L’arrivée de la 5G fait exploser la consommation de data mobile au niveau mondial

L’avènement de la 5G a entraîné une forte augmentation de la consommation en données mobiles à travers le monde. Selon un rapport d’étude de la part d’Ericsson, cette consommation a désormais dépassé la barre des 10 Go/mois par utilisateur. Une consommation qui devrait encore augmenter dans les années à venir.

Une hausse importante due au streaming vidéo

En seulement un an, l’utilisation des réseaux mobiles a augmenté de 46 %. L’arrivée des offres spéciales 5G a certainement contribué à cette forte croissance. En effet, de plus en plus d’opérateurs proposent un forfait mobile conçu pour la 5G.

Cette explosion de la consommation se remarque surtout dans les pays où la 5G s’impose comme le réseau dominant. Déjà installée en Asie du Sud Est, en Inde et en Australie, la moyenne des données mobiles consommées par mois atteint les 15 Go mensuels dans ces régions du globe. A titre de comparaison, la consommation moyenne en France en 2018 était de 5 Go/mois.

La puissance de la 4G est surtout exploitée par les services de streaming vidéo. En effet, les plateformes telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore YouTube occupent 66% du trafic mobile. Des plateformes live telles que Twitch ou encore les réseaux sociaux comme TikTok ont également vu leur usage exploser.

Vers les 35 Go/mois dans cinq ans

Toujours selon la même étude de l’équipementier réseau Ericsson, cette consommation devrait encore augmenter dans les prochaines années. Aujourd’hui, la 4G reste nettement dominante par rapport à la 5G, mais cette dernière devrait gagner du terrain. En 2026, l’usage de la 5G devrait occuper 69% des souscriptions aux forfaits mobiles en Europe de l’Ouest lorsqu’aujourd’hui elle utilise seulement 1% du réseau.

A travers le monde, la consommation en données mobiles devrait également subir une forte augmentation dans les cinq années à venir. Ainsi, la consommation moyenne atteindrait les 35 Go/mois par utilisateur avec 53 % du trafic mondial transitant par la 5G.

En ce qui concerne les usages du réseau, ce serait toujours le streaming vidéo qui accaparerait la plus grande partie. En effet, ces services devraient représenter près de 77% de la consommation en données mobiles en 2026.