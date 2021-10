L’avenir du Lidar menacé par Light Clarity ?

Auparavant, Light a toujours tenu le rôle de fournisseur d’appareils photo pour les grands fabricants de smartphones. Aujourd’hui, l’entreprise ajoute un autre secteur dans son escarcelle en se tournant vers l’univers de l’automobile. La marque est désormais une société exploitant la technologie d’imagerie dans le but de développer des applications pour automobiles.

L’enseigne a déjà commencé à développer des systèmes audiovisuels ainsi que des systèmes avancés d’aide à la conduite et Light promet de ne pas s’arrêter là.

Clarity, un système qui surpasse largement le lidar

Jusqu’à ce jour, la plupart des véhicules autonomes utilisent encore le Lidar. À titre de rappel, cette technologie permet à un conducteur d’automobile de déterminer la distance séparant leur véhicule des objets externes. Avec les récentes avancées technologiques, le groupe a découvert un autre type de capteur qui ferait mieux que le Lidar. Il semble que le groupe a fait cette découverte dans le cadre de son ancien secteur : la technologie des appareils photo de smartphone.

Light a ainsi développé Clarity en partant de ladite technologie pour mobile. Ce système de caméra optique révolutionnaire serait capable de calculer la distance de chaque pixel qu’il perçoit. Plus précisément, il est capable de percevoir une profondeur allant de 0,01 à 1 000 mètres à une résolution de l’ordre du mégapixel. Ainsi, si Clarity est intégré à une automobile, l’utilisation d’un capteur Lidar devient obsolète.

Light a intégré des algorithmes très intelligents dans Clarity

Ayant produit des appareils photo intelligents pour les smartphones, Light s’est résolu à développer un système de caméra très performant sur les automobiles. Il parait que Clarity serait doté d’algorithmes d’apprentissage automatiques qui permettront aux conducteurs de recevoir des données très précises sur la route.

Ce système utilise deux caméras et chacune d’elles fonctionne à 30 Hz. Selon Dave Grannan, PDG et cofondateur de Light, il est tout à fait possible d’ajouter d’autres caméras supplémentaires. « Les avantages que vous obtenez en ajoutant trois ou quatre caméras sont des améliorations de la portée et de la redondance. Vous pouvez avoir une paire à une distance focale plus longue et une paire à une distance plus courte [dans une configuration à quatre caméras]. Si vous en utilisez trois à la même distance focale et que l’une d’entre elles est obstruée par de la saleté ou autre chose, vous en avez toujours deux, ce qui vous permet d’avoir une solution de secours. »

Light est actuellement en phase d’essai pour Clarity. Si tout se passe bien, ce nouveau système intégrera les automobiles d’ici trois ans.