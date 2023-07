Ce qui est certain c’est que vous serez gâtés sur Betsamigo. Le casino en ligne propose en effet de nombreuses promotions, dont la recharge du jeudi. Celle-ci permet d’obtenir jusqu’à 100 € de bonus sur un dépôt. Découvrez les conditions de cette offre et les caractéristiques de cette plateforme au sein de cet article.

Le bonus de dépôt du jeudi

Pour augmenter facilement le solde de votre compte, vous aurez la possibilité de profiter d’un joli bonus de 40 % jusqu’à 100 € sur Betsamigo. Cette offre sera disponible une seule fois par personne, pour les joueurs inscrits sur le casino. Elle ne sera effective que sur un dépôt de votre choix, effectué le jeudi entre 00h01 et 23h59.

Il ne faudra donc pas oublier de sélectionner la case « Jeudi Recharge Chido » dans la section des bonus, lorsque vous souhaiterez profiter de cette offre. Une fois choisi, le bonus sera crédité automatiquement sur votre compte.

Le dépôt minimum pour profiter de cette offre est de 10 € et il vous sera demandé de jouer au moins 40 fois le montant reçu pour pouvoir le retirer. Un total de 10 jours vous sera accordé pour remplir cette exigence de mise, après quoi le bonus sera annulé, tout comme les gains qui y sont associés.

Les caractéristiques de Betsamigo

En vous inscrivant sur Betsamigo, vous vous assurez d’avoir accès à des services de haute qualité. Hormis le bonus de recharge du jeudi, on retrouve un grand nombre d’autres promotions et bonus en tout genre. Cela sera un super moyen de gonfler rapidement votre solde pour aller vous divertir sur les milliers de jeux de Betsamigo.

Car on en retrouve plus de 4 000 sur la plateforme. Il y aura des jeux en live, des machines à sous ou encore des jeux de table. Il sera d’ailleurs possible de les tester gratuitement grâce à un mode démo, disponible même si vous n’êtes pas inscrit sur le site.

La plateforme est totalement sécurisée et bien évidemment légale. Elle possède la licence de jeu délivrée par la Malta gaming Authority, qui est tout simplement la plus réputée du secteur de l’iGaming. Des logiciels de cryptage performants tels que le protocole SSL ont également été mis en place pour assurer une protection optimale de vos données personnelles. Apprenez-en plus sur ce casino en ligne en allant directement le visiter. Vous ne risquez pas d’être déçu.