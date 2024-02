La Xbox Series X est à un prix incroyable, profitez-en !

Les joueurs ne peuvent pas y croire : le prix de la console Xbox Series X chute ce mercredi ! Juste à temps pour que vous puissiez améliorer votre expérience de jeu sans vider votre compte en banque. Toujours très appréciée par les amateurs de consoles plus de trois ans après sa sortie, la console Xbox Series X voit son prix baisser sur Rakuten. Ne manquez pas cette occasion de vous offrir le petit monstre de Microsoft.

La meilleure manière de passer à la nouvelle génération en économisant

Si vous cherchez à faire évoluer votre expérience de jeu et à jouer de manière plus immersive sur les jeux les plus récents et les plus exigeants, alors c’est peut-être le moment d’ajouter la Xbox Series X à votre arsenal. Et pas de panique, car pour l’occasion, vous n’aurez pas besoin de cramer votre carte bancaire. En effet, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’édition standard de la Xbox Series X est disponible chez Rakuten à 488.99 euros, au lieu 549.99 sur la majorité des distributeurs concurrents.

De plus, la livraison est gratuite pour toute commande d’une console Microsoft Xbox Series X sur Rakuten. Saisissez cette occasion pour passer au niveau supérieur en bénéficiant d’un tarif réduit qui ravira les petits budgets.

Des performances impressionnantes pour un plaisir de jeu décuplé

En matière de puissance, voici un aperçu de ce qui vous attend avec la Xbox Series X :

Processeur AMD Zen 2 octa-core cadencé à 3.8 GHz : La console Xbox Series X possède une puissance bien supérieure à celle de sa version 100% numérique, la Xbox Series S. Son processeur lui permet de faire tourner aisément tous vos jeux actuels.

La console Xbox Series X possède une puissance bien supérieure à celle de sa version 100% numérique, la Xbox Series S. Son processeur lui permet de faire tourner aisément tous vos jeux actuels. Mémoire vive de 16 Go : Cette quantité de mémoire rendra la navigation entre vos applications incroyablement fluides et les temps de chargements raccourcis.

Cette quantité de mémoire rendra la navigation entre vos applications incroyablement fluides et les temps de chargements raccourcis. Disque dur SSD d’1 To : équipée de cette technologie dernière génération, la console stocke rapidement les données tout en offrant une capacité de stockage conséquente pour vos jeux préférés.

Ce qui impressionne le plus les joueurs ayant essayé la Xbox Series X est sans aucun doute la qualité et le réalisme des graphismes qu’elle offre. En effet, outre son puissant processeur et ses mémoires hors normes, la console dernière génération de Microsoft embarque également un moteur graphique AMD 12 téraflops, parfait pour profiter du meilleur des jeux intégrant la technologie 4K à 120 fps. De plus, tout cela est agrémenté par le Ray-tracing qui rend les images plus réalistes. En gros, ce petit bijou permet à chacun de vivre pleinement les aventures vidéoludiques proposées par les derniers titres disponibles sur le marché.

Soyez prêts pour l’avenir du jeu vidéo avec la rétrocompatibilité

Pour le plus grand bonheur des nostalgiques, votre console nouvelle génération vous permettra également de redécouvrir avec émotion les histoires et les frissons de vos jeux fonctionnant sur la console Microsoft originale. La rétrocompatibilité intégrée dans la Xbox Series X en fait un choix judicieux pour ceux qui souhaitent conserver leur ludothèque Xbox One, Xbox 360 et même Xbox première génération.

Un lecteur Blu-Ray pour encore plus de divertissement

En plus des performances exceptionnelles mentionnées précédemment, la Xbox Series X est équipée d’un lecteur Blu-Ray pour vous permettre de profiter de films et séries en haute définition. En optant pour cette version plutôt que sa petite sœur numérique, vous n’aurez pas à renoncer à votre collection de disques.

Profitez vite de cette offre à durée limitée !

Cette promotion sur la Xbox Series X est une aubaine pour ceux qui souhaitent passer à la nouvelle génération sans se ruiner. Ne perdez pas une minute et rendez-vous sur Rakuten pour bénéficier de cette réduction alléchante, ainsi que de la livraison gratuite. N’oubliez pas qu’une telle occasion ne se présente pas tous les jours, alors saisissez-la sans hésiter et préparez-vous à vivre une expérience de jeu incomparable avec la Xbox Series X.

