Le Fairphone 4 est disponible avec une durabilité record

Fairphone vient de lancer un tout nouveau smartphone, le Fairphone 4. Ce dernier reste dans la continuité de la vision de la marque de proposer des appareils plus écologiques avec une durée de vie plus allongée. En effet, celui-ci arrive deux ans après son véritable prédécesseur. En tout, Fairphone a lancé quatre versions majeures de son smartphone depuis 2013.

Une fiche technique plus moderne

Le Fairphone 4 se montre beaucoup plus moderne comparé aux précédents modèles de la marque. L’on a alors droit ici à un smartphone avec écran borderless et muni d’une encoche en goutte d’eau pour loger la caméra frontale. Bien qu’il s’agisse plus d’un design type de 2019, il reste encore parfaitement acceptable jusqu’à maintenant.

Il embarque un écran LCD de 6,3 pouces Full HD+ avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Sous le capot, l’on dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. il s’agit alors d’une puce de dernière génération assez populaire auprès des appareils de milieu de gamme. Celle-ci est épaulée par 6 ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go. Pour couronner le tout, l’appareil est compatible 5G ainsi qu’avec la eSIM.

Côté photo, on a accès à un bloc à trois capteurs. L’on a alors :

Un module principal grand-angle de 48 mégapixels et ouvrant à f/1,6

Un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels avec une ouverture à f/2,2

Un capteur de couleur associé à un capteur ToF.

À l’avant, l’appareil propose une caméra selfie de 25 mégapixels avec une ouverture de f/2,2.

Un smartphone vraiment écolo

Si cette fiche technique semble tout à fait normale pour un smartphone de milieu de gamme en 2021, le Fairphone 4 se démarque sur un tout autre aspect. Dans l’ambition de proposer un smartphone vraiment écologique, le constructeur offre une garantie de 5 ans à son appareil. Lancé sous Android 11, celui-ci bénéficiera alors au moins des mises à jours vers Android 12 et 13. Le constructeur prévoit même d’étendre le support du smartphone jusqu’à Android 15.

Pour appuyer ce très long support, le smartphone bénéficie également d’un remarquable score de réparabilité. Tout d’abord, il dispose d’une coque arrière amovible pour pouvoir remplacer la batterie en toute simplicité. En ce moment, il n’y a plus aucun autre constructeur qui propose la même chose sur le marché. Le smartphone est livré avec un tournevis permettant de le démonter soi-même afin de remplacer les éléments défectueux. Bref, l’on pourra aisément étendre la longévité de l’appareil sur plusieurs années.

Prix et date de sortie

Le Fairphone 4 est d’Ores et déjà disponible en précommande auprès du site officiel de la marque ainsi que chez Orange. La sortie en magasin quant à elle est prévue pour le 25 octobre 2021. L’appareil est vendu à un prix de 580 € pour la version à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La déclinaison à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage quant à elle s’élève à 650 €.