Le Xiaomi Mi 11 Ultra arrivera bientôt en Europe

Après une sortie en Chine il y a quelques semaines, Xiaomi devrait prochainement déployer son nouveau smartphone haut de gamme en Europe. Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Ultra, le plus puissant des modèles de la famille des Xiaomi Mi 11. Les pages officielles ont déjà annoncé une sortie dans quelques pays européens, et la France devrait également leur emboîter le pas.

Une sortie officielle dans quelques jours

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est le porte-étendard de la firme chinoise pour cette année 2021. Jusque-là réservé au marché chinois, il va bientôt faire son entrée sur le vieux continent. Plus précisément, le Mi 11 Ultra arrivera sur le marché européen le 11 mai prochain. Il reste ainsi moins de 10 jours avant cette sortie tant attendue.

La nouvelle est apparue sur les pages Facebook de la firme dans quelques pays européens. Tout d’abord, il y a la division allemande qui a annoncé la date du 11 mai sur sa page officielle. La marque a également confirmé la même date pour les précommandes suite à la demande d’un internaute néerlandais.

Une présentation imminente en France

Avec une même date confirmée dans plusieurs pays d’Europe, les autres états devraient également pouvoir accéder au nouveau smartphone aux alentours de cette date. Ceci est aussi valable pour la France qui devra bientôt avoir une confirmation concernant cette sortie officielle.

En effet, Xiaomi France organise une conférence en ligne ce mardi 4 mai 2021 à 18h. De plus, la marque a baptisé cette évènement « Révélations ». L’on peut alors présumer que le sujet principal de cette conférence concernera certainement la sortie du Xiaomi Mi 11 Ultra en France.

Pour rappel, le Mi 11 Ultra dispose d’un écran AMOLED WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque également une caméra triple objectif dont un puissant capteur principal de 50 mégapixels. L’on retrouve aussi un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Le prix du Xiaomi Mi 11 Ultra devrait avoisiner les 1 200 €.