Laposte.net : comment accéder à ma boîte mail La Poste ?

La connexion au service de courrier électronique La Poste exige de détenir une boîte e-mail La Poste. La création de cette dernière est gratuite et peut être effectuée depuis la page d’accueil de son site internet. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer votre boîte aux lettres gratuite » se trouvant en bas de la zone de connexion.

Il est nécessaire de renseigner certaines informations personnelles (votre prénom, votre nom, votre civilité, votre date de naissance), de même que votre adresse postale et vos identifiants (adresse email et mot de passe) lors de la création de votre boîte électronique. Seuls ces deux derniers éléments seront nécessaires pour vous connecter.

Il vous sera alors communiqué votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ces informations sont essentielles dans la mesure où elles vous permettront d’accéder à votre courrier électronique lorsque vous souhaiterez le consulter en ligne.

Comment ouvrir votre mailbox La Poste ?

Avec Laposte.net, les détenteurs de comptes peuvent accéder à leurs courriels et à leurs contacts, quelle que soit leur localisation. C’est en effet une véritable opportunité qui est offerte aux utilisateurs de consulter leurs courriers sur tous les supports tels que le smartphone, la tablette ou l’ordinateur.

Si vous utilisez un ordinateur, il vous suffit de visiter le site internet de La Poste. Vous devez utiliser votre adresse email Laposte.net et votre mot de passe pour accéder à votre courrier électronique. Si vous ne disposez pas encore d’un compte Laposte.net, celui-ci peut être créé en un clin d’œil. Comme mentionné plus haut, il suffit de cliquer sur « créer » et suivre les étapes indiquées.

Si vous utilisez une tablette ou un smartphone, vous devez accéder au navigateur de votre appareil mobile et suivre la même procédure précédente. Vous pouvez également utiliser l’application mobile de Laposte.net pour vous connecter.

Comment récupérer votre mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, il est impossible de vous connecter à Laposte.net. Vous pouvez toutefois récupérer votre messagerie en réinitialisant votre mot de passe.

Vous devez alors vous rendre sur la page d’accueil du site et sélectionner « Mot de passe oublié ? ».

». Vous devez renseigner les informations requises, notamment votre adresse email, votre date de naissance et votre code postal.

Pour finaliser le processus de réinitialisation, vous devez obligatoirement répondre à la question que vous avez choisie lors de la création de votre boîte mail.

Le nouveau mot de passe créé vous sera demandé.

Dans le cas où l’une de ces informations est incorrecte, vous devrez engager une procédure d’assistance en envoyant un email au service client de La Poste. Le cas échéant, votre nouveau mot de passe sera activé.