Le boom de la vitrine digitale dans le monde professionnel

Les vitrines représentent pour beaucoup de commerçants, le point d’entrée, d’accroche avec les prospects. C’est le moyen de capter leur attention et de les inciter à franchir le pas en magasin pour vendre. Les commerçants rencontrent de nombreux freins et font face à plusieurs problématiques pour la gestion de leur vitrine : comment la rendre attractive, comment la réactualiser simplement, comment occuper au mieux un espace restreint, comment apporter du dynamisme et de la vie ?…

Pour répondre à ses différentes problématiques, un phénomène se répand massivement au sein de différents secteurs d’activité : la vitrine digitale.

La vitrine digitale pour apporter du dynamisme et de la vie

La vitrine est trop souvent statique. Or les gens sont très friands d’une vitrine qui vit. Le meilleur exemple est celui des Galeries Lafayettes au moment de Noël qui proposent tout un tas de minis personnages qui bougent dans tous les sens. Des touristes font le déplacement dans certaines villes comme à Strasbourg rien que pour assister à ce spectacle et faire rêver les plus petits. Les agences immobilières suivent désormais en grande majorité ce schéma. Finies les vitrines avec de l’affichage papier, extrêmement pénibles et coûteuses à actualiser. La vitrine interactive permet de présenter les logements sous tous leurs angles. On y présente le multimédia toutes les pièces du logement. Mieux, via une simple pression du doigt sur la vitrine, on peut lancer une visite guidée 360° et être plongé en totale immersion.

La vitrine digitale pour un meilleur agencement de l’espace

Les vitrines sont parfois trop chargées. Les commerçants sont également souvent frustrés par le fait de devoir faire une sélection très restreinte des articles qu’ils souhaiteraient présenter du fait du manque d’espace disponible.

La vitrine digitale permet de pallier ce problème. Soit directement via une surface tactile par des films juxtaposés à la vitre, soit par des totems ou écrans tactiles, elle peut présenter un nombre infini de produits et de services. Ils peuvent soit défiler les uns derrière les autres via une veille qui tourne en boucle par exemple, ou soit être sélectionnés par le prospect au moyen d’une pression tactile sur la vitrine rendue possible par une application tactile. Cette solution permet ainsi de donner de nombreux compléments d’information sur le produit et surtout de s’affranchir des contraintes d’espaces pour la présentation des produits.

La vitrine digitale pour communiquer 24h/24, 7j/7

La vitrine n’est pas toujours visible par les passants, pas toujours bien éclairée,… La vitrine digitale apporte de la vie et se remarque à tout moment du jour et de la nuit. De part ses écrans à très forte luminosité, elle s’adapte à la luminosité ambiante et propose une visibilité toujours optimale. Qu’elle soit totalement ensoleillée ou bien pas du tout mise en lumière, les composants de l’écran lui permettent d’être toujours bien visible et de capter l’attention d’un maximum de personnes.

Les secteurs qui se mettent massivement à la vitrine digitale sont aujourd’hui nombreux : agences immobilières pour présenter leurs biens sous tous leurs angles avec l’aide du multimédia, agences de voyages pour faire rêver avec des visuels dynamiques, pharmacies pour diffuser des messages sanitaires, commerçants pour valoriser leurs nouveautés et offres promotionnelles, etc…