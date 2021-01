Le nouveau OnePlus 9 a fuité !

Il n’est pas attendu avant 2021, pourtant le prochain OnePlus 9 affole déjà la toile. Le site internet Phone Area a mis la main sur ce qui semblerait être la version définitive du prochain mobile de la marque chinoise. À chaque nouvelle fuite d’information le concernant, le One Plus 9 embrase le net, tant les attentes sont grandes autour de lui. Caractéristiques, design, date de commercialisation on vous dit tout !

Le nouveau monstre du géant chinois basé à Shenzhen, bénéficiera de la dernière puce de Qualcomm : la SnapDragon 888. Elle succède à la SnapDragon 865 et viendra équiper les smartphones haut de gamme de 2021. Connectivité, intelligence artificielle, appareil photo, performances pures et gaming, seront améliorés grâce à cette dernière.

Le OnePlus 9 sera composé d’un écran de 6,55 pouces FHD+ (2 400×1 080) rafraîchie à 120 Hz, de 128 Go de stockage mémoire (sans possibilité d’extension) ainsi que de 8 Go de RAM. Le tout reposant sur une batterie de 4 500 mAh, et tournant sous Android 11 (+ OxygenOS).

Ce mobile qui devrait très vite s’installer parmi les plus puissants de sa génération, sera compatible 5G. Le prochain OnePlus possèdera deux grands capteurs (48 & 16 Mpxl) ainsi qu’un plus petit dans son module photo. Soit un triple appareil photo qui en impose.

Traditionnellement, OnePlus présente ses nouveaux smartphones entre les mois d’avril et de juin. Cependant, le constructeur pourrait s’y prendre en avance cette fois. La disponibilité avancée de la SnapDragon 888 et l’envie d’occuper d’avantage le marché, devraient pousser le fabricant à sortir son téléphone plus tôt. C’est en tout cas ce que confirme OnLeaks qui prédit une sortie courant Mars 2021.

Le OnePlus 9 pourrait par d’ailleurs être accompagné d’un OnePlus 9 Pro. Un peu plus grand (6,89 pouces), avec une meilleure résolution (3 168x 1 440), et incurvé. Il sera doté d’une meilleure batterie (4 750 mAh), d’un système de chargement sans fil, d’une capacité de stockage de 256 Go et de 12 Go de RAM toujours selon Phone Area.

Sur son site internet, Phone Area imagine (à prendre donc avec des pincettes) des prix autour de 699$ (soit 570€) pour le OnePlus 9, et 899$ (soit 733€) pour le OnePlus 9 Pro.