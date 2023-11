Le nouveau patron de Xbox France parle des projets de Microsoft dans l’Hexagone

Après 12 ans au sein de Microsoft, Ina Gelbert va laisser sa place à Cédric Mimouni, responsable de la catégorie Gaming pour l’Europe de l’Ouest chez Xbox, qui étendra son rôle en supervisant également la France. Cette décision fait suite au départ d’Ina Gelbert, qui quitte Microsoft pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale hors du secteur du gaming.

Parcours et ambitions de Cédric Mimouni

Avec plus de 10 ans d’expérience chez Xbox, Cédric Mimouni connaît bien l’entreprise et le marché. Récemment à la tête de la région de l’Europe de l’Ouest, il est désormais prêt à assumer la responsabilité de la France et continuer de développer les projets engagés par Ina Gelbert.

L’inclusion des gamers au cœur de l’ambition de Microsoft

Dans un entretien accordé à la presse, Ina Gelbert évoque plusieurs réalisations majeures qu’elle laisse derrière elle chez Xbox France : le lancement de la Xbox One X, ainsi que la manette adaptative, qui était présentée lors de la Paris Games Week ces dernières années. Ces succès témoignent de la volonté de Microsoft d’inclure tous les gamers, quelles que soient leurs capacités.

Les projets de Microsoft et Xbox France pour les années à venir

Sous la direction de Cédric Mimouni, la branche française de Xbox entend continuer sur cette lancée et poursuivre plusieurs grands chantiers.

Inclusion et accessibilité : innover pour une expérience de jeu ouverte à tous

Le renforcement de l’accessibilité des produits et services Xbox reste une priorité dans les années à venir. Grâce à des innovations comme la manette adaptative, qui permet aux personnes en situation de handicap de jouer plus facilement, Microsoft souhaite contribuer au rapprochement entre tous les gamers.

Consoles et services : améliorer constamment l’écosystème Xbox

Maintenir le niveau d’exigence en matière de performance et de qualité avec le lancement de nouvelles consoles, comme ce fut le cas avec la Xbox One X,

comme ce fut le cas avec la Xbox One X, Poursuivre le développement et la promotion du Project xCloud , visant à mettre à disposition des joueurs un service de cloud gaming performant et accessible,

, visant à mettre à disposition des joueurs un service de cloud gaming performant et accessible, Consolider et étendre le catalogue de jeux et de services proposés par le biais de Xbox Game Pass, offrant toujours plus de choix aux abonnés.

Partenariats et collaborations : travailler main dans la main avec les acteurs du secteur

Afin d’atteindre ces différents objectifs, Xbox France compte également s’appuyer sur des partenariats forts avec les développeurs, éditeurs et autres acteurs du secteur du jeu vidéo. Dans cette optique, Cédric Mimouni entend renforcer la présence des produits et services Xbox en France et en Europe de l’Ouest.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Xbox France

L’arrivée de Cédric Mimouni à la tête de Xbox France marque le début d’un nouveau chapitre pour la filiale européenne. Son expertise du marché et sa vision stratégique devraient permettre d’amplifier les projets existants et de lancer de nouvelles initiatives, toujours dans un souci d’inclusion et d’innovation technologique au service des gamers.