour diriger efficacement votre entreprise, alors pourquoi ne pas faire appel aux bonnes personnes dès le début ?

Créer un service ou produit simple avec une innovation :

Souvent, les entrepreneurs estiment que la beauté et la singularité de leur produit résident dans sa complexité. Mais si l’on se place du point de vue du client cible, la vérité ne saurait être plus éloignée.

En effet, pour ce dernier, l’utilité et la simplicité comptent plus que tout autre aspect. Conquérez vos futurs prospects en leur offrant la parfaite combinaison d’accessibilité et d’authenticité ! Les consommateurs sont plus enclins à se laisser séduire par un produit qui remplit leurs critères : une solution financièrement avantageuse, permettant d’optimiser le temps et de générer un sentiment positif.

Pourquoi donc ne pas investir du temps à la recherche d’inspiration et au renforcement de la créativité ? Retenez toujours que votre objectif reste de créer un produit innovant en accord avec la simplicité.

Lancer votre startup le plutôt possible :

De nombreux créateurs d’entreprise hésitent avant de lancer leur start-up. Dans la plupart des cas, ces derniers ne sont pas convaincus par le résultat final et cherchent à y apporter des améliorations sans même le présenter à leurs clients.

Toutefois, cette façon de procéder est loin de garantir que vos éventuels partenaires et acheteurs seront conquis.

En démarrant votre start-up assez tôt, vous bénéficierez de l’unique occasion de recueillir leurs premières impressions. Leurs opinions et leurs commentaires, aussi bien négatifs que positifs, joueront en votre faveur !

En identifiant les défauts de votre produit, il sera nettement plus facile pour vous de lui apporter les modifications nécessaires, histoire de maximiser vos ventes. En d’autres termes, faites-vous connaître et présentez votre entreprise : le chemin du succès est une question d’essais et d’erreurs.

Avoir une stratégie de référencement naturel (SEO) :

Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimization) est le moyen privilégié pour valoriser le site de votre société et lui assurer un maximum de visibilité auprès des internautes. Le concept est assez simple : il s’agit de plusieurs techniques qui, correctement exploitées, améliorent la visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche tels que Google. Son importance réside dans le fait que les moteurs de recherche l’utilisent pour établir le classement et la position de votre site dans leurs pages de résultats.

Il va sans dire que le développement d’une bonne stratégie de référencement est une priorité absolue. Lorsque les acheteurs éventuels recherchent un certain produit, ils seront immédiatement attirés par les premiers résultats.

Ainsi, si votre site web n’y figure pas, vos chiffres de vente en pâtiront probablement. Vos concurrents, en revanche, ne verront que leurs bénéfices se multiplier…Afin d’attirer l’attention des internautes, il faut déployer de l’énergie et des ressources dans l’optimisation du contenu de votre site.

Découvrez les conseils de Josselin Leydier, consultant professionnel en référencement naturel (SEO). En recourant à ses services, vous vous libérez de la contrainte de devoir gérer la tâche vous-même. Cela vous fait gagner un temps précieux et vous permet de réorienter votre productivité vers d'autres fins. Josselin Leydier aide les petites entreprises à développer leurs activités depuis 2014, et son travail a permis à nombre d'entre elles de réaliser des profits plus importants et d'élargir leur cercle d'acheteurs. Combinant à la fois expertise et performance, ce consultant en référencement répondra à toutes vos attentes !

Faire appel à des investisseurs :

Pour que votre activité progresse et s’épanouisse, il est indispensable d’obtenir un financement pour votre projet. En effet, pour que votre idée aboutisse pleinement, elle requiert un investissement significatif, que vous ne pourrez peut-être pas assurer au moment du lancement.

Pour lever des fonds et augmenter votre capital, de multiples possibilités s’offrent à vous : vous pouvez faire appel au “Love Money”, qui consiste en une somme d’argent fournie par votre famille et vos amis destinée à faciliter votre entrée dans le monde des affaires.

Se faire financer par des banques constitue une autre alternative, et bien que cela présente des avantages, vous vous retrouverez endetté et donc moins libre financièrement. D’autres solutions comme les Business Angels et le Crowdfunding peuvent également être envisagées. En fonction de votre type d’entreprise et de votre propre objectif, vous pouvez évaluer les atouts de chaque investisseur. Assurez-vous de privilégier celui qui correspond le mieux à vos besoins afin que votre activité puisse réellement prospérer et se développer.

Avoir une vision sur le long terme :

L’élaboration d’une bonne étude de marché et d’un plan d’affaires sont des mesures incontournables pour bâtir une vision claire de l’avenir de votre entreprise. Si vous ne disposez pas d’une vision solide au départ, il est impossible de garantir la durabilité de votre marque.

Ne pas prévoir les éventuels développements pourrait se révéler fatal pour votre activité et vous empêcher d’aller très loin. Pour éviter de tomber dans ce piège, imaginez les perspectives de votre entreprise sur une période de 5 à 10 ans. Il est essentiel que vous établissiez vos objectifs à long terme afin de mieux prévoir la stratégie à adopter !