Le défi ultime de Baldur’s Gate 3 : Comment obtenir le trophée Foehammer et les dés dorés

Dans l'univers des jeux vidéo, les exploits rares sont souvent très convoités par les joueurs. C'est le cas du trophée Foehammer et des dés dorés dans Baldur's Gate 3. Cet article vous explique comment relever ce défi ultime en abordant les différentes stratégies utilisées pour réussir en mode Honour, offrant ainsi quelques astuces pour augmenter vos chances de succès.

Foehammer : le trophée le plus rare de Baldur’s Gate 3

Seulement 0,1 % des joueurs ont réussi à obtenir ce précieux trophée , faisant de lui l’exploit le plus rare de tout le jeu Baldur’s Gate 3 .

Pour mériter cette récompense, il faut gagner le jeu en mode de difficulté maximal. À titre de comparaison, seulement 2,5% des joueurs sur Steam ont terminé le jeu en mode Tacticien.

Prendre son temps et développer sa stratégie

L’obtention du trophée Foehammer demande une stratégie solide et minutieuse, car les conditions de victoire sont beaucoup plus complexes que celles des autres modes de difficulté. La plupart des joueurs prendront leur temps pour construire leur personnage et s’assurer qu’il est suffisamment puissant pour surmonter les défis rencontrés en route.

Des méthodes créatives pour vaincre l’Absolue

Certains joueurs ont trouvé des astuces originales et créatives pour venir à bout de l’ennemi ultime, l’Absolue. Voici quelques-unes de ces stratégies :

Utiliser la capacité de saut pour se déplacer rapidement et éviter les obstacles.

Faire usage d’explosifs pour infliger des dégâts dans les zones importants à l’adversaire, puis achever l’ennemi avec des attaques de dégâts de brûlure.

Faire attention aux erreurs fatales

En revanche, certaines actions peuvent rendre la tâche encore plus difficile. Par exemple, oublier d’aider Mizora ou être maudit à Avernus en jouant Wyll peut entraîner des conséquences néfastes.

De même, vouloir terminer trop vite en faisant exploser l'Absolue avec Gale dans l'Acte 2 ne vous donnera pas accès au trophée ou aux dés dorés, car les développeurs de Larian Studios estiment qu'il s'agit d'une échappatoire inacceptable.

Comment obtenir les dés dorés dans Baldur’s Gate 3 ?

Le trophée Foehammer n’est pas le seul objectif convoité par les joueurs : il y a aussi les dés dorés, qui ajoutent une touche d’exclusivité à votre armurerie. Pour les débloquer, il faut réussir le jeu en mode Honour.

Conseils pour augmenter ses chances de réussite

Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à relever ce défi :

Prenez le temps qu’il faut : Soyez prêt à y passer des heures et des heures. Ne vous précipitez pas et construisez sereinement votre personnage.

Soyez créatif : Utilisez différentes stratégies pour surmonter les obstacles. N'hésitez pas à tester de nouvelles approches.

Apprenez de vos erreurs : Si vous échouez lors de certaines parties, trouvez ce qui a mal fonctionné et améliorez-le.

Recherchez l'aide extérieure : Demandez conseil aux autres joueurs et consultez les guides et tutoriels disponibles en ligne pour trouver des solutions alternatives.

Ne désespérez pas si vous ne faites pas encore partie du club très fermé des détenteurs du trophée Foehammer

Le chemin pour obtenir le trophée Foehammer et les dés dorés est semé d’embûches, mais il n’est pas insurmontable. En persévérant et en appliquant une stratégie adaptée, vous pourriez rejoindre le cercle très restreint des joueurs ayant réussi ce pari fou. Rappelez-vous que 99,9% des joueurs n’ont pas encore décroché cette récompense tant convoitée. Alors, en route pour la victoire et bon courage à vous !

