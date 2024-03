Baldur’s Gate 4 : Triste nouvelle pour les fans du GOTY, ça va vous briser !

C’est sans doute la nouvelle la plus triste du moment dans l’univers des jeux video. Dans le cadre de la Game Developers Conference à San Francisco, Larian Studios a fait une annonce qui va certainement en briser plus d’un.

C’est sans langue de bois que Swen Vincke, PDG de Larian Studios s’est exprimé sur l’avenir de la franchise Baldur’s Gate lors de la Game Developers Conference à San Francisco. En effet, le très apprécié jeu de rôle Baldur’s Gate 3 ne connaîtra pas de suite, ni de DLC. Plutôt choquant comme annonce, mais c’est visiblement une réalité. Cependant, PDG a expliqué qu’il s’agissait d’une décision bénéfique pour le studio. Voici les détails.

La fin d’une ère pour la saga Baldur’s Gate

Après le succès colossal de Baldur’s Gate 3, les attentes étaient grandes quant à l’arrivée potentielle d’un quatrième opus. Cependant, ces espoirs ont été réduits à néant par Swen Vincke, directeur du talentueux studio indépendant Larian Studios, qui a déclaré lors de la conférence que le studio en avait terminé avec le développement de ce chapitre.

Larian Studios a également confirmé qu’il n’y aurait pas de contenu téléchargeable (DLC) pour le troisième épisode. Selon Swen Vincke, cette décision a été prise malgré le fait que l’équipe travaillait initialement sur un projet de DLC. La situation paraît d’autant plus curieuse que Baldur’s Gate 3 a été l’un des jeux les plus acclamés et réussis de 2023, et nombreux sont ceux qui l’ont salué comme l’un des meilleurs RPG jamais créés.

Les raisons derrière la décision de Larian Studios

Malgré ces déclarations pour le moins surprenantes, Swen Vincke a expliqué que cette décision était bénéfique pour le studio. Il semblerait que le succès commercial de Baldur’s Gate 3 n’ait pas été l’unique point essentiel à prendre en compte lors du choix d’arrêter les développements autour de ce titre.

L’annonce de cette fin de série laisse entrevoir de nouvelles opportunités pour Larian Studios. En effet, le PDG a suggéré qu’il était temps pour le studio de se tourner vers d’autres projets, dont certains pourraient être plus innovants dans le genre du jeu de rôle.

Nouvelle licence : Pourrait-on voir un nouvel univers développé par Larian Studios ? Rien n'est encore sûr, mais tout est possible, surtout avec l'expérience acquise par les développeurs grâce à leur travail sur la saga Baldur's Gate 3.

Pourrait-on voir un nouvel univers développé par Larian Studios ? Rien n’est encore sûr, mais tout est possible, surtout avec l’expérience acquise par les développeurs grâce à leur travail sur la saga Baldur’s Gate 3. Développer des concepts novateurs : Après avoir maîtrisé le genre du RPG, les créateurs pourraient maintenant chercher à repousser les limites en termes de narration, de gameplay ou d’évolution des personnages.

La réaction des fans face à cette annonce

Il va sans dire que cette nouvelle a brisé le cœur de nombreux adeptes de la franchise Baldur’s Gate. Certains expriment leur déception sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres essaient de comprendre les raisons qui se cachent derrière la décision de Larian Studios. Quoi qu’il en soit, c’est désormais officiel, on n’aura pas droit à un Baldur’s Gate 4.

En dépit de leur tristesse, beaucoup de fans ont tenu à témoigner leur soutien au studio et à Swen Vincke, remerciant toute l’équipe pour le travail accompli et espérant voir naître de nouveaux projets passionnants dans un futur proche.

La fin annoncée de la série Baldur’s Gate semble marquer une véritable étape charnière dans l’histoire du studio indépendant belge. Il ne reste plus qu’à découvrir les nouveaux défis et univers que Larian Studios nous réserve. En attendant, les fans pourront toujours se replonger dans l’aventure captivante de Baldur’s Gate 3 pour se consoler.

